В «Яме» снова задерживают людей. ОМОН действует по указанию активистов «Лев против» (обновлено) Активисты уже устраивали драку на Хохловской площади
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В ночь на воскресенье, 16 июня, на Хохловской площади снова задерживали людей, сообщил редактор The Village. Приехавшие в «Яму» сотрудники ОМОН забрали четырех людей, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения.
14 июня, 21:57
На Хохловскую площадь в очередной раз приехали активисты проекта «Лев против», которые борются против распития алкоголя в публичных местах.
В «Яму» также прибыли сотрудники ОМОН, которые начали задерживать людей, на которых указывают активисты «Лев против», сообщает с места событий редактор The Village.
Среди задержанных — актер Андрей Гайдулян, известный по роли Саши в сериале «Универ». По словам редактора The Village, актер просто фотографировался и не пил спиртное.
Всего в автозак попали не менее шести человек. Видео с места событий доступно в телеграм-канале The Village.
UPD: Гайдуляна выпустили из автозака: окружившие полицию горожане кричали «Саша, выходи!»
Активисты «Лев против» приходят в «Яму» уже не в первый уик-энд. В ночь на 1 июня они стали отбирать у отдыхающих алкоголь, в результате чего началась драка, а активисты применили перцовый газ. Неделю спустя «Лев против» приехали в сопровождении репортеров «России 1» и полиции, которая задержала несколько человек за распитие спиртного.
Создатели «Ямы» рассказывали The Village о драке с «Лев против».
Источник: Виктор Булгаков