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Новое место10 января 2017

В Шереметьеве в зоне прилета открылся «Макдоналдс» Кафе расположится в зоне приема багажа

РедакторАнуш Долуханян

В Шереметьеве в терминале D на первом этаже открылся «Макдоналдс». Об этом сообщили The Village представители аэропорта. 

Это заведение стало первым рестораном в аэропорту России, который обслуживает клиентов в зоне получения багажа и в общедоступной зоне прилета терминала D. 

«Макдоналдс» занимает площадь 200 квадратных метров и рассчитан на 30 посадочных мест. Он открыт для посетителей с 07:00 до 00:00. Ресторан оснащен терминалами самообслуживания. 

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