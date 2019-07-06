В «Яме» задержаны как минимум семь человек, передает «МБХ медиа». Среди них участник проекта «Росдержава» Максим Кондратьев. Активисты «Лев против», которые снова пришли на площадь, указывают полицейским, кого уводить в автозак.

5 июля, 20:00

На Хохловскую площадь после открытия «Ямы» вновь приехала полиция. Одного человека задержали за алкоголь, об этом он рассказал The Village.



Полиция грозила задержанному статьей за неподчинение из-за того, что он отказался доставать бутылку из бумажного пакета. Молодого человека повезли в ОВД по Басманному району.



На протяжении всего июня в «Яме» происходили стычки отдыхающих с активистами проекта «Лев против», выступающих против курения и распития алкоголя в общественных местах. С 7 июня активисты стали приходить на Хохловскую площадь с полицией, которая по их указанию задерживала людей. Создатели «Ямы» рассказывали The Village о драке со «Львом против».

В конце июня «Яму» огородили заборами, чтобы провести там ремонт. Пространство открыли спустя неделю.

