26 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Гид The Village6 ноября 2021

Лучшие квартиры, загородные дома, избы и таунхаусы, о которых The Village рассказывали в последние полгода

Лучшие квартиры, загородные дома, избы и таунхаусы, о которых The Village рассказывали в последние полгода

Квартира в сталинке на Пролетарской. Неидеальный ремонт, натуральные материалы и тайная комната

Подробнее

Воронцовская улица, где стоит дом, похожа на витрину архитектуры XX века — подряд выстроились дома сталинского ампира, хрущевки, брежневские панельки и пафосные строения лужковского стиля. Этот дом нельзя назвать типичной сталинкой, первые пять этажей появились в 1927 году, в эпоху конструктивизма, и уже в 50-е годы достроили шестой и седьмой этажи.

Хозяйка квартиры Саша сейчас занимается керамикой, но училась на архитектора и работала в этой сфере 7 лет — что сильно помогло в ремонте квартиры. Саша живет с двумя кошками — Ракетой и Вермишелькой — и котом, прозванным за интеллигентность и любознательность Купером.

Как превратить столетнюю избу под Звенигородом в современный загородный дом в стиле фармхаус

Подробнее

В небольшом домике, окруженном яблоневым садом, живут молодая пара Тина (Валентина) и Денис, бабушка Дениса Валентина Петровна и домашние питомцы: собаки Фредди и Ивуся, кот Барсик и кролик Бруно.

Исторической части строения не менее ста лет, это была обычная деревенская изба: две комнаты и хозяйственные пристройки во дворе. До 1970-х здесь жила дама татарских кровей, на старости лет она решила вернуться в родные места и продала дом советскому дипломату. Он часто путешествовал, был консулом на Шпицбергене и некоторые идеи по обустройству дома подсмотрел у скандинавов.

Минималистичная двухкомнатная квартира на Котельнической набережной

Подробнее

Квартира расположена в легендарной высотке на Котельнической, которую можно видеть в фильмах «Москва слезам не верит», «Покровские ворота», «Стиляги» и других. На фасадах установлено множество табличек с известными жителями из прошлого, а по выходным во дворе и вокруг дома водят экскурсии.

Двухкомнатную квартиру ее нынешняя владелица Ксения с собакой снимает. Как утверждает девушка, существует несколько лайфхаков, чтобы в съемном жилье оставалось чувство дома. Например, собственная мебель.

Арт-объекты, иконы и русский авангард. Как живет семья художников в центре Москвы

Подробнее

Квартира находится в Бродниковом переулке, в доме 1903 года. Это тихий центр Москвы, в пяти минутах — метро «Полянка», в 20 минутах пешком — старая Третьяковка и Пушкинский.

В начале века дом, предположительно, был доходным, высотой в три этажа. В советское время появились коммуналки, и достроили четвертый этаж, его легко вычислить по менее богатому декору. Сейчас в квартире на четвертом этаже живут художники Платон Инфанте-Арана, Дарья Коновалова-Инфанте и пятеро их детей: Серафим, Тихон, Пелагея, Дуня и совсем юная Фрося.

Светлая двухкомнатная квартира в новом доме возле стадиона «Динамо»

Подробнее

Квартира расположена в районе Аэропорт, недалеко от стадиона «Динамо» и Петровского парка, между Ленинградским проспектом и ТТК. Дом — часть ЖК «ВТБ Арена Парк», спроектированного дизайн-бюро Speech. У ЖК закрытый внутренний двор, общие зоны.

Владельцы квартиры — Иван и Мария — молодая семья, ожидающая прибавления. Когда Иван и Мария искали квартиру, у них был целый список пожеланий к новому жилью: новый дом, две отдельные комнаты, кухня, совмещенная с гостиной, наличие ванной, хороший ремонт, близость к метро (10–15 минут пешком, не больше), внутренний двор, хороший район и возможность пешей прогулки. Ну и, конечно, цена — пара была ограничена в бюджете, поэтому выбирали из определенного списка домов.

Квартиру купили на условиях ипотеки в момент пандемии. Выбирали из нескольких вариантов, но квартира в районе Аэропорт отвечала всем запросам.

Трехкомнатная квартира в конструктивистском доме 1933 года постройки на улице Шухова

Подробнее

Квартира находится на улице Шухова, расположенной в Южном административном округе на территории Даниловского района и частично на его границе с Донским районом. Дом был построен в 1933 году — это часть квартала между Сиротским переулком (так во времена строительства называлась улица Шухова), улицей Лестева, Хавской и Шаболовской. Он был выделен кооперативу «Жиркость» — бывшей парфюмерной фабрике, впоследствии сменившей название на «1-е Замоскворецкое объединение» и принявшей в свой состав рабочих завода «Красный пролетарий» и других локальных предприятий.

Весь квартал — памятник конструктивизма, спроектированный архитекторами Вольфензоном, Айзиковичем, Леонтовичем, Волковым и Травиным. Самое известное здание в нем — дом-коммуна. Еще один памятник конструктивизма поблизости — башня Шухова, на нее открывается прекрасный вид из кухни и санузла квартиры. Соседний квартал — Хавско-Шаболовский жилмассив — также памятник конструктивизма за авторством архитектора Травина. Интерьер квартиры жильцы решили выдержать в том же стиле, сохранив многие оригинальные детали середины прошлого века.

