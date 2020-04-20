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Битва блогеров Они создадут четыре интерьера, а следить за их работой читатели The Village смогут онлайн
Битва блогеров
Спецпроект

Битва блогеров
Они создадут четыре интерьера, а следить за их работой читатели The Village смогут онлайн

«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы
«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы
«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы

«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы

Жить по-другому: Почему формат коливингов становится все популярнее
Промо
Жить по-другому: Почему формат коливингов становится все популярнее И как в Москве реализуют эту концепцию
Жить по-другому: Почему формат коливингов становится все популярнее
Промо

Жить по-другому: Почему формат коливингов становится все популярнее
И как в Москве реализуют эту концепцию

5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир
5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир Старый фонд, советские дома и новостройка
5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир

5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир
Старый фонд, советские дома и новостройка

Новый российский город Доброград
Промо
Новый российский город Доброград Как его строят и как здесь будут жить
Новый российский город Доброград
Промо

Новый российский город Доброград
Как его строят и как здесь будут жить

«У меня шесть квартир и семь участков — я их перепродаю»
«У меня шесть квартир и семь участков — я их перепродаю» История предпринимателя, который сдавал в аренду кальяны, а потом занялся недвижимостью
«У меня шесть квартир и семь участков — я их перепродаю»

«У меня шесть квартир и семь участков — я их перепродаю»
История предпринимателя, который сдавал в аренду кальяны, а потом занялся недвижимостью

Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры
Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры Как заработать на переделке перестроечного барокко в стильное сканди
Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры

Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры
Как заработать на переделке перестроечного барокко в стильное сканди

Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье
Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье И делятся своими финансовыми лайфхаками
Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье

Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье
И делятся своими финансовыми лайфхаками

Сын главы «Руси сидящей» Романовой подал на нее в суд. Он обвинил мать в махинациях с его квартирой

Сама Романова считает, что это была ее квартира

Сын главы «Руси сидящей» Романовой подал на нее в суд. Он обвинил мать в махинациях с его квартирой
Сама Романова считает, что это была ее квартира

Почему миллениалы не хотят брать ипотеку 

И какую недвижимость приобретают в кредит

Почему миллениалы не хотят брать ипотеку 
И какую недвижимость приобретают в кредит

Как кризис повлияет на рынок жилья

Что будет с ценами и стоит ли покупать жилье

Как кризис повлияет на рынок жилья
Что будет с ценами и стоит ли покупать жилье

Минстрой утвердил критерии стандартного жилья. В квартире должны быть двери и ровные стены

Термин жилье экономкласса использовать больше не будут

Минстрой утвердил критерии стандартного жилья. В квартире должны быть двери и ровные стены
Термин жилье экономкласса использовать больше не будут

Московские дома с самыми дорогими и дешевыми квартирами

И где квадратный метр дорожает быстрее всего

Московские дома с самыми дорогими и дешевыми квартирами
И где квадратный метр дорожает быстрее всего

Онлайн-планировщик декора IKEA

Чтобы сделать идеальный настенный коллаж

Онлайн-планировщик декора IKEA
Чтобы сделать идеальный настенный коллаж

Как перестать бояться ипотеки и риелторов: Подкаст для тех, кто собирается покупать квартиру

Эксперты расскажут, как выбрать дом мечты

Как перестать бояться ипотеки и риелторов: Подкаст для тех, кто собирается покупать квартиру
Эксперты расскажут, как выбрать дом мечты

Сколько людей решились на ипотеку из-за путинских льгот

И что чаще выбирают россияне: однушки или двушки

Сколько людей решились на ипотеку из-за путинских льгот
И что чаще выбирают россияне: однушки или двушки

Регионы, в которых в прошлом году построили больше всего нового жилья

Москва не вошла даже в топ-50

Регионы, в которых в прошлом году построили больше всего нового жилья
Москва не вошла даже в топ-50

Как изменились цены на съемное жилье в карантин

В среднем аренда снизилась на 15 %

Как изменились цены на съемное жилье в карантин
В среднем аренда снизилась на 15 %

«ПИК-Аренда плюс» — чтобы сдать квартиру официально, ничего не делая

Все формальности от налогов до коммуналки компания берет на себя

«ПИК-Аренда плюс» — чтобы сдать квартиру официально, ничего не делая
Все формальности от налогов до коммуналки компания берет на себя

Как обустроить квартиру на первом этаже
Как обустроить квартиру на первом этаже И сделать домашний офис для двоих
Как обустроить квартиру на первом этаже

Как обустроить квартиру на первом этаже
И сделать домашний офис для двоих

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