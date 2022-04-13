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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Иностранные онлайн-магазины начали блокировать покупки с карт UnionPay из России
13 апреля 2022

Иностранные онлайн-магазины начали блокировать покупки с карт UnionPay из России

The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
Спецпроект
The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
Спецпроект

The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам

Бонусы, видеоконсультации и дополненная реальность
Спецпроект
Бонусы, видеоконсультации и дополненная реальность Каким должен быть современный онлайн-шоппинг
Бонусы, видеоконсультации и дополненная реальность
Спецпроект

Бонусы, видеоконсультации и дополненная реальность
Каким должен быть современный онлайн-шоппинг

10 ноября 2021

Покупать одежду на «Яндекс.Маркете» стало удобнее. Добавились новые бренды и обновился интерфейс

Как не потерять деньги в фейковых магазинах
Как не потерять деньги в фейковых магазинах Как проверять сайт и инстаграм-аккаунт продавца
Как не потерять деньги в фейковых магазинах

Как не потерять деньги в фейковых магазинах
Как проверять сайт и инстаграм-аккаунт продавца

Новогодний онлайн-маркет Seasons с елочными игрушками и керамикой
Ссылка дня
16 декабря 2020

Новогодний онлайн-маркет Seasons с елочными игрушками и керамикой

Ювелирный магазин Milou запустил онлайн-магазин
3 декабря 2020

Ювелирный магазин Milou запустил онлайн-магазин

Сникерстор Urban Vibes запустил онлайн-магазин в России
12 ноября 2020

Сникерстор Urban Vibes запустил онлайн-магазин в России

Онлайн-магазин Weekday запустится в России в конце октября
16 октября 2020

Онлайн-магазин Weekday запустится в России в конце октября

Спортивный бренд Fila запустил онлайн-магазин в России
6 октября 2020

Спортивный бренд Fila запустил онлайн-магазин в России

Исследование
15 сентября 2020

Средний чек онлайн-покупок россиян вырос в два раза

14 сентября 2020

AliExpress запустил формат супермагазинов. Там будут собраны российские марки

11 августа 2020

Товары из ASOS теперь можно вернуть через СДЭК

Из чего состояла потребительская корзина россиян на карантине

Как менялось потребление в марте, апреле и мае

Из чего состояла потребительская корзина россиян на карантине

В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA

Сейчас в магазине действуют скидки до 50 %

В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA

В Москве открылся онлайн-магазин растений Plants for Friends

Пока в ассортименте только растения в керамических горшках, но скоро там появятся и аксессуары

В Москве открылся онлайн-магазин растений Plants for Friends

Какие профессии будут востребованы после эпидемии

Все, что поможет наладить дистанционную работу

Какие профессии будут востребованы после эпидемии

«Дикси» запустила доставку по Москве и области

За ожидание от получаса до 3 часов придется заплатить 150 рублей

«Дикси» запустила доставку по Москве и области

Детский книжный «Маршак» запустил онлайн-магазин, чтобы собрать деньги на аренду и не закрыться

Каждый день на сайт добавляют новые книги

Детский книжный «Маршак» запустил онлайн-магазин, чтобы собрать деньги на аренду и не закрыться

AliExpress ввел ускоренную доставку для миллиона избранных товаров

Некоторые товары принесут под дверь уже через пару дней

AliExpress ввел ускоренную доставку для миллиона избранных товаров

Новая коллекция дождевиков «Силы ветра»

Яхтенная школа запустила онлайн-магазин

Новая коллекция дождевиков «Силы ветра»

Сервисы доставки не справляются с наплывом заказов. Продукты приходится ждать несколько дней

Пользователи покупают свежие овощи вместо продуктов длительного хранения

Сервисы доставки не справляются с наплывом заказов. Продукты приходится ждать несколько дней

Кооператив «Черный» запустил онлайн-магазин

На сайте можно купить кофе в зернах

Кооператив «Черный» запустил онлайн-магазин

Какие продукты жители мегаполисов покупают онлайн

Лук, яйца и картошка — спасут от голода немножко

Какие продукты жители мегаполисов покупают онлайн

Крупнейшие онлайн-продавцы России

На первом месте — Wildberries

Крупнейшие онлайн-продавцы России

Сексуальность не по случаю: Lovegoods запустил онлайн-магазин уникальных брендов белья Her Lingerie

