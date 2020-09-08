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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Вокруг «Ямы» на Хохловке начали устанавливать стеклянный забор
8 сентября 2020

Вокруг «Ямы» на Хохловке начали устанавливать стеклянный забор

Самое важное в московской архитектуре 2010-х
Самое важное в московской архитектуре 2010-х От инстаграм-домов и общественных пространств до последних лужковских построек и провалов программы «Моя улица»
Самое важное в московской архитектуре 2010-х

Самое важное в московской архитектуре 2010-х
От инстаграм-домов и общественных пространств до последних лужковских построек и провалов программы «Моя улица»

В «Яме» запланировали дискуссию в поддержку студентов-политзаключенных. МВД решило закрыть амфитеатр

Изначально организаторы планировали провести на Хохловской площади митинг, но его не согласовали

В «Яме» запланировали дискуссию в поддержку студентов-политзаключенных. МВД решило закрыть амфитеатр

Архитекторы и урбанисты — о возведении забора вокруг «Ямы»

Специалисты выступают против ограничения доступа к общественному пространству

Архитекторы и урбанисты — о возведении забора вокруг «Ямы»

В «Яме» хотят установить ограждения и камеры. Прокуратура считает, что полиция не справляется

С начала года там зафиксировали более 600 правонарушений

В «Яме» хотят установить ограждения и камеры. Прокуратура считает, что полиция не справляется

В «Яме» за вечер задержали 14 человек (обновлено)

На Хохловскую площадь вновь приехала полиция и «Лев против»

В «Яме» за вечер задержали 14 человек (обновлено)

В «Яме» убрали заборы (обновлено)

Рабочие заявляли, что будут вести работы до осени

В «Яме» убрали заборы (обновлено)

«Чудовищное решение»: Архитектор «Ямы» — о покрашенном там бетоне (обновлено)

Гульнара Сафарова рассказала «Психо Daily», что не так с решением властей

«Чудовищное решение»: Архитектор «Ямы» — о покрашенном там бетоне (обновлено)

Рабочие начали красить полированный бетон в «Яме»

Закончить работы там обещают во вторник — среду

Рабочие начали красить полированный бетон в «Яме»

«Яму» огородили забором. Целый месяц полиция и «Лев против» боролись там с алкоголем (обновлено)

По словам рабочих, пространство закрыли на реставрацию

«Яму» огородили забором. Целый месяц полиция и «Лев против» боролись там с алкоголем (обновлено)

В «Яме» снова задерживают людей. ОМОН действует по указанию активистов «Лев против» (обновлено)

Активисты уже устраивали драку на Хохловской площади

В «Яме» снова задерживают людей. ОМОН действует по указанию активистов «Лев против» (обновлено)

Актер Андрей Гайдулян — о задержании в «Яме» и провокаторах из «Лев против»

Артист рассказал, как полицейские посадили его в автозак по указанию активистов

Актер Андрей Гайдулян — о задержании в «Яме» и провокаторах из «Лев против»

В «Яму» снова пришли активисты «Лев против». Полиция задерживает людей за алкоголь

По словам свидетелей, задержания проходили мирно

В «Яму» снова пришли активисты «Лев против». Полиция задерживает людей за алкоголь

В «Яме» произошла стычка с активистами проекта «Лев против». На площади распылили перцовый газ

Активисты пытались отобрать у отдыхающих алкоголь, в результате чего началась драка

В «Яме» произошла стычка с активистами проекта «Лев против». На площади распылили перцовый газ

На Хохловской площади открылся онлайн-парк Tele2 с вечеринками и кинопоказами

Павильон будет работать до 20 октября

На Хохловской площади открылся онлайн-парк Tele2 с вечеринками и кинопоказами

В Яме на Покровском бульваре началось строительство онлайн-парка

Площадка Tele2 откроется в конце сентября

В Яме на Покровском бульваре началось строительство онлайн-парка

Новый топоним: «Яма»
Новый топоним: «Яма» Как образцовый проект «Моей улицы» стал самой веселой площадью в городе, у которой даже есть собственный аккаунт в инстаграме
Новый топоним: «Яма»

Новый топоним: «Яма»
Как образцовый проект «Моей улицы» стал самой веселой площадью в городе, у которой даже есть собственный аккаунт в инстаграме

Как выглядит Москва после «Моей улицы»
Как выглядит Москва после «Моей улицы» Садовое кольцо, Тверская Застава, Хохловская площадь и другие объекты благоустройства
Как выглядит Москва после «Моей улицы»

Как выглядит Москва после «Моей улицы»
Садовое кольцо, Тверская Застава, Хохловская площадь и другие объекты благоустройства

Компания знакомого вице-мэра Бирюкова начала работы по «Моей улице» до объявления итогов тендера

Информации о контракте с генподрядчиком в системе госзакупок нет до сих пор

Компания знакомого вице-мэра Бирюкова начала работы по «Моей улице» до объявления итогов тендера

Лес у Красных Ворот и стена Белого города: Как изменится Москва после реконструкции
Лес у Красных Ворот и стена Белого города: Как изменится Москва после реконструкции Изучаем проекты благоустройства центральных улиц, набережных и площадей по программе «Моя улица — 2017»
Лес у Красных Ворот и стена Белого города: Как изменится Москва после реконструкции

Лес у Красных Ворот и стена Белого города: Как изменится Москва после реконструкции
Изучаем проекты благоустройства центральных улиц, набережных и площадей по программе «Моя улица — 2017»

Стену Белого города на Хохловской площади сделают музеем под открытым небом

Фрагмент стены решили музеефицировать и открыть к ней свободный доступ

Стену Белого города на Хохловской площади сделают музеем под открытым небом