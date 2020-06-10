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Почему мы выгорели на работе и что с этим делать Психолог Мария Данина – о том, как капитализм и патриархат приводят нас к выгоранию и можно ли с этим справиться самостоятельно
Регионы с наибольшим количеством жителей, страдающих от алкоголизма
В Москве на 100 тысяч горожан приходится 25 алкоголиков
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В каких регионах самая высокая заболеваемость раком Показатель вырос по всей стране
Как умеренное потребление алкоголя влияет на работу мозга и памяти
Еще одна версия, сколько можно пить
Как умеренное потребление алкоголя влияет на работу мозга и памяти Еще одна версия, сколько можно пить
Сколько россиян выступают против прививки от коронавируса Граждане разделились почти поровну
DocDoc превратился в «СберЗдоровье». Там можно купить лекарства и записаться на фитнес
А еще вызвать медика на дом, сдать анализы или оформить медкарту
DocDoc превратился в «СберЗдоровье». Там можно купить лекарства и записаться на фитнес А еще вызвать медика на дом, сдать анализы или оформить медкарту
В сервисах «Яндекса» теперь можно забронировать лекарства в аптеках
Услуга доступна в «Картах» и «Здоровье»
В сервисах «Яндекса» теперь можно забронировать лекарства в аптеках Услуга доступна в «Картах» и «Здоровье»
Как изменилось здоровье россиян за пять лет
И что гражданам не нравится в отечественной медицине
Как изменилось здоровье россиян за пять лет И что гражданам не нравится в отечественной медицине
Как применение спецсредств МВД и Росгвардией влияет на психику и здоровье митингующих
За пять лет силовики потратили на закупку оружия больше 7 миллиардов
Как применение спецсредств МВД и Росгвардией влияет на психику и здоровье митингующих За пять лет силовики потратили на закупку оружия больше 7 миллиардов
Глава инфоцентра по коронавирусу — о предначертанных смертях во время эпидемии
Бойтесь, не бойтесь, все равно умрете
Глава инфоцентра по коронавирусу — о предначертанных смертях во время эпидемии Бойтесь, не бойтесь, все равно умрете
Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за коронавируса
Эпидемия и так дает большую нагрузку на иммунитет