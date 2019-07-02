«Чудовищное решение»: Архитектор «Ямы» — о покрашенном там бетоне (обновлено) Гульнара Сафарова рассказала «Психо Daily», что не так с решением властей
Обновлено: Добавлен комментарий префекта ЦАО
Вчера в «Яме» на Хохловской площади начали красить полированный бетон, из которого сделаны ступени амфитеатра. Гульнара Сафарова, которая была ведущим архитектором КБ «Стрелка» на проекте «Ямы», рассказала «Психо Daily», что не так с решением властей.
Гульнара Сафарова
архитектор
Вчера, когда друзья стали скидывать фотографии, была надежда, что это восстанавливают водоотталкивающую пропитку, но сегодня съездила и убедилась в худшем — краска. Покрасили заплатками даже черную подпорную стену невероятно приятной текстуры, которую я спасла после неудачной заливки, предложив бучардировать поверхность.
Безусловно, с архитектурной точки зрения покраска бетона — чудовищное решение. С точки зрения эксплуатации — быстрое и простое. Амфитеатр действительно поистрепался за почти два года — не только из-за активного использования, но и из-за отсутствия регламента по поддержанию в надлежащем состоянии для этого уникального объекта.
Что это значит для пространства? Раз покрасили — будут красить каждый сезон. Со временем это будет выглядеть еще хуже. И, боюсь, однажды кто-то примет решение, против которого приходилось выступать с момента, когда город согласился на данное планировочное решение площади: облицевать все гранитом.
Ремонт на Хохловской площади начали 27 июня. Закончить его пообещали во вторник — среду, хотя накануне рабочий сообщил редактору The Village, что пространство откроют только осенью. В префектуре ЦАО уверяют, что работы плановые, проводят их сотрудники учреждения «Автомобильные дороги ЦАО».
UPD (13:32): Префект ЦАО Владимир Говердовский заявил радиостанции «Говорит Москва», что все работы в «Яме» проводят «согласно технологии».
Там корректная работа строителей. Там бетонные ступеньки, они зарисованы и отбитые. Часть из них отштукатурили и, соответственно, сейчас их поверх красят краской серой, соответствующей тону. Все идет согласно технологии производства
Владимир Говердовский, префект ЦАО
«Жители, кстати, очень много говорят слов благодарности, что мы приводим эту территорию в порядок, потому что ее за короткий период в результате вандальных действий не только привели во внешне не облагороженную территорию, но еще и небезопасную. Там отколоты были ступеньки, где-то сломаны сиденья, и, соответственно, было небезопасно просто это эксплуатировать», — добавил Говердовский.
На протяжении всего июня в «Яме» происходили стычки отдыхающих с активистами проекта «Лев против», выступающих против курения и распития алкоголя в общественных местах. С 7 июня активисты стали приходить на Хохловскую площадь с полицией, которая по их указанию задерживала людей. Создатели «Ямы» рассказывали The Village о драке со «Львом против».
Источник: «Психо Daily»
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Комментарии
Как вообще это чудо стало префектом? Ему бы руководить какой-нибудь деревней в Сибири, а не ЦАО.
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