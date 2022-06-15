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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжит работать в России под названием «Семья вместе»

Фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжит работать в России под названием «Семья вместе»

«Вкусно — и точка» возобновит работу кафе с 11 августа

«Вкусно — и точка» возобновит работу кафе с 11 августа

15 июня 2022

Владелец сети «Еда и точка» требует смены названия ресторанов «Вкусно и точка»

Новая сеть McDonald’s выбрала логотип в трех цветах
обновлено9 июня 2022

Новая сеть McDonald’s выбрала логотип в трех цветах

5 июня 2022

McDonald’s возобновил прием сотрудников на работу

McDonald’s в России будет называться «Вкусно и точка»
обновлено12 июня 2022

McDonald’s в России будет называться «Вкусно и точка»

McDonald’s продаст российский бизнес предпринимателю Александру Говору
обновлено19 мая 2022

McDonald’s продаст российский бизнес предпринимателю Александру Говору

Прибыль McDonald’s упала на 28 %
28 апреля 2022

Прибыль McDonald’s упала на 28 %

«Консервированный Биг Мак»
Арт-проект дня
4 апреля 2022

«Консервированный Биг Мак»

Бар Underdog заменит McDonald’s (правда, всего на неделю!)
21 марта 2022

Бар Underdog заменит McDonald’s (правда, всего на неделю!)

В Москве рядом с закрытыми ресторанами «Макдоналдс» поставили вагончики с блинами, бургерами и шаурмой
В Москве рядом с закрытыми ресторанами «Макдоналдс» поставили вагончики с блинами, бургерами и шаурмой
В Москве рядом с закрытыми ресторанами «Макдоналдс» поставили вагончики с блинами, бургерами и шаурмой

В Москве рядом с закрытыми ресторанами «Макдоналдс» поставили вагончики с блинами, бургерами и шаурмой

Наш ответ McDonald’s: из Роспатента отозвали заявку на торговый знак «Дядя Ваня»
обновлено2 апреля 2022

Наш ответ McDonald’s: из Роспатента отозвали заявку на торговый знак «Дядя Ваня»

«Домик Барби»: История McDonald’s у «Василеостровской»

«Домик Барби»: История McDonald’s у «Василеостровской»

«Домик Барби»: История McDonald’s у «Василеостровской»

«Домик Барби»: История McDonald’s у «Василеостровской»

«Биг Мак» без слез: Как прошел (не)последний день «Макдоналдса» в Москве
«Биг Мак» без слез: Как прошел (не)последний день «Макдоналдса» в Москве
«Биг Мак» без слез: Как прошел (не)последний день «Макдоналдса» в Москве

«Биг Мак» без слез: Как прошел (не)последний день «Макдоналдса» в Москве

McDonald’s возобновит работу под новым брендом
обновлено16 мая 2022

McDonald’s возобновит работу под новым брендом

«Па-ра-па-па-паам» станет товарным знаком McDonald's
17 февраля 2022

«Па-ра-па-па-паам» станет товарным знаком McDonald's

Товарный знак «Макдак» официально запатентован в России
обновлено3 февраля 2022

Товарный знак «Макдак» официально запатентован в России

С середины марта российские рестораны McDonald’s начнут переходить на новую упаковку
обновлено3 марта 2021

С середины марта российские рестораны McDonald’s начнут переходить на новую упаковку

Как сложилась карьера первых сотрудников российского «Макдоналдса»
СПЕЦПРОЕКТ
Как сложилась карьера первых сотрудников российского «Макдоналдса» 7 историй о бесценном опыте, друзьях и секретах успеха
Как сложилась карьера первых сотрудников российского «Макдоналдса»
СПЕЦПРОЕКТ

Как сложилась карьера первых сотрудников российского «Макдоналдса»
7 историй о бесценном опыте, друзьях и секретах успеха

