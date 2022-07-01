Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Предложение дня
1 июля 2022

Запретить льготную ипотеку на однокомнатную квартиру

В Москве упростили согласование перепланировки квартир
17 июня 2022

В Москве упростили согласование перепланировки квартир

The Insider нашел у семьи депутата Миронова квартиру за 350 миллионов рублей
Расследование
28 января 2022

The Insider нашел у семьи депутата Миронова квартиру за 350 миллионов рублей

Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться:
Спецпроект
Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться: Сможете ли вы сберечь себя, бюджет и нервы
Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться:
Спецпроект

Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться:
Сможете ли вы сберечь себя, бюджет и нервы

В чем секрет уютной кухни?
Спецпроект
В чем секрет уютной кухни? И как искать компромиссы во время ремонта
В чем секрет уютной кухни?
Спецпроект

В чем секрет уютной кухни?
И как искать компромиссы во время ремонта

Рейтинг
14 декабря 2021

В каких районах Москвы дешевле снять однушку

В новый год — с новым ремонтом: какой получилась комната по проекту победителя «Битвы блогеров»
Спецпроект
В новый год — с новым ремонтом: какой получилась комната по проекту победителя «Битвы блогеров»
В новый год — с новым ремонтом: какой получилась комната по проекту победителя «Битвы блогеров»
Спецпроект

В новый год — с новым ремонтом: какой получилась комната по проекту победителя «Битвы блогеров»

Город в городе: Как изменилось наше представление об идеальном доме
Промо
Город в городе: Как изменилось наше представление об идеальном доме
Город в городе: Как изменилось наше представление об идеальном доме
Промо

Город в городе: Как изменилось наше представление об идеальном доме

Где жить в Москве на острове
Промо
Где жить в Москве на острове Новый квартал вдали от шума и в 100 метрах от воды
Где жить в Москве на острове
Промо

Где жить в Москве на острове
Новый квартал вдали от шума и в 100 метрах от воды

Районы Москвы с самыми завышенными ценами на квартиры
Список
18 октября 2021

Районы Москвы с самыми завышенными ценами на квартиры

Битва блогеров
Спецпроект
Битва блогеров Они создадут четыре интерьера, а следить за их работой читатели The Village смогут онлайн
Битва блогеров
Спецпроект

Битва блогеров
Они создадут четыре интерьера, а следить за их работой читатели The Village смогут онлайн

«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы
«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы
«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы

«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы

Жить по-другому: Почему формат коливингов становится все популярнее
Промо
Жить по-другому: Почему формат коливингов становится все популярнее И как в Москве реализуют эту концепцию
Жить по-другому: Почему формат коливингов становится все популярнее
Промо

Жить по-другому: Почему формат коливингов становится все популярнее
И как в Москве реализуют эту концепцию

5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир
5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир Старый фонд, советские дома и новостройка
5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир

5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир
Старый фонд, советские дома и новостройка

Новый российский город Доброград
Промо
Новый российский город Доброград Как его строят и как здесь будут жить
Новый российский город Доброград
Промо

Новый российский город Доброград
Как его строят и как здесь будут жить

«У меня шесть квартир и семь участков — я их перепродаю»
«У меня шесть квартир и семь участков — я их перепродаю» История предпринимателя, который сдавал в аренду кальяны, а потом занялся недвижимостью
«У меня шесть квартир и семь участков — я их перепродаю»

«У меня шесть квартир и семь участков — я их перепродаю»
История предпринимателя, который сдавал в аренду кальяны, а потом занялся недвижимостью

Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры
Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры Как заработать на переделке перестроечного барокко в стильное сканди
Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры

Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры
Как заработать на переделке перестроечного барокко в стильное сканди

Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье
Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье И делятся своими финансовыми лайфхаками
Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье

Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье
И делятся своими финансовыми лайфхаками

Коллекция «ИКЕА» для небольших квартир и постоянных переездов
Товар дня
8 октября 2020

Коллекция «ИКЕА» для небольших квартир и постоянных переездов

Сын главы «Руси сидящей» Романовой подал на нее в суд. Он обвинил мать в махинациях с его квартирой

Сама Романова считает, что это была ее квартира

Сын главы «Руси сидящей» Романовой подал на нее в суд. Он обвинил мать в махинациях с его квартирой

Почему миллениалы не хотят брать ипотеку 

И какую недвижимость приобретают в кредит

Почему миллениалы не хотят брать ипотеку 

Как кризис повлияет на рынок жилья

Что будет с ценами и стоит ли покупать жилье

Как кризис повлияет на рынок жилья

ПИК встроил в домофоны своих домов функцию распознавания лиц. В подъезд можно попасть без ключа

Скоро технология появится почти во всех домах компании в Москве и области

ПИК встроил в домофоны своих домов функцию распознавания лиц. В подъезд можно попасть без ключа

Минстрой утвердил критерии стандартного жилья. В квартире должны быть двери и ровные стены

Термин жилье экономкласса использовать больше не будут

Минстрой утвердил критерии стандартного жилья. В квартире должны быть двери и ровные стены

Московские дома с самыми дорогими и дешевыми квартирами

И где квадратный метр дорожает быстрее всего

Московские дома с самыми дорогими и дешевыми квартирами

Онлайн-планировщик декора IKEA

Чтобы сделать идеальный настенный коллаж

Онлайн-планировщик декора IKEA

Как перестать бояться ипотеки и риелторов: Подкаст для тех, кто собирается покупать квартиру

Эксперты расскажут, как выбрать дом мечты

Как перестать бояться ипотеки и риелторов: Подкаст для тех, кто собирается покупать квартиру

Сколько людей решились на ипотеку из-за путинских льгот

И что чаще выбирают россияне: однушки или двушки

Сколько людей решились на ипотеку из-за путинских льгот

Регионы, в которых в прошлом году построили больше всего нового жилья

Москва не вошла даже в топ-50

Регионы, в которых в прошлом году построили больше всего нового жилья

На сколько упал спрос на квартиры в Москве во время карантина

И что происходит со спросом на жилье за городом

На сколько упал спрос на квартиры в Москве во время карантина

Как изменились цены на съемное жилье в карантин

В среднем аренда снизилась на 15 %

Как изменились цены на съемное жилье в карантин

«ПИК-Аренда плюс» — чтобы сдать квартиру официально, ничего не делая

Все формальности от налогов до коммуналки компания берет на себя

«ПИК-Аренда плюс» — чтобы сдать квартиру официально, ничего не делая

Как обустроить квартиру на первом этаже
Как обустроить квартиру на первом этаже И сделать домашний офис для двоих
Как обустроить квартиру на первом этаже

Как обустроить квартиру на первом этаже
И сделать домашний офис для двоих

Выход в чат: Что надеть на конференс-колл, Zoom-встречу с коллегами и видеовечеринку с друзьями
Выход в чат: Что надеть на конференс-колл, Zoom-встречу с коллегами и видеовечеринку с друзьями Новые правила видеоэтикета
Выход в чат: Что надеть на конференс-колл, Zoom-встречу с коллегами и видеовечеринку с друзьями

Выход в чат: Что надеть на конференс-колл, Zoom-встречу с коллегами и видеовечеринку с друзьями
Новые правила видеоэтикета

Средняя квартира в Москве за год подорожала на миллион

И уменьшилась на 16 квадратов за десятилетие

Средняя квартира в Москве за год подорожала на миллион

«ПИК» запустил собственный Tinder с квартирами

Сервис подберет жилье на основе лайков

«ПИК» запустил собственный Tinder с квартирами

Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница
Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница Ремонт от «Сделано», мебель из IKEA и картины хозяйки
Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница

Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница
Ремонт от «Сделано», мебель из IKEA и картины хозяйки

В каких районах Москвы чаще всего берут ипотеку

Ниже центра в рейтинге — только Зеленоград

В каких районах Москвы чаще всего берут ипотеку

«Яндекс.Недвижимость» добавила в объявления данные из Росреестра

Сделки станут прозрачнее и безопаснее

«Яндекс.Недвижимость» добавила в объявления данные из Росреестра

Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург)
Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург) Экологичные материалы и мебель на заказ
Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург)

Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург)
Экологичные материалы и мебель на заказ

У министра финансов Антона Силуанова нашли пентхаус в Москве за полмиллиарда рублей

Он находится в элитном жилом комплексе «Андреевский»

У министра финансов Антона Силуанова нашли пентхаус в Москве за полмиллиарда рублей

Студия в центре за 2 миллиона: Как петербургские коммуналки переделывают в микроквартиры
Студия в центре за 2 миллиона: Как петербургские коммуналки переделывают в микроквартиры Рассказывают авторы перепланировок и их соседи
Студия в центре за 2 миллиона: Как петербургские коммуналки переделывают в микроквартиры

