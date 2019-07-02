Вчера, когда друзья стали скидывать фотографии, была надежда, что это восстанавливают водоотталкивающую пропитку, но сегодня съездила и убедилась в худшем — краска. Покрасили заплатками даже черную подпорную стену невероятно приятной текстуры, которую я спасла после неудачной заливки, предложив бучардировать поверхность.

Безусловно, с архитектурной точки зрения покраска бетона — чудовищное решение. С точки зрения эксплуатации — быстрое и простое. Амфитеатр действительно поистрепался за почти два года — не только из-за активного использования, но и из-за отсутствия регламента по поддержанию в надлежащем состоянии для этого уникального объекта.

Что это значит для пространства? Раз покрасили — будут красить каждый сезон. Со временем это будет выглядеть еще хуже. И, боюсь, однажды кто-то примет решение, против которого приходилось выступать с момента, когда город согласился на данное планировочное решение площади: облицевать все гранитом.