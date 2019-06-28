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Новости28 июня 2019

«Яму» огородили забором. Целый месяц полиция и «Лев против» боролись там с алкоголем (обновлено) По словам рабочих, пространство закрыли на реставрацию

РедакторРоман Чернянский

Обновлено: Добавлен комментарий префектуры ЦАО

В Москве вокруг «Ямы» на Хохловской площади установили ограждения.

По словам рабочих, пространству, которое открыли менее двух лет назад, понадобилась реставрация, пишет «МБХ Медиа».

Судя по табличке на заборе, работы проводят сотрудники учреждения «Автомобильные дороги ЦАО», добавила «Медиазона». Редактору The Village, которая позвонила по номеру, указанному на табличке, сказали, что в учреждении исполняют поручение префектуры ЦАО. На другие вопросы по телефону отвечать отказались.

На протяжении всего июня в «Яме» происходили стычки отдыхающих с активистами проекта «Лев против», выступающих против курения и распития алкоголя в общественных местах. С 7 июня активисты стали приходить на Хохловскую площадь с полицией, которая по их указанию задерживала людей.

Также в «Яме» орудовал Мурат Сабанов, подозреваемый в серии отравлений прохожих. 26 июня суд отправил Сабанова на два месяца в СИЗО.

Одновременно с закрытием пространства в фейсбуке избирательной кампании проректора ВШЭ Валерии Касамары, которая баллотируется в Мосгордуму, рассказали о встрече с жителями дома, прилегающего к «Яме». «Ситуация с Хохловской площадью, которая как-то незаметно превратилась в „Алкояму“, все больше беспокоит жителей окрестных домов», — говорилось в публикации.

UPD (10:49): В префектуре ЦАО заявили The Village, что «дополнительные работы в рамках текущей эксплуатации» потребовались в «Яме» из-за активного использования пространства. По словам властей округа, работы проводят, чтобы обеспечить комфортное пребывание посетителей. Площадь обещают открыть «в кратчайшие сроки».

UPD (11:51): На Хохловской площади планируют отремонтировать деревянные настилы, восстановить покрытие амфитеатра, отштукатурить и покрасить ступени, очистить ливневки и провести «противовандальные мероприятия», добавили в префектуре ЦАО. Там уверяют, что работы по благоустройству «Ямы» плановые.

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Комментарии

6 комментариев
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LLex

Ну в какой-то степени так и есть ;)

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