Как приготовить картошку фри, как в Макдоналдсе?
СПЕЦПРОЕКТ
Как приготовить картошку фри, как в Макдоналдсе? Пошаговая инструкция по выращиванию и жарке картофеля на домашней кухне
Как приготовить картошку фри, как в Макдоналдсе?
СПЕЦПРОЕКТ

Как приготовить картошку фри, как в Макдоналдсе?
Пошаговая инструкция по выращиванию и жарке картофеля на домашней кухне

Какие приложения для заказа еды наиболее уязвимы для взлома

Сервисы для платформы Android защищены значительно лучше, чем их аналоги для iOS

Какие приложения для заказа еды наиболее уязвимы для взлома

Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ
Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ

Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

«Макдоналдс» — об исчезновении чизбургеров из детских наборов
«Макдоналдс» — об исчезновении чизбургеров из детских наборов Как изменится российский Happy Meal
«Макдоналдс» — об исчезновении чизбургеров из детских наборов

«Макдоналдс» — об исчезновении чизбургеров из детских наборов
Как изменится российский Happy Meal

Победители «Монополии» в «Макдоналдсе»

Победители «Монополии» в «Макдоналдсе»Миллион рублей за капучино

Победители «Монополии» в «Макдоналдсе»

Победители «Монополии» в «Макдоналдсе»
Миллион рублей за капучино

Признать «Макдоналдс» и KFC иностранными агентами

Депутат Госдумы призвал маркировать всю рекламу зарубежных сетей фастфуда как продукцию иноагентов

Признать «Макдоналдс» и KFC иностранными агентами

UberEats назвал самые популярные блюда среди москвичей

Среднее количество блюд в одном заказе по сравнению с августом увеличилось

UberEats назвал самые популярные блюда среди москвичей

3D-печать пистолетов, страховка от кибератак и инвестиции в «Мультикубик»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

3D-печать пистолетов, страховка от кибератак и инвестиции в «Мультикубик»

Третий торговый центр Vegas откроется в Кунцеве 21 сентября

Он находится между Можайским и Рублево-Успенским шосcе

Третий торговый центр Vegas откроется в Кунцеве 21 сентября

WWF напомнила москвичам о долгах перед планетой специальными чеками

Акция приурочена ко Дню экологического долга

WWF напомнила москвичам о долгах перед планетой специальными чеками

Новый завод Bosch, переговоры Илона Маска и борьба с экстремизмом на YouTube

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый завод Bosch, переговоры Илона Маска и борьба с экстремизмом на YouTube

Кража «Единорога», Snoop Dug от Илона Маска и слежка в McDonald’s

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кража «Единорога», Snoop Dug от Илона Маска и слежка в McDonald’s

«Доброкачественная пища, а водка — чудо!»
«Доброкачественная пища, а водка — чудо!» Что пишут посетители московских заведений в книгах отзывов и предложений
«Доброкачественная пища, а водка — чудо!»

«Доброкачественная пища, а водка — чудо!»
Что пишут посетители московских заведений в книгах отзывов и предложений

В Шереметьеве в зоне прилета открылся «Макдоналдс»

Кафе расположится в зоне приема багажа

В Шереметьеве в зоне прилета открылся «Макдоналдс»

Москвич подал в суд на McDonald's за травму щеки костью

Пострадавший требует 150 тысяч рублей

Москвич подал в суд на McDonald's за травму щеки костью

Полный фарш: Что такое качественное мясо и как его найти
Полный фарш: Что такое качественное мясо и как его найти Во втором материале спецпроекта «Первый сорт» The Village разбирается в нюансах выбора хорошего куска мяса
Полный фарш: Что такое качественное мясо и как его найти

Полный фарш: Что такое качественное мясо и как его найти
Во втором материале спецпроекта «Первый сорт» The Village разбирается в нюансах выбора хорошего куска мяса

McDonald's полностью локализует производство в России

К 2018 году компания планирует полностью перейти на отечественное мясо

McDonald's полностью локализует производство в России

«Макдоналдс» повышает цены в России (обновлено)

