Лучшие квартиры, загородные дома, избы и таунхаусы, о которых The Village рассказывали в последние полгода

Квартира в сталинке на Пролетарской. Неидеальный ремонт, натуральные материалы и тайная комната

Воронцовская улица, где стоит дом, похожа на витрину архитектуры XX века — подряд выстроились дома сталинского ампира, хрущевки, брежневские панельки и пафосные строения лужковского стиля. Этот дом нельзя назвать типичной сталинкой, первые пять этажей появились в 1927 году, в эпоху конструктивизма, и уже в 50-е годы достроили шестой и седьмой этажи.

Хозяйка квартиры Саша сейчас занимается керамикой, но училась на архитектора и работала в этой сфере 7 лет — что сильно помогло в ремонте квартиры. Саша живет с двумя кошками — Ракетой и Вермишелькой — и котом, прозванным за интеллигентность и любознательность Купером.

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В небольшом домике, окруженном яблоневым садом, живут молодая пара Тина (Валентина) и Денис, бабушка Дениса Валентина Петровна и домашние питомцы: собаки Фредди и Ивуся, кот Барсик и кролик Бруно.

Исторической части строения не менее ста лет, это была обычная деревенская изба: две комнаты и хозяйственные пристройки во дворе. До 1970-х здесь жила дама татарских кровей, на старости лет она решила вернуться в родные места и продала дом советскому дипломату. Он часто путешествовал, был консулом на Шпицбергене и некоторые идеи по обустройству дома подсмотрел у скандинавов.