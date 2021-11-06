Лучшие квартиры, загородные дома, избы и таунхаусы, о которых The Village рассказывали в последние полгода
Квартира в сталинке на Пролетарской. Неидеальный ремонт, натуральные материалы и тайная комната
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Воронцовская улица, где стоит дом, похожа на витрину архитектуры XX века — подряд выстроились дома сталинского ампира, хрущевки, брежневские панельки и пафосные строения лужковского стиля. Этот дом нельзя назвать типичной сталинкой, первые пять этажей появились в 1927 году, в эпоху конструктивизма, и уже в 50-е годы достроили шестой и седьмой этажи.
Хозяйка квартиры Саша сейчас занимается керамикой, но училась на архитектора и работала в этой сфере 7 лет — что сильно помогло в ремонте квартиры. Саша живет с двумя кошками — Ракетой и Вермишелькой — и котом, прозванным за интеллигентность и любознательность Купером.
Как превратить столетнюю избу под Звенигородом в современный загородный дом в стиле фармхаус
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В небольшом домике, окруженном яблоневым садом, живут молодая пара Тина (Валентина) и Денис, бабушка Дениса Валентина Петровна и домашние питомцы: собаки Фредди и Ивуся, кот Барсик и кролик Бруно.
Исторической части строения не менее ста лет, это была обычная деревенская изба: две комнаты и хозяйственные пристройки во дворе. До 1970-х здесь жила дама татарских кровей, на старости лет она решила вернуться в родные места и продала дом советскому дипломату. Он часто путешествовал, был консулом на Шпицбергене и некоторые идеи по обустройству дома подсмотрел у скандинавов.
Минималистичная двухкомнатная квартира на Котельнической набережной
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Квартира расположена в легендарной высотке на Котельнической, которую можно видеть в фильмах «Москва слезам не верит», «Покровские ворота», «Стиляги» и других. На фасадах установлено множество табличек с известными жителями из прошлого, а по выходным во дворе и вокруг дома водят экскурсии.
Двухкомнатную квартиру ее нынешняя владелица Ксения с собакой снимает. Как утверждает девушка, существует несколько лайфхаков, чтобы в съемном жилье оставалось чувство дома. Например, собственная мебель.
Арт-объекты, иконы и русский авангард. Как живет семья художников в центре Москвы
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Квартира находится в Бродниковом переулке, в доме 1903 года. Это тихий центр Москвы, в пяти минутах — метро «Полянка», в 20 минутах пешком — старая Третьяковка и Пушкинский.
В начале века дом, предположительно, был доходным, высотой в три этажа. В советское время появились коммуналки, и достроили четвертый этаж, его легко вычислить по менее богатому декору. Сейчас в квартире на четвертом этаже живут художники Платон Инфанте-Арана, Дарья Коновалова-Инфанте и пятеро их детей: Серафим, Тихон, Пелагея, Дуня и совсем юная Фрося.
Светлая двухкомнатная квартира в новом доме возле стадиона «Динамо»
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Квартира расположена в районе Аэропорт, недалеко от стадиона «Динамо» и Петровского парка, между Ленинградским проспектом и ТТК. Дом — часть ЖК «ВТБ Арена Парк», спроектированного дизайн-бюро Speech. У ЖК закрытый внутренний двор, общие зоны.
Владельцы квартиры — Иван и Мария — молодая семья, ожидающая прибавления. Когда Иван и Мария искали квартиру, у них был целый список пожеланий к новому жилью: новый дом, две отдельные комнаты, кухня, совмещенная с гостиной, наличие ванной, хороший ремонт, близость к метро (10–15 минут пешком, не больше), внутренний двор, хороший район и возможность пешей прогулки. Ну и, конечно, цена — пара была ограничена в бюджете, поэтому выбирали из определенного списка домов.
Квартиру купили на условиях ипотеки в момент пандемии. Выбирали из нескольких вариантов, но квартира в районе Аэропорт отвечала всем запросам.
Трехкомнатная квартира в конструктивистском доме 1933 года постройки на улице Шухова
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Квартира находится на улице Шухова, расположенной в Южном административном округе на территории Даниловского района и частично на его границе с Донским районом. Дом был построен в 1933 году — это часть квартала между Сиротским переулком (так во времена строительства называлась улица Шухова), улицей Лестева, Хавской и Шаболовской. Он был выделен кооперативу «Жиркость» — бывшей парфюмерной фабрике, впоследствии сменившей название на «1-е Замоскворецкое объединение» и принявшей в свой состав рабочих завода «Красный пролетарий» и других локальных предприятий.
Весь квартал — памятник конструктивизма, спроектированный архитекторами Вольфензоном, Айзиковичем, Леонтовичем, Волковым и Травиным. Самое известное здание в нем — дом-коммуна. Еще один памятник конструктивизма поблизости — башня Шухова, на нее открывается прекрасный вид из кухни и санузла квартиры. Соседний квартал — Хавско-Шаболовский жилмассив — также памятник конструктивизма за авторством архитектора Травина. Интерьер квартиры жильцы решили выдержать в том же стиле, сохранив многие оригинальные детали середины прошлого века.
Двухкомнатная квартира в стиле сканди кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической
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Квартира в исторической высотке на Котельнической набережной. Владельцы — семейная пара Иван и Анна, их сын Николай и кот-ориентал по имени Печенька — живут в ней с 2010 года. Как рассказывает Анна, специально квартиру в этом доме семья не искала, она перешла к Ивану по наследству.
«Я, конечно, как и многие в юности, мечтала жить в центре и засматривалась на высотки. А Иван много времени проводил в этой квартире в детстве с бабушкой. Вспоминает, что в ней было примерно в два раза больше мебели, чем сейчас, она стояла очень тесно и приходилось между ней лавировать. К сожалению или к счастью, до нас дошла не вся мебель. Например, там, где у нас сейчас детская, посередине комнаты стоял шкаф, который делил комнату на кабинет и спальню, и одной дверью не пользовались», — вспоминает Анна.
Чем жизнь в собственном доме отличается от квартиры? Уютный двухэтажный таунхаус возле деревни Большое Свинорье
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Светлый таунхаус, куда Александр с семьей переехал из городской квартиры несколько лет назад, — часть поселка Западная долина в Новой Москве, расположенного между Киевским и Минским шоссе в 20 километрах от МКАД.
Поселок построен с оглядкой на современный американский стиль — большие окна, простые линии и минималистичное оформление, заборы — невысокие и из прозрачной сетки, много общественных территорий.
Таунхаус, в котором живут Александр вчетвером с женой Олесей, котом и собакой, — двухэтажный дом на шесть квартир разной планировки. В центре два двухэтажных блока (один из них как раз принадлежит Александру), а по краям с обеих сторон — одноэтажные квартиры одна над другой. Получается, что в одноэтажных квартирах на втором этаже нет своего участка, у остальных есть.
Кроме помещения (а в документах оно именуется «квартира в доме блокированной застройки») у Александра и Олеси в собственности заявлен небольшой задний дворик с террасой. А участок перед домом формально в общем владении, но пара тоже считает его своим — это палисадник и парковка на две машины.
Фотографии: обложка, 4 – Юлия Захарова, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – Анастасия Соболева