В среднем цены на продукцию компании для россиян повысятся на 1,3 %

«Макдоналдс» повышает цены в России (обновлено)

26 ожидаемых событий зимы

26 ожидаемых событий зимыПресс-конференция Владимира Путина, рост налогов и тарифов ЖКХ, церемония «Оскар» и другие события зимы — в обзоре The Village

26 ожидаемых событий зимы

26 ожидаемых событий зимы
Пресс-конференция Владимира Путина, рост налогов и тарифов ЖКХ, церемония «Оскар» и другие события зимы — в обзоре The Village

Очередь в закрытый «Макдоналдс» на Пушкинской
Очередь в закрытый «Макдоналдс» на Пушкинской The Village узнал у участников арт-акции «Реконструкция очереди в McDonalds 1990 года», что их на неё привело
Очередь в закрытый «Макдоналдс» на Пушкинской

Очередь в закрытый «Макдоналдс» на Пушкинской
The Village узнал у участников арт-акции «Реконструкция очереди в McDonalds 1990 года», что их на неё привело

Какая музыка играет в McDonald’s
Какая музыка играет в McDonald’s The Village публикует плей-лист сети ресторанов McDonald’s с музыкой, под которую сотни тысяч людей в Москве едят макфлури, биг тейсти и картофель по-деревенски
Какая музыка играет в McDonald’s

Какая музыка играет в McDonald’s
The Village публикует плей-лист сети ресторанов McDonald’s с музыкой, под которую сотни тысяч людей в Москве едят макфлури, биг тейсти и картофель по-деревенски

Как выросли расходы россиян в США и Европе из-за падения рубля На этой неделе евро превысил отметку 50 рублей, доллар приблизился к 40. The Village посмотрел, как курс валюты влияет на стоимость поездок за границу

Как выросли расходы россиян в США и Европе из-за падения рубля

События лета 2014-го в сообщениях пользователей Twitter Новостные ленты этим летом давали массу поводов для обсуждений, чем пользователи Twitter и занимались. The Village выбрал самые смешные и ироничные посты

События лета 2014-го в сообщениях пользователей Twitter

Как китайцы, американцы, финны и англичане рвут с интернетом
Как китайцы, американцы, финны и англичане рвут с интернетом Приложения для борьбы с приложениями, digital detox лагеря и вечеринки без смартфона — The Village узнал, как жители разных стран уходят из онлайна, чтобы вернуться в реальную жизнь
Как китайцы, американцы, финны и англичане рвут с интернетом

Как китайцы, американцы, финны и англичане рвут с интернетом
Приложения для борьбы с приложениями, digital detox лагеря и вечеринки без смартфона — The Village узнал, как жители разных стран уходят из онлайна, чтобы вернуться в реальную жизнь

Звезда фастфуда: Как молодой директор вдохнул новую жизнь в Burger King
Звезда фастфуда: Как молодой директор вдохнул новую жизнь в Burger King Компания Burger King переживает второе рождение и растёт быстрее конкурентов. The Village выяснил, в чём причина успеха
Звезда фастфуда: Как молодой директор вдохнул новую жизнь в Burger King

Звезда фастфуда: Как молодой директор вдохнул новую жизнь в Burger King
Компания Burger King переживает второе рождение и растёт быстрее конкурентов. The Village выяснил, в чём причина успеха

Производственный процесс: Как делают салаты для McDonald's
Производственный процесс: Как делают салаты для McDonald's The Village выясняет, как делают простые вещи. Сегодня — салаты и овощи «Белая дача», которые поставляются в рестораны самой известной сети фастфуда
Производственный процесс: Как делают салаты для McDonald's

Производственный процесс: Как делают салаты для McDonald's
The Village выясняет, как делают простые вещи. Сегодня — салаты и овощи «Белая дача», которые поставляются в рестораны самой известной сети фастфуда

