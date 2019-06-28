Судя по табличке на заборе, работы проводят сотрудники учреждения «Автомобильные дороги ЦАО», добавила «Медиазона». Редактору The Village, которая позвонила по номеру, указанному на табличке, сказали, что в учреждении исполняют поручение префектуры ЦАО. На другие вопросы по телефону отвечать отказались.



На протяжении всего июня в «Яме» происходили стычки отдыхающих с активистами проекта «Лев против», выступающих против курения и распития алкоголя в общественных местах. С 7 июня активисты стали приходить на Хохловскую площадь с полицией, которая по их указанию задерживала людей.

Ребята, это не учебная тревога! Яму всю перегородили забором УВД ЦАО 😱 Все загородили! pic.twitter.com/OJ6LGAy5mJ — Саша Усольцев (@usolt) 27 июня 2019 г.

Также в «Яме» орудовал Мурат Сабанов, подозреваемый в серии отравлений прохожих. 26 июня суд отправил Сабанова на два месяца в СИЗО.

Одновременно с закрытием пространства в фейсбуке избирательной кампании проректора ВШЭ Валерии Касамары, которая баллотируется в Мосгордуму, рассказали о встрече с жителями дома, прилегающего к «Яме». «Ситуация с Хохловской площадью, которая как-то незаметно превратилась в „Алкояму“, все больше беспокоит жителей окрестных домов», — говорилось в публикации.

UPD (10:49): В префектуре ЦАО заявили The Village, что «дополнительные работы в рамках текущей эксплуатации» потребовались в «Яме» из-за активного использования пространства. По словам властей округа, работы проводят, чтобы обеспечить комфортное пребывание посетителей. Площадь обещают открыть «в кратчайшие сроки».

UPD (11:51): На Хохловской площади планируют отремонтировать деревянные настилы, восстановить покрытие амфитеатра, отштукатурить и покрасить ступени, очистить ливневки и провести «противовандальные мероприятия», добавили в префектуре ЦАО. Там уверяют, что работы по благоустройству «Ямы» плановые.

