Рабочие начали красить полированный бетон в «Яме» Закончить работы там обещают во вторник — среду
Рабочие начали красить полированный бетон, из которого сделаны ступени амфитеатра.
Ремонт на Хохловской площади начали в четверг, 27 июня, из-за того, что «пространство активно используют». Закончить его собираются во вторник — среду, хотя накануне рабочий сообщил редактору The Village, что пространство откроют только осенью. В префектуре ЦАО уверяют, что работы плановые.
Ранее в ведомстве говорили, что отремонтируют деревянные настилы, очистят ливневки, сотрут вандальные надписи, заменят освещение и покрасят ступени. Однако в префектуре не уточняли, что речь шла о ступенях самого амфитеатра. Работы проводят сотрудники учреждения «Автомобильные дороги ЦАО».
На протяжении всего июня в «Яме» происходили стычки отдыхающих с активистами проекта «Лев против», выступающих против курения и распития алкоголя в общественных местах. С 7 июня активисты стали приходить на Хохловскую площадь с полицией, которая по их указанию задерживала людей. Создатели «Ямы» рассказывали The Village о драке со «Львом против».
Также в «Яме» орудовал Мурат Сабанов, подозреваемый в серии отравлений прохожих. 26 июня суд отправил Сабанова на два месяца в СИЗО.