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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ссылка дня: Литературный опен-колл о событиях в Украине

Ссылка дня: Литературный опен-колл о событиях в Украине

7 книг для знакомства с современной украинской литературой
7 книг для знакомства с современной украинской литературой
7 книг для знакомства с современной украинской литературой

7 книг для знакомства с современной украинской литературой

Это фанфик или жизнь: Цензура добралась даже до любительского фанатского творчества
Это фанфик или жизнь: Цензура добралась даже до любительского фанатского творчества Кринж, свобода и политика на Ficbook.net
Это фанфик или жизнь: Цензура добралась даже до любительского фанатского творчества

Это фанфик или жизнь: Цензура добралась даже до любительского фанатского творчества
Кринж, свобода и политика на Ficbook.net

Авторка романа «Южный Ветер» Даша Благова — о радио в психбольнице, жизни на Кавказе и депрессии

Авторка романа «Южный Ветер» Даша Благова — о радио в психбольнице, жизни на Кавказе и депрессии

Авторка романа «Южный Ветер» Даша Благова — о радио в психбольнице, жизни на Кавказе и депрессии

Авторка романа «Южный Ветер» Даша Благова — о радио в психбольнице, жизни на Кавказе и депрессии

Книжный магазин «Молодая Гвардия» убрал произведения Бориса Акунина
17 июня 2022

Книжный магазин «Молодая Гвардия» убрал произведения Бориса Акунина

Как ***** и новые законы уничтожают литературу в России
Как ***** и новые законы уничтожают литературу в России
Как ***** и новые законы уничтожают литературу в России

Как ***** и новые законы уничтожают литературу в России

Слово редакции
Слово редакции Ридерки и ридеры проекта — об идее опен-колла, выборе текстов и роли литературы в мире, где идет *****
Слово редакции

Слово редакции
Ридерки и ридеры проекта — об идее опен-колла, выборе текстов и роли литературы в мире, где идет *****

«Между нами. Докуфикциональный список»

«Между нами. Докуфикциональный список»Дневник Станы Корунной — о жизни в городе, где идет война

«Между нами. Докуфикциональный список»

«Между нами. Докуфикциональный список» Дневник Станы Корунной — о жизни в городе, где идет война

«Скифянки»

«Скифянки»Феминистский текст Саши Агузаровой об осетинских женщинах

«Скифянки»

«Скифянки» Феминистский текст Саши Агузаровой об осетинских женщинах

«Годен»
«Годен» История Поли Апрелевой — об ожидании мальчика из армии и исчезающих лицах
«Годен»

«Годен»
История Поли Апрелевой — об ожидании мальчика из армии и исчезающих лицах

«Так начинается пожар»

«Так начинается пожар»Текст тони лашден — о сыне мента by proxy

«Так начинается пожар»

«Так начинается пожар» Текст тони лашден — о сыне мента by proxy

«28.05 1:55»
«28.05 1:55» Исповедальный текст Софьи Джунг Шин Ан о процессе присваивания собственной идентичности
«28.05 1:55»

«28.05 1:55»
Исповедальный текст Софьи Джунг Шин Ан о процессе присваивания собственной идентичности

«Май или октябрь»

«Май или октябрь»Рассказ Насти Амаликовой о травматичном столкновении со взрослым миром

«Май или октябрь»

«Май или октябрь» Рассказ Насти Амаликовой о травматичном столкновении со взрослым миром

Итоги опен-колла «Между нами» — совместного проекта The Village и «Незнания»
Итоги опен-колла «Между нами» — совместного проекта The Village и «Незнания»
Итоги опен-колла «Между нами» — совместного проекта The Village и «Незнания»

Итоги опен-колла «Между нами» — совместного проекта The Village и «Незнания»

«Контент-криэйторка»
«Контент-криэйторка» Текст Ольги Власенко о том, куда приводит автобиографическое письмо
«Контент-криэйторка»

