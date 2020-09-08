Самое важное в московской архитектуре 2010-х
От инстаграм-домов и общественных пространств до последних лужковских построек и провалов программы «Моя улица»
В «Яме» запланировали дискуссию в поддержку студентов-политзаключенных. МВД решило закрыть амфитеатр
Изначально организаторы планировали провести на Хохловской площади митинг, но его не согласовали
Архитекторы и урбанисты — о возведении забора вокруг «Ямы»
Специалисты выступают против ограничения доступа к общественному пространству
В «Яме» хотят установить ограждения и камеры. Прокуратура считает, что полиция не справляется
С начала года там зафиксировали более 600 правонарушений
В «Яме» за вечер задержали 14 человек (обновлено)
На Хохловскую площадь вновь приехала полиция и «Лев против»
«Чудовищное решение»: Архитектор «Ямы» — о покрашенном там бетоне (обновлено)
Гульнара Сафарова рассказала «Психо Daily», что не так с решением властей
Рабочие начали красить полированный бетон в «Яме»
Закончить работы там обещают во вторник — среду
«Яму» огородили забором. Целый месяц полиция и «Лев против» боролись там с алкоголем (обновлено)
По словам рабочих, пространство закрыли на реставрацию
В «Яме» снова задерживают людей. ОМОН действует по указанию активистов «Лев против» (обновлено)
Активисты уже устраивали драку на Хохловской площади
Актер Андрей Гайдулян — о задержании в «Яме» и провокаторах из «Лев против»
Артист рассказал, как полицейские посадили его в автозак по указанию активистов
В «Яму» снова пришли активисты «Лев против». Полиция задерживает людей за алкоголь
По словам свидетелей, задержания проходили мирно
В «Яме» произошла стычка с активистами проекта «Лев против». На площади распылили перцовый газ
Активисты пытались отобрать у отдыхающих алкоголь, в результате чего началась драка
На Хохловской площади открылся онлайн-парк Tele2 с вечеринками и кинопоказами
Павильон будет работать до 20 октября
В Яме на Покровском бульваре началось строительство онлайн-парка
Площадка Tele2 откроется в конце сентября
Новый топоним: «Яма» Как образцовый проект «Моей улицы» стал самой веселой площадью в городе, у которой даже есть собственный аккаунт в инстаграме
Как выглядит Москва после «Моей улицы» Садовое кольцо, Тверская Застава, Хохловская площадь и другие объекты благоустройства
Компания знакомого вице-мэра Бирюкова начала работы по «Моей улице» до объявления итогов тендера
Информации о контракте с генподрядчиком в системе госзакупок нет до сих пор
Лес у Красных Ворот и стена Белого города: Как изменится Москва после реконструкции Изучаем проекты благоустройства центральных улиц, набережных и площадей по программе «Моя улица — 2017»
Стену Белого города на Хохловской площади сделают музеем под открытым небом
Фрагмент стены решили музеефицировать и открыть к ней свободный доступ