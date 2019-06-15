Актер Андрей Гайдулян, известный по роли Саши из сериала «Универ», рассказал о своем задержании на Хохловской площади — оно произошло накануне, 14 июня, во время совместного рейда активистов «Лев против» и бойцов ОМОН.

По словам Гайдуляна, у которого рядом с «Ямой» своя пиццерия на Покровском бульваре, вчера вечером он проходил мимо Хохловской площади, где увидел толпу людей и свет от камер. Знакомые объяснили актеру, что в «Яме» проводят акцию против алкоголя.

«Передо мной стоит этот Лев (лидер активистов Михаил Лазутин. — Прим. ред.) — я смотрю на него, говорю: „Ну прикольно, давай сфоткаемся“», — рассказывает артист. Гайдулян сделал селфи с активистам и продолжил разговаривать со своими знакомыми.



«Вдруг там сбоку появляется другой человек бородатой наружности и говорит мне: „Вы здесь нарушаете общественный порядок, вы нецензурно выражаетесь“», — описывает происходящее актер. Гайдулян ответил, что у него частная беседа, в которой он говорит не о «Льве против», но тем не менее попросил у активистов прощения.