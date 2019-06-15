Актер Андрей Гайдулян — о задержании в «Яме» и провокаторах из «Лев против» Артист рассказал, как полицейские посадили его в автозак по указанию активистов
Актер Андрей Гайдулян, известный по роли Саши из сериала «Универ», рассказал о своем задержании на Хохловской площади — оно произошло накануне, 14 июня, во время совместного рейда активистов «Лев против» и бойцов ОМОН.
По словам Гайдуляна, у которого рядом с «Ямой» своя пиццерия на Покровском бульваре, вчера вечером он проходил мимо Хохловской площади, где увидел толпу людей и свет от камер. Знакомые объяснили актеру, что в «Яме» проводят акцию против алкоголя.
«Передо мной стоит этот Лев (лидер активистов Михаил Лазутин. — Прим. ред.) — я смотрю на него, говорю: „Ну прикольно, давай сфоткаемся“», — рассказывает артист. Гайдулян сделал селфи с активистам и продолжил разговаривать со своими знакомыми.
«Вдруг там сбоку появляется другой человек бородатой наружности и говорит мне: „Вы здесь нарушаете общественный порядок, вы нецензурно выражаетесь“», — описывает происходящее актер. Гайдулян ответил, что у него частная беседа, в которой он говорит не о «Льве против», но тем не менее попросил у активистов прощения.
Через полминуты появился сотрудник ОМОН, который подошел непосредственно ко Льву, бородатому, и спросил: «Кто нарушает?» Лев, не смотря на меня, показал пальцем: «Вот этот»
Андрей Гайдулян, актер
Гайдуляна отвели в автозак, где актер описал полицейским свое видение ситуации. В ответ омоновцы назвали Лазутина провокатором, а Гайдуляна отпустили.
«[Лазутин] считает, что может научить молодых людей чему-то хорошему, что он вправе это делать — у меня большие сомнения по этому поводу. Я сам человек достаточно консервативных взглядов, я за ЗОЖ и так далее, но так молодежи не объяснишь. Они его уже искренне ненавидят», — заключил Гайдулян.
Вчера вечером активисты проекта «Лев против», которые борются против распития алкоголя в публичных местах, приехали на Хохловскую площадь вместе с бойцами ОМОН. Полицейские задержали несколько человек, на которых указывали активисты.
«Лев против» приходят в «Яму» уже не в первый уик-энд. В ночь на 1 июня они стали отбирать у отдыхающих алкоголь, в результате чего началась драка, а активисты применили перцовый газ. Неделю спустя «Лев против» приехали в сопровождении репортеров «России 1» и полиции, которая задержала несколько человек за выпивку.
Создатели «Ямы» рассказывали The Village о драке с «Лев против».
Источник: Андрей Гайдулян