Рабочие начали красить полированный бетон, из которого сделаны ступени амфитеатра.

Ремонт на Хохловской площади начали в четверг, 27 июня, из-за того, что «пространство активно используют». Закончить его собираются во вторник — среду, хотя накануне рабочий сообщил редактору The Village, что пространство откроют только осенью. В префектуре ЦАО уверяют, что работы плановые.

Ранее в ведомстве говорили, что отремонтируют деревянные настилы, очистят ливневки, сотрут вандальные надписи, заменят освещение и покрасят ступени. Однако в префектуре не уточняли, что речь шла о ступенях самого амфитеатра. Работы проводят сотрудники учреждения «Автомобильные дороги ЦАО».