Среди вещей — купальники из Калифорнии и почти невидимое белье с Бали

Сексуальность не по случаю: Lovegoods запустил онлайн-магазин уникальных брендов белья Her Lingerie

«Перекресток» начал продавать продукцию «Вкусвилла»

Сейчас в онлайн-магазине Perekrestok.ru представлены 50 товаров бренда здоровой еды

«Перекресток» начал продавать продукцию «Вкусвилла»

Ozon запустил собственную рассрочку в мобильном приложении

Товары можно оплачивать в течение полугода

Ozon запустил собственную рассрочку в мобильном приложении

AliExpress запустил продажу ювелирных изделий в России

Первыми партнерами проекта стали сети Sunlight и Sokolov

AliExpress запустил продажу ювелирных изделий в России

Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка»
Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка» Новый формат склада-супермаркета, который поможет собирать заказы быстрее
Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка»

Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка»
Новый формат склада-супермаркета, который поможет собирать заказы быстрее

AliExpress начнет доставлять товары разных поставщиков в одной посылке

Это сократит сроки доставки

AliExpress начнет доставлять товары разных поставщиков в одной посылке

«Перекресток» будет забирать у клиентов онлайн-магазина пластиковые пакеты

Их отдадут на переработку

«Перекресток» будет забирать у клиентов онлайн-магазина пластиковые пакеты

Karen Millen закроет все бутики в России

Бренд продали интернет-магазину Boohoo

Karen Millen закроет все бутики в России

Россияне смогут бесплатно возвращать товары с AliExpress без объяснения причин

Компания пытается мотивировать покупателей совершать более дорогие покупки

Россияне смогут бесплатно возвращать товары с AliExpress без объяснения причин

Интернет-магазин Uniqlo

На сумму свыше 4 тысяч рублей доставка будет бесплатной

Интернет-магазин Uniqlo

В магазинах «Пятерочка» появятся 500 пунктов выдачи заказов Lamoda

Партнерский проект реализуют до конца 2020 года

В магазинах «Пятерочка» появятся 500 пунктов выдачи заказов Lamoda

Authentica и австралийский бренд Evo представили бьюти-боксы

Собрать из можно самостоятельно

Authentica и австралийский бренд Evo представили бьюти-боксы

Как выглядит новый офис Lamoda
Как выглядит новый офис Lamoda Офис со стенами-хамелеонами и без пропусков
Как выглядит новый офис Lamoda

Как выглядит новый офис Lamoda
Офис со стенами-хамелеонами и без пропусков

«Яндекс.Маркет» создал собственную сеть постаматов BoxBot

Пункты выдачи откроются в Сбербанке, торговых центрах и магазинах «Пятерочка»

«Яндекс.Маркет» создал собственную сеть постаматов BoxBot

Tmall начнет продавать медицинскую косметику и лекарства

Продажи стартуют 18 апреля

Tmall начнет продавать медицинскую косметику и лекарства

Новый стиль Ozon с малиновым цветом

Интернет-компания изменила логотип, упаковку, форму курьеров и оформление автомобилей

Новый стиль Ozon с малиновым цветом

Какие товары россияне чаще всего покупают в кредит в интернете

Аналитики Яндекс.Кассы изучили популярность онлайн-торговли в кредит в России

Какие товары россияне чаще всего покупают в кредит в интернете

Mexx начнет продавать товары в России через Wildberries

Открытие первого магазина в Москве перенесли на осень

Mexx начнет продавать товары в России через Wildberries

Сбербанк откроет онлайн-магазин оптовой торговли «На_полке»

Сервисом смогут пользоваться рестораны и магазины

Сбербанк откроет онлайн-магазин оптовой торговли «На_полке»

Ozon снизил тарифы на доставку спустя три недели после введения платы за услугу

Теперь при оплате онлайн доставка обойдется на 100 рублей дешевле

Ozon снизил тарифы на доставку спустя три недели после введения платы за услугу

Ярмарку «Москва» в Люблине перестроят в торговый центр

Сейчас на ней пустует около 30 % предназначенных для аренды площадей

Ярмарку «Москва» в Люблине перестроят в торговый центр

Маркетплейс Bringly «Яндекса» и Сбербанка с зарубежными товарами

Скоро здесь появятся продукