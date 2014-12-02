Какие приложения для заказа еды наиболее уязвимы для взлома
Сервисы для платформы Android защищены значительно лучше, чем их аналоги для iOS
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Депутат Госдумы призвал маркировать всю рекламу зарубежных сетей фастфуда как продукцию иноагентов
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Он находится между Можайским и Рублево-Успенским шосcе
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Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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McDonald's полностью локализует производство в России
К 2018 году компания планирует полностью перейти на отечественное мясо
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