«Контент-криэйторка»
Текст Ольги Власенко о том, куда приводит автобиографическое письмо

Джонатан Франзен: «Я был бы рад просто оказаться в русском лесу»
Джонатан Франзен: «Я был бы рад просто оказаться в русском лесу» Великий американский писатель — о своем новом романе, автофикшене и Дэвиде Фостере Уоллесе
Джонатан Франзен: «Я был бы рад просто оказаться в русском лесу»

Джонатан Франзен: «Я был бы рад просто оказаться в русском лесу»
Великий американский писатель — о своем новом романе, автофикшене и Дэвиде Фостере Уоллесе

«Доживем до понедельника»

«Доживем до понедельника»Рассказ Анастасии Калининой о том, как жить в новой реальности, если у тебя рак

«Доживем до понедельника»

«Доживем до понедельника» Рассказ Анастасии Калининой о том, как жить в новой реальности, если у тебя рак

«Как я была мамой»
«Как я была мамой» Рассказ Елены Корольковой о вынужденном опыте материнства
«Как я была мамой»

«Как я была мамой»
Рассказ Елены Корольковой о вынужденном опыте материнства

ROAR: Вестник оппозиционной русскоязычной культуры
ROAR: Вестник оппозиционной русскоязычной культуры Протестный онлайн-журнал Линор Горалик с текстами, иллюстрациями и музыкой
ROAR: Вестник оппозиционной русскоязычной культуры

ROAR: Вестник оппозиционной русскоязычной культуры
Протестный онлайн-журнал Линор Горалик с текстами, иллюстрациями и музыкой

«Как меня ударили по лицу два раза»
«Как меня ударили по лицу два раза» Текст Миланы Логуновой о формах, которые может принимать насилие
«Как меня ударили по лицу два раза»

«Как меня ударили по лицу два раза»
Текст Миланы Логуновой о формах, которые может принимать насилие

«Я не представляю себя вне России»
«Я не представляю себя вне России» Оксана Васякина о новом романе «Степь», писательской страсти и нежелании эмигрировать
«Я не представляю себя вне России»

«Я не представляю себя вне России»
Оксана Васякина о новом романе «Степь», писательской страсти и нежелании эмигрировать

Смутьян, неудачник, великий романист: За что любят и ненавидят Джонатана Франзена
Смутьян, неудачник, великий романист: За что любят и ненавидят Джонатана Франзена Его новый роман «Перекрестки» в продаже с 15 апреля
Смутьян, неудачник, великий романист: За что любят и ненавидят Джонатана Франзена

Смутьян, неудачник, великий романист: За что любят и ненавидят Джонатана Франзена
Его новый роман «Перекрестки» в продаже с 15 апреля

«Между нами» — опен-колл The Village и «Незнания»

«Между нами» — опен-колл The Village и «Незнания»

«Между нами» — опен-колл The Village и «Незнания»

«Между нами» — опен-колл The Village и «Незнания»

Писательница Оксана Васякина стала лауреаткой премии «Нос»
4 февраля 2022

Писательница Оксана Васякина стала лауреаткой премии «Нос»

Рейчел Каск — литературная революционерка или могильщица романа?
Рейчел Каск — литературная революционерка или могильщица романа? Разбираемся в феномене создательницы «Контура», «Транзита» и «Kudos»
Рейчел Каск — литературная революционерка или могильщица романа?

