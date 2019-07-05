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Новости5 июля 2019

В «Яме» убрали заборы (обновлено) Рабочие заявляли, что будут вести работы до осени

РедакторРоман Чернянский

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В «Яме» на Хохловской площади убрали ограждения. Изначально власти обещали, что пространство станет доступно для горожан во вторник или среду, но в итоге ограничения сняли только вечером в четверг, 4 июля. В префектуре ЦАО срыв сроков The Village объяснили погодными условиями.

1 ИЮЛЯ 12:17

Заборы, которыми на прошлой неделе огородили «Яму», уберут в ближайшие дни, рассказали The Village в префектуре ЦАО.

В пресс-службе префектуры отметили, что работы на Хохловской площади начали после обследования, в ходе которого специалисты обнаружили повреждение покрытия и деревянных настилов ступеней, вандальные надписи и неработающее освещение.

«Ограждения были выставлены для ускорения проведения работ. Их уберут во вторник-среду на этой неделе», — подчеркнули в префектуре. В то же время рабочие, занимающиеся благоустройством в «Яме», накануне сообщили редактору The Village, что пространство откроют только осенью. «Как сделаем, так сделаем. Не от нас зависит», — добавил один из рабочих.

Ограждения вокруг «Ямы» установили в четверг, 27 июня. В префектуре ЦАО отмечали, что работы по благоустройству пространства плановые.

На протяжении всего июня в «Яме» происходили стычки отдыхающих с активистами проекта «Лев против», выступающих против курения и распития алкоголя в общественных местах. С 7 июня активисты стали приходить на Хохловскую площадь с полицией, которая по их указанию задерживала людей. Создатели «Ямы» рассказывали The Village о драке с «Лев против».

Также в «Яме» орудовал Мурат Сабанов, подозреваемый в серии отравлений прохожих. 26 июня суд отправил Сабанова на два месяца в СИЗО.

Источник: пресс-служба префектуры ЦАО

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Комментарии

1 комментарий
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Руслан

Судя по картинке, департамент жкх все залил серой краской?

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