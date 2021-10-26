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Гид The Village26 октября 2021

Что покупать в совместной коллекции H&M и PETA Все, что нужно для холодной погоды. И не только

Что покупать в совместной коллекции H&M и PETA

Шведский масс-маркет представил очередную коллаборацию — на этот раз лимитированная серия получила название Co-Exist Story и была создана вместе с фондом PETA («Люди за этичное отношение к животным»).

В процессе работы над коллекцией не использовались материалы животного происхождения. Вместо этого в серии применялись инновационные альтернативные и устойчивые материалы, например, FLWRDWN™ — альтернатива пуху, используемому в качестве утепляющего наполнителя, созданная из полевых цветов, и VEGEA™ — альтернатива натуральной коже, созданная из отходов виноделия.

В коллаборацию вошла мужская и женская одежда, а также вещи унисекс и детская серия. Маст-хэвы женской коллекции — объемная кремовая шуба из искусственного меха, выполненная из переработанного полиэстера, и трикотажное платье на одно плечо с бахромой на подоле, созданное из смесовой ткани ECONYL®. Ключевая вещь в мужской коллекции — анорак-оверсайз из переработанного нейлона с граффити-принтом. В коллекцию Co-Exist также вошла веганская косметика — помада и карандаш для глаз, сертифицированные веганским сообществом The Vegan Society.

В детской коллекции есть анораки из переработанного нейлона и дутые куртки с наполнителем FLWRDWN™, футболки и домашняя одежда с патчами-слоганами. Коллекция поступит в продажу 12 ноября и будет доступна онлайн.

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Женская коллекция

Мужская коллекция

Детская коллекция

Фотографии: 1-17 - HM

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