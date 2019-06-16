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Новости16 июня 2019

В «Яме» снова задерживают людей. ОМОН действует по указанию активистов «Лев против» (обновлено) Активисты уже устраивали драку на Хохловской площади

РедакторРоман Чернянский

обновлено

В ночь на воскресенье, 16 июня, на Хохловской площади снова задерживали людей, сообщил редактор The Village. Приехавшие в «Яму» сотрудники ОМОН забрали четырех людей, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

14 июня, 21:57

На Хохловскую площадь в очередной раз приехали активисты проекта «Лев против», которые борются против распития алкоголя в публичных местах.

В «Яму» также прибыли сотрудники ОМОН, которые начали задерживать людей, на которых указывают активисты «Лев против», сообщает с места событий редактор The Village.

Среди задержанных — актер Андрей Гайдулян, известный по роли Саши в сериале «Универ». По словам редактора The Village, актер просто фотографировался и не пил спиртное.

Всего в автозак попали не менее шести человек. Видео с места событий доступно в телеграм-канале The Village.

UPD: Гайдуляна выпустили из автозака: окружившие полицию горожане кричали «Саша, выходи!»

Активисты «Лев против» приходят в «Яму» уже не в первый уик-энд. В ночь на 1 июня они стали отбирать у отдыхающих алкоголь, в результате чего началась драка, а активисты применили перцовый газ. Неделю спустя «Лев против» приехали в сопровождении репортеров «России 1» и полиции, которая задержала несколько человек за распитие спиртного.

Создатели «Ямы» рассказывали The Village о драке с «Лев против».

Источник: Виктор Булгаков

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