McDonald’s откроет 70 новых заведений в 30 городах России

Сеть усилит своё присутствие в Сибири, а также на юге и в центральной части страны

McDonald’s откроет 70 новых заведений в 30 городах России

Американцы раскритиковали нового рекламного персонажа McDonald’s

Компания не ожидала такой реакции, учитывая, что коробочка Happy уже успешно используется во Франции, Бразилии и ряде других стран

Американцы раскритиковали нового рекламного персонажа McDonald’s

McDonald's отказалась от круглосуточной подачи завтраков

Таким образом планируется оптимизировать операционные затраты компании

McDonald's отказалась от круглосуточной подачи завтраков

Украинские активисты требуют убрать из McDonald’s российские продукты

Их предлагают заменить на товары от украинских и польских производителей

Украинские активисты требуют убрать из McDonald’s российские продукты

Burger King заменит McDonald’s в Крыму

Когда именно и какое количество точек появится на полуострове, пока что не уточняется

Burger King заменит McDonald’s в Крыму

Бигмак, go home: Что заставляло McDonald's уйти из разных стран мира
Бигмак, go home: Что заставляло McDonald's уйти из разных стран мира Сегодня McDonald’s ушёл из Крыма. H&F выяснил, откуда ещё выгоняли американскую сеть фастфуда и почему.
Бигмак, go home: Что заставляло McDonald's уйти из разных стран мира

Бигмак, go home: Что заставляло McDonald's уйти из разных стран мира
Сегодня McDonald’s ушёл из Крыма. H&F выяснил, откуда ещё выгоняли американскую сеть фастфуда и почему.

Жириновский о McDonald’s: «По всей стране закроем, чтобы духу не было, а потом пепси-колой займёмся»

Лидер партии ЛДПР отреагировал на сообщения о закрытии сети в Крыму

Жириновский о McDonald’s: «По всей стране закроем, чтобы духу не было, а потом пепси-колой займёмся»

McDonald’s уходит из Крыма

Своё решение компания поясняет производственными причинами

McDonald’s уходит из Крыма

Инфографика дня: Влияние цвета логотипа на аудиторию

А также самые дорогие и динамичные знаки — в одной подборке

Инфографика дня: Влияние цвета логотипа на аудиторию

McDonald's переориентируется с гамбургеров на завтраки и кофе

Этого требует увлечение аудитории здоровым образом жизни

McDonald's переориентируется с гамбургеров на завтраки и кофе

NBC привезла на Олимпиаду собственный Starbucks

McDonald's и Coca-Cola оказались не против

NBC привезла на Олимпиаду собственный Starbucks

Сотрудницу McDonald’s поймали на сбыте героина в детских обедах

Одна нарковерсия Happy meal обходилась заказчикам в $82

Сотрудницу McDonald’s поймали на сбыте героина в детских обедах

McDonald’s закрыла сайт, советовавший сотрудникам не питаться фастфудом

Компания решила, что от размещаемых на нём рекомендаций больше вреда, чем пользы

McDonald’s закрыла сайт, советовавший сотрудникам не питаться фастфудом

Как всё устроено: Работник McDonald’s
Как всё устроено: Работник McDonald’s Бывшая сотрудница одного из ресторанов McDonald's анонимно рассказала The Village о тяжелой работе, краже огурцов и лайфхаках, которыми стоит пользоваться каждому посетителю.
Как всё устроено: Работник McDonald’s

Как всё устроено: Работник McDonald’s
Бывшая сотрудница одного из ресторанов McDonald's анонимно рассказала The Village о тяжелой работе, краже огурцов и лайфхаках, которыми стоит пользоваться каждому посетителю.

Бренд Apple оказался почти в два раза дороже, чем Microsoft

Помимо них в тройке лидеров, которая так и не изменилась с прошлого года, также оказалась компания Coca-Cola

Бренд Apple оказался почти в два раза дороже, чем Microsoft

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