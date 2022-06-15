В Москве рядом с закрытыми ресторанами «Макдоналдс» поставили вагончики с блинами, бургерами и шаурмой
Наш ответ McDonald’s: из Роспатента отозвали заявку на торговый знак «Дядя Ваня»
С середины марта российские рестораны McDonald’s начнут переходить на новую упаковку
Какие приложения для заказа еды наиболее уязвимы для взлома
Сервисы для платформы Android защищены значительно лучше, чем их аналоги для iOS
Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
«Макдоналдс» — об исчезновении чизбургеров из детских наборов Как изменится российский Happy Meal
Победители «Монополии» в «Макдоналдсе» Миллион рублей за капучино
Признать «Макдоналдс» и KFC иностранными агентами
Депутат Госдумы призвал маркировать всю рекламу зарубежных сетей фастфуда как продукцию иноагентов
UberEats назвал самые популярные блюда среди москвичей
Среднее количество блюд в одном заказе по сравнению с августом увеличилось
3D-печать пистолетов, страховка от кибератак и инвестиции в «Мультикубик»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Третий торговый центр Vegas откроется в Кунцеве 21 сентября
Он находится между Можайским и Рублево-Успенским шосcе
WWF напомнила москвичам о долгах перед планетой специальными чеками
Акция приурочена ко Дню экологического долга
Новый завод Bosch, переговоры Илона Маска и борьба с экстремизмом на YouTube
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Кража «Единорога», Snoop Dug от Илона Маска и слежка в McDonald’s
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Доброкачественная пища, а водка — чудо!» Что пишут посетители московских заведений в книгах отзывов и предложений
Москвич подал в суд на McDonald's за травму щеки костью
Пострадавший требует 150 тысяч рублей
Полный фарш:
Что такое качественное мясо и как его найти Во втором материале спецпроекта «Первый сорт» The Village разбирается в нюансах выбора хорошего куска мяса
McDonald's полностью локализует производство в России
К 2018 году компания планирует полностью перейти на отечественное мясо
«Макдоналдс» повышает цены в России (обновлено)
В среднем цены на продукцию компании для россиян повысятся на 1,3 %
26 ожидаемых событий зимыПресс-конференция Владимира Путина, рост налогов и тарифов ЖКХ, церемония «Оскар» и другие события зимы — в обзоре The Village
26 ожидаемых событий зимы Пресс-конференция Владимира Путина, рост налогов и тарифов ЖКХ, церемония «Оскар» и другие события зимы — в обзоре The Village
Очередь в закрытый «Макдоналдс» на Пушкинской The Village узнал у участников арт-акции «Реконструкция очереди в McDonalds 1990 года», что их на неё привело
Какая музыка играет в McDonald’s The Village публикует плей-лист сети ресторанов McDonald’s с музыкой, под которую сотни тысяч людей в Москве едят макфлури, биг тейсти и картофель по-деревенски
Как китайцы, американцы, финны и англичане рвут с интернетом Приложения для борьбы с приложениями, digital detox лагеря и вечеринки без смартфона — The Village узнал, как жители разных стран уходят из онлайна, чтобы вернуться в реальную жизнь
Звезда фастфуда: Как молодой директор вдохнул новую жизнь в Burger King Компания Burger King переживает второе рождение и растёт быстрее конкурентов. The Village выяснил, в чём причина успеха
Производственный процесс: Как делают салаты для McDonald's The Village выясняет, как делают простые вещи. Сегодня — салаты и овощи «Белая дача», которые поставляются в рестораны самой известной сети фастфуда
McDonald’s откроет 70 новых заведений в 30 городах России
Сеть усилит своё присутствие в Сибири, а также на юге и в центральной части страны
Американцы раскритиковали нового рекламного персонажа McDonald’s
Компания не ожидала такой реакции, учитывая, что коробочка Happy уже успешно используется во Франции, Бразилии и ряде других стран
McDonald's отказалась от круглосуточной подачи завтраков
Таким образом планируется оптимизировать операционные затраты компании
Украинские активисты требуют убрать из McDonald’s российские продукты
Их предлагают заменить на товары от украинских и польских производителей
Burger King заменит McDonald’s в Крыму
Когда именно и какое количество точек появится на полуострове, пока что не уточняется
Бигмак, go home: Что заставляло McDonald's уйти из разных стран мира Сегодня McDonald’s ушёл из Крыма. H&F выяснил, откуда ещё выгоняли американскую сеть фастфуда и почему.
Жириновский о McDonald’s: «По всей стране закроем, чтобы духу не было, а потом пепси-колой займёмся»
Лидер партии ЛДПР отреагировал на сообщения о закрытии сети в Крыму
Инфографика дня: Влияние цвета логотипа на аудиторию
А также самые дорогие и динамичные знаки — в одной подборке
McDonald's переориентируется с гамбургеров на завтраки и кофе
Этого требует увлечение аудитории здоровым образом жизни
Сотрудницу McDonald’s поймали на сбыте героина в детских обедах
Одна нарковерсия Happy meal обходилась заказчикам в $82
McDonald’s закрыла сайт, советовавший сотрудникам не питаться фастфудом
Компания решила, что от размещаемых на нём рекомендаций больше вреда, чем пользы
Как всё устроено: Работник McDonald’s Бывшая сотрудница одного из ресторанов McDonald's анонимно рассказала The Village о тяжелой работе, краже огурцов и лайфхаках, которыми стоит пользоваться каждому посетителю.
Бренд Apple оказался почти в два раза дороже, чем Microsoft
Помимо них в тройке лидеров, которая так и не изменилась с прошлого года, также оказалась компания Coca-Cola