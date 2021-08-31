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«Макдак» станет товарным знаком
31 августа 2021

«Макдак» станет товарным знаком

С середины марта российские рестораны McDonald’s начнут переходить на новую упаковку
обновлено3 марта 2021

С середины марта российские рестораны McDonald’s начнут переходить на новую упаковку