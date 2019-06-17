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Новости17 июня 2019

H&M запустил полную программу лояльности в России Среди привилегий — предпродажи новых коллекций и закрытые скидки

РедакторАлена Дергачева

Шведский бренд H&M запустил полноценную программу лояльности для российских покупателей.

Среди привилегий — скидки, предложения от партнеров, шопинг-мероприятия, бесплатные возвраты и доставка покупок стоимостью от тысячи рублей. Например, накопив 6 тысяч баллов, покупатель получит скидку на следующую покупку.

Если участник соберет 15 тысяч баллов, он перейдет на следующий уровень программы, в который войдут закрытые скидки и доступ к предпродажам специальных коллекций. Подключиться к программе можно на сайте H&M и в мобильном приложении сети.

Источник: пресс-служба H&M

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