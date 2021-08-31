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2021-08-31T13:41:06.000+03:00
31 августа 2021
«Макдак» станет товарным знаком
2021-02-16T18:52:21.000+03:00
обновлено
3 марта 2021
С середины марта российские рестораны McDonald’s начнут переходить на новую упаковку
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