Двухкомнатная квартира в стиле сканди кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической

Подробнее

Квартира в исторической высотке на Котельнической набережной. Владельцы — семейная пара Иван и Анна, их сын Николай и кот-ориентал по имени Печенька — живут в ней с 2010 года. Как рассказывает Анна, специально квартиру в этом доме семья не искала, она перешла к Ивану по наследству.

«Я, конечно, как и многие в юности, мечтала жить в центре и засматривалась на высотки. А Иван много времени проводил в этой квартире в детстве с бабушкой. Вспоминает, что в ней было примерно в два раза больше мебели, чем сейчас, она стояла очень тесно и приходилось между ней лавировать. К сожалению или к счастью, до нас дошла не вся мебель. Например, там, где у нас сейчас детская, посередине комнаты стоял шкаф, который делил комнату на кабинет и спальню, и одной дверью не пользовались», — вспоминает Анна.

Чем жизнь в собственном доме отличается от квартиры? Уютный двухэтажный таунхаус возле деревни Большое Свинорье

Подробнее

Светлый таунхаус, куда Александр с семьей переехал из городской квартиры несколько лет назад, — часть поселка Западная долина в Новой Москве, расположенного между Киевским и Минским шоссе в 20 километрах от МКАД.

Поселок построен с оглядкой на современный американский стиль — большие окна, простые линии и минималистичное оформление, заборы — невысокие и из прозрачной сетки, много общественных территорий.

Таунхаус, в котором живут Александр вчетвером с женой Олесей, котом и собакой, — двухэтажный дом на шесть квартир разной планировки. В центре два двухэтажных блока (один из них как раз принадлежит Александру), а по краям с обеих сторон — одноэтажные квартиры одна над другой. Получается, что в одноэтажных квартирах на втором этаже нет своего участка, у остальных есть.

Кроме помещения (а в документах оно именуется «квартира в доме блокированной застройки») у Александра и Олеси в собственности заявлен небольшой задний дворик с террасой. А участок перед домом формально в общем владении, но пара тоже считает его своим — это палисадник и парковка на две машины.

Фотографии: обложка, 4 – Юлия Захарова, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8  – Анастасия Соболева

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Как обустроить маленькую квартиру
Как обустроить маленькую квартиру Подробно рассказываем о том, как организовать жизнь в малометражке
Как обустроить маленькую квартиру

Как обустроить маленькую квартиру
Подробно рассказываем о том, как организовать жизнь в малометражке

Как обустроить спальню
Как обустроить спальню Дизайнер Наталия Гусева объясняет, какие слагаемые необходимы для хорошего сна и пробуждения
Как обустроить спальню

Как обустроить спальню
Дизайнер Наталия Гусева объясняет, какие слагаемые необходимы для хорошего сна и пробуждения

Тэги

Прочее

Новое и лучшее

Учителя истории — о преподавании своего предмета во время «спецоперации»

«Вход с улицы»: Как устроен ресторан «Ночлежки», в котором работают бездомные

Месяц «спецоперации» в цифрах

Врач Оксана Станевич спасала сложных пациентов с ковидом. А из-за «спецоперации» уехала в Ереван

Можно ли сделать сахар дома?

Первая полоса

Учителя истории — о преподавании своего предмета во время «спецоперации»
Учителя истории — о преподавании своего предмета во время «спецоперации»
Учителя истории — о преподавании своего предмета во время «спецоперации»

Учителя истории — о преподавании своего предмета во время «спецоперации»

«Вход с улицы»: Как устроен ресторан «Ночлежки», в котором работают бездомные
«Вход с улицы»: Как устроен ресторан «Ночлежки», в котором работают бездомные Благотворительный проект в эпоху «спецоперации» и кризиса
«Вход с улицы»: Как устроен ресторан «Ночлежки», в котором работают бездомные

«Вход с улицы»: Как устроен ресторан «Ночлежки», в котором работают бездомные
Благотворительный проект в эпоху «спецоперации» и кризиса

Месяц «спецоперации» в цифрах
Месяц «спецоперации» в цифрах Санкции, рост цен, задержанные на акциях, потери российской армии и уехавшие из страны журналисты
Месяц «спецоперации» в цифрах

Месяц «спецоперации» в цифрах
Санкции, рост цен, задержанные на акциях, потери российской армии и уехавшие из страны журналисты

Врач Оксана Станевич спасала сложных пациентов с ковидом. А из-за «спецоперации» уехала в Ереван
Врач Оксана Станевич спасала сложных пациентов с ковидом. А из-за «спецоперации» уехала в Ереван Она больше не может заниматься наукой в России
Врач Оксана Станевич спасала сложных пациентов с ковидом. А из-за «спецоперации» уехала в Ереван

Врач Оксана Станевич спасала сложных пациентов с ковидом. А из-за «спецоперации» уехала в Ереван
Она больше не может заниматься наукой в России

Можно ли сделать сахар дома?
Можно ли сделать сахар дома? И чем его заменить
Можно ли сделать сахар дома?

Можно ли сделать сахар дома?
И чем его заменить

«Ничего не может быть вне политики, и тем более культура»
«Ничего не может быть вне политики, и тем более культура» Как сотрудники российских музеев отреагировали на *пропущенное слово*
«Ничего не может быть вне политики, и тем более культура»

«Ничего не может быть вне политики, и тем более культура»
Как сотрудники российских музеев отреагировали на *пропущенное слово*

«Я не хочу воевать»
«Я не хочу воевать»
«Я не хочу воевать»

«Я не хочу воевать»

«Авито» и другие сервисы продажи: Где теперь покупать Zara, IKEA и H&M
«Авито» и другие сервисы продажи: Где теперь покупать Zara, IKEA и H&M
«Авито» и другие сервисы продажи: Где теперь покупать Zara, IKEA и H&M

«Авито» и другие сервисы продажи: Где теперь покупать Zara, IKEA и H&M

Что делать, если психолог сделал мне хуже?
Что делать, если психолог сделал мне хуже? Оказывается, с точки зрения права мы почти не защищены
Что делать, если психолог сделал мне хуже?

Что делать, если психолог сделал мне хуже?
Оказывается, с точки зрения права мы почти не защищены

Быстрый завтрак: 5 рецептов утренних сэндвичей
Быстрый завтрак: 5 рецептов утренних сэндвичей
Быстрый завтрак: 5 рецептов утренних сэндвичей

Быстрый завтрак: 5 рецептов утренних сэндвичей

Как студенты-историки выступили против шуток о «печени либерала»
Как студенты-историки выступили против шуток о «печени либерала» Журнал «Студень» как пример многим из нас
Как студенты-историки выступили против шуток о «печени либерала»

Как студенты-историки выступили против шуток о «печени либерала»
Журнал «Студень» как пример многим из нас

Что говорят рестораторы, открывшие заведения в Петербурге в период «спецоперации»
Что говорят рестораторы, открывшие заведения в Петербурге в период «спецоперации» Антонио Фреза, Анри Бер и Антон Пинский — о том, что ждет ресторанный рынок
Что говорят рестораторы, открывшие заведения в Петербурге в период «спецоперации»

Что говорят рестораторы, открывшие заведения в Петербурге в период «спецоперации»
Антонио Фреза, Анри Бер и Антон Пинский — о том, что ждет ресторанный рынок

Как выглядят самые маленькие рестораны, магазины и бары в Москве

Как выглядят самые маленькие рестораны, магазины и бары в Москве

Как выглядят самые маленькие рестораны, магазины и бары в Москве

Как выглядят самые маленькие рестораны, магазины и бары в Москве

Как писать, если вы боитесь слова «*****»
Как писать, если вы боитесь слова «*****» Ищем альтернативы в условиях цензуры
Как писать, если вы боитесь слова «*****»

Как писать, если вы боитесь слова «*****»
Ищем альтернативы в условиях цензуры

Что происходит с российскими музеями после начала *****: «Это будет даже не Средневековье»

Что происходит с российскими музеями после начала *****: «Это будет даже не Средневековье»

Что происходит с российскими музеями после начала *****: «Это будет даже не Средневековье»

Что происходит с российскими музеями после начала *****: «Это будет даже не Средневековье»

Самая дорогая и самая дешевая карты с UnionPay
Самая дорогая и самая дешевая карты с UnionPay Да, теперь за выпуск карты приходится платить
Самая дорогая и самая дешевая карты с UnionPay

Самая дорогая и самая дешевая карты с UnionPay
Да, теперь за выпуск карты приходится платить

Лишили последнего: 3 альтернативы прокладкам и тампонам
Лишили последнего: 3 альтернативы прокладкам и тампонам
Лишили последнего: 3 альтернативы прокладкам и тампонам

Лишили последнего: 3 альтернативы прокладкам и тампонам

«Россия нас оккупировала»: Грузины — о массовом приезде россиян в Тбилиси
«Россия нас оккупировала»: Грузины — о массовом приезде россиян в Тбилиси
«Россия нас оккупировала»: Грузины — о массовом приезде россиян в Тбилиси

«Россия нас оккупировала»: Грузины — о массовом приезде россиян в Тбилиси

Facebook и Instagram признали экстремистскими. Что это значит для пользователей?

Facebook и Instagram признали экстремистскими. Что это значит для пользователей?
Акула за миллион, пакет из «Макдоналдса» за 30 тысяч: Что говорят продавцы странных товаров на «Авито»
Акула за миллион, пакет из «Макдоналдса» за 30 тысяч: Что говорят продавцы странных товаров на «Авито»
Акула за миллион, пакет из «Макдоналдса» за 30 тысяч: Что говорят продавцы странных товаров на «Авито»

Акула за миллион, пакет из «Макдоналдса» за 30 тысяч: Что говорят продавцы странных товаров на «Авито»

Подпишитесь на рассылку