Студия в центре за 2 миллиона: Как петербургские коммуналки переделывают в микроквартиры
Рассказывают авторы перепланировок и их соседи

Жилье в домах по программе реновации стали продавать чаще и дороже

С начала программы цены на сносимую недвижимость выросли на 28 %

Жилье в домах по программе реновации стали продавать чаще и дороже

Стильный интерьер в бывшей коммуналке на Китай-городе
Стильный интерьер в бывшей коммуналке на Китай-городе Эклектика с кучей интересных деталей на 120 квадратных метрах
Стильный интерьер в бывшей коммуналке на Китай-городе

Стильный интерьер в бывшей коммуналке на Китай-городе
Эклектика с кучей интересных деталей на 120 квадратных метрах

ФБК — о квартире главы департамента противодействия коррупции за 200 миллионов рублей

Годовая зарплата чиновника составляет 5 миллионов

ФБК — о квартире главы департамента противодействия коррупции за 200 миллионов рублей

Какое жилье покупают миллениалы

Доля покупателей в возрасте до 25 лет не превышает 5 %

Какое жилье покупают миллениалы

За сколько дней сдаются квартиры в Москве

Быстрее всего снимают однокомнатные квартиры за 25-30 тысяч

За сколько дней сдаются квартиры в Москве

Готовые дизайн-проекты IKEA для типового жилья в России (обновлено)

Получить интерьерное решение можно для конкретного дома

Готовые дизайн-проекты IKEA для типового жилья в России (обновлено)

Цветной минимализм в студии для двоих
Цветной минимализм в студии для двоих Удачная планировка, черные акценты и зона отдыха на лоджии
Цветной минимализм в студии для двоих

Цветной минимализм в студии для двоих
Удачная планировка, черные акценты и зона отдыха на лоджии

Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик»
Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик» Желтый остов кровати, постер с пандой и продуманные системы хранения
Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик»

Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик»
Желтый остов кровати, постер с пандой и продуманные системы хранения

Светлый двухуровневый лофт на проспекте Мира
Светлый двухуровневый лофт на проспекте Мира Лестница в стиле американской классики, открытая гардеробная и уютный широкий подоконник у панорамного окна
Светлый двухуровневый лофт на проспекте Мира

Светлый двухуровневый лофт на проспекте Мира
Лестница в стиле американской классики, открытая гардеробная и уютный широкий подоконник у панорамного окна

Что важно для россиян при покупке квартиры

У покупателей одинаково популярны новостройки и вторичное жилье

Что важно для россиян при покупке квартиры

Оценка уровня бардака в квартире от Qlean

Загрузив фотографию комнаты, пользователь узнает, насколько его комната не убрана

Оценка уровня бардака в квартире от Qlean

Самые популярные жилые комплексы в Москве

Большинство покупателей оказались готовы пожертвовать близостью к центру ради комфорта

Самые популярные жилые комплексы в Москве

Цены на вторичное жилье в Москве достигли максимума

Эксперты объясняют подорожание низким предложением квартир

Цены на вторичное жилье в Москве достигли максимума

The Insider — о московской квартире главы «Почты России» за миллиард рублей

Стоимость апартаментов превысила его годовой доход за 2017 год в 100 раз

The Insider — о московской квартире главы «Почты России» за миллиард рублей

Самые большие и маленькие квартиры в Москве

Площадь самого большого жилья составляет 732 квадратных метра, а самого маленького — всего десять

Самые большие и маленькие квартиры в Москве

Квартиры недели, которые в 2018-м смотрели чаще всего
Квартиры недели, которые в 2018-м смотрели чаще всего Лучшие московские интерьеры в исторических домах и новостройках
Квартиры недели, которые в 2018-м смотрели чаще всего

Квартиры недели, которые в 2018-м смотрели чаще всего
Лучшие московские интерьеры в исторических домах и новостройках

Жители каких регионов хотят купить квартиру в Москве

Жители соседних областей столичной недвижимостью интересуются реже

Жители каких регионов хотят купить квартиру в Москве

Как сделать маленькую квартиру большой: 15 лайфхаков от дизайнера интерьера
Как сделать маленькую квартиру большой: 15 лайфхаков от дизайнера интерьера От правильных пропорций и оттенков до глянцевого пола и хранения выше уровня глаз
Как сделать маленькую квартиру большой: 15 лайфхаков от дизайнера интерьера

Как сделать маленькую квартиру большой: 15 лайфхаков от дизайнера интерьера
От правильных пропорций и оттенков до глянцевого пола и хранения выше уровня глаз

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