В Шереметьеве в зоне прилета открылся «Макдоналдс» Кафе расположится в зоне приема багажа
В Шереметьеве в терминале D на первом этаже открылся «Макдоналдс». Об этом сообщили The Village представители аэропорта.
Это заведение стало первым рестораном в аэропорту России, который обслуживает клиентов в зоне получения багажа и в общедоступной зоне прилета терминала D.
«Макдоналдс» занимает площадь 200 квадратных метров и рассчитан на 30 посадочных мест. Он открыт для посетителей с 07:00 до 00:00. Ресторан оснащен терминалами самообслуживания.
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