Рейчел Каск — литературная революционерка или могильщица романа?
Разбираемся в феномене создательницы «Контура», «Транзита» и «Kudos»

30 января 2022

Издательство Ad Marginem проведет литературный фестиваль «Контур»

10 декабря 2021

Леонид Юзефович получил премию «Большая книга» за роман «Филэллин»

18 ноября 2021

Как читать про искусство? В Москве состоится презентация книги «Музей современной любви»

16 июня 2021

Оксана Васякина и Наринэ Абгарян: шорт-лист премии «Большая книга»

Опрос
22 апреля 2021

Какие книги россияне считают самыми переоцененными

Светлана Алексиевич напишет книгу о прошлогодних белорусских протестах
9 апреля 2021

Светлана Алексиевич напишет книгу о прошлогодних белорусских протестах

Что такое фемпоэзия
Что такое фемпоэзия И почему это самое интересное, что происходит сейчас в российской литературе
Что такое фемпоэзия

Что такое фемпоэзия
И почему это самое интересное, что происходит сейчас в российской литературе

11 февраля 2021

В России пройдет бесплатный онлайн-фестиваль феминистского письма с лекциями от арт-критиков и филологов

Рейтинг
29 декабря 2020

«Полка»: Главные русские книги XXI века

Опрос
12 декабря 2020

«1984» и «Любовь во время чумы» — с какими книгами у россиян ассоциируется этот год

Михаил Зыгарь — о выборах 1996 года как главном сюжете российских 90-х
Михаил Зыгарь — о выборах 1996 года как главном сюжете российских 90-х И своей новой книге
Михаил Зыгарь — о выборах 1996 года как главном сюжете российских 90-х

Михаил Зыгарь — о выборах 1996 года как главном сюжете российских 90-х
И своей новой книге

Сериалы, кино, книги, выставки и концерты: Все планы на осень

Сериалы, кино, книги, выставки и концерты: Все планы на осень

Сериалы, кино, книги, выставки и концерты: Все планы на осень

Сериалы, кино, книги, выставки и концерты: Все планы на осень

«Эксмо» запустил бренд Inspiria. Он займется изданием художественной литературы
23 сентября 2020

«Эксмо» запустил бренд Inspiria. Он займется изданием художественной литературы

Главные книги осени
Главные книги осени Роман о секте, нон-фикшн о мире для мужчин и почему дальше все будет только хуже
Главные книги осени

Главные книги осени
Роман о секте, нон-фикшн о мире для мужчин и почему дальше все будет только хуже

9 сентября 2020

В Artplay пройдет литературный марафон «ЛИТресенье»

Писатели выпустят сборник рассказов в пользу «Ночлежки». Проект можно поддержать
7 сентября 2020

Писатели выпустят сборник рассказов в пользу «Ночлежки». Проект можно поддержать

«ЛитРес» открыла издательство для независимых авторов
2 сентября 2020

«ЛитРес» открыла издательство для независимых авторов

18 августа 2020

«Шанинка» запустит онлайн-курс современных литературных практик

Москвичи смогут бесплатно забрать списанные книги из библиотек
11 августа 2020

Москвичи смогут бесплатно забрать списанные книги из библиотек

От «Преступления и наказания» до «Воскресения»: Самые популярные книги среди заключенных

Осужденные предпочитают классику

От «Преступления и наказания» до «Воскресения»: Самые популярные книги среди заключенных

Что смотреть, слушать, читать и во что играть в эти выходные
Что смотреть, слушать, читать и во что играть в эти выходные Документалка про преследование ЛГБТ в Чечне, новый альбом Zavet, аниме-РПГ с персонажами сказок и комикс о любви при капитализме
Что смотреть, слушать, читать и во что играть в эти выходные

Что смотреть, слушать, читать и во что играть в эти выходные
Документалка про преследование ЛГБТ в Чечне, новый альбом Zavet, аниме-РПГ с персонажами сказок и комикс о любви при капитализме

Как квакеры спасали Россию, краткий курс XX века и еще две книги этого лета
Как квакеры спасали Россию, краткий курс XX века и еще две книги этого лета Что читать в этом сезоне
Как квакеры спасали Россию, краткий курс XX века и еще две книги этого лета

Как квакеры спасали Россию, краткий курс XX века и еще две книги этого лета
Что читать в этом сезоне

Открыт набор в школу писательского мастерства «Пишем на крыше»

Еще успеваете поучаствовать в конкурсе на бюджетные места

Открыт набор в школу писательского мастерства «Пишем на крыше»

«Старик путешествует»: Отрывок из последней книги Эдуарда Лимонова
«Старик путешествует»: Отрывок из последней книги Эдуарда Лимонова «Как ребенок, сижу под окном, как ребенок в рождественскую ночь, и мечтаю... о прошлом»
«Старик путешествует»: Отрывок из последней книги Эдуарда Лимонова

«Старик путешествует»: Отрывок из последней книги Эдуарда Лимонова
«Как ребенок, сижу под окном, как ребенок в рождественскую ночь, и мечтаю... о прошлом»

«Все очень хреново и будет хуже»: Как покупать книги на карантине
«Все очень хреново и будет хуже»: Как покупать книги на карантине Онлайн-магазины, стримы и другие способы поддержать московские независимые книжные
«Все очень хреново и будет хуже»: Как покупать книги на карантине

«Все очень хреново и будет хуже»: Как покупать книги на карантине
Онлайн-магазины, стримы и другие способы поддержать московские независимые книжные

Bookmate представил последнюю книгу Эдуарда Лимонова «Старик путешествует»

Сборник очерков уже сейчас можно прочитать бесплатно

Bookmate представил последнюю книгу Эдуарда Лимонова «Старик путешествует»

Что читает Москва: Самые популярные книги в городских библиотеках
Что читает Москва: Самые популярные книги в городских библиотеках От Пушкина и Булгакова до Прилепина и Яхиной
Что читает Москва: Самые популярные книги в городских библиотеках

Что читает Москва: Самые популярные книги в городских библиотеках
От Пушкина и Булгакова до Прилепина и Яхиной

«Он был крайне неудобным человеком»: Каким мы запомним Эдуарда Лимонова
«Он был крайне неудобным человеком»: Каким мы запомним Эдуарда Лимонова Писатель, политик, публицист, который всегда был против
«Он был крайне неудобным человеком»: Каким мы запомним Эдуарда Лимонова

«Он был крайне неудобным человеком»: Каким мы запомним Эдуарда Лимонова
Писатель, политик, публицист, который всегда был против

Главные авторы и книги 2019-го: «ЛитРес» подвел итоги года

Кинг, Бакман, Акунин и еще больше фэнтези

Главные авторы и книги 2019-го: «ЛитРес» подвел итоги года

В Музее Москвы пройдет встреча с норвежской писательницей Марией Парр

С ней поговорит куратор публичной программы «Пионера» Сергей Сдобнов

В Музее Москвы пройдет встреча с норвежской писательницей Марией Парр

Связи русского рэпа и литературы в интерактивной карте «Яндекса»

Исследование провели с помощью нейросети

Связи русского рэпа и литературы в интерактивной карте «Яндекса»

Почти все школьные учебники в России издают компании, связанные с Аркадием Ротенбергом

Представитель бизнесмена отрицает интерес

Почти все школьные учебники в России издают компании, связанные с Аркадием Ротенбергом

«Когда Лужков был мэром, хорошо шла литература по меду»: Чем живут московские букинистические
«Когда Лужков был мэром, хорошо шла литература по меду»: Чем живут московские букинистические Где покупать книжки от 32 до 620 тысяч рублей
«Когда Лужков был мэром, хорошо шла литература по меду»: Чем живут московские букинистические

«Когда Лужков был мэром, хорошо шла литература по меду»: Чем живут московские букинистические
Где покупать книжки от 32 до 620 тысяч рублей

Нобелевскую премию по литературе присудили Ольге Токарчук и Петеру Хандке

В прошлом году ее не вручали из-за скандала в Шведской королевской академии наук

Нобелевскую премию по литературе присудили Ольге Токарчук и Петеру Хандке

«Вопросы литературы» открыли набор на бюджетные места в школу писательского мастерства

Занятия проведут писатели, филологи, редакторы и переводчики

«Вопросы литературы» открыли набор на бюджетные места в школу писательского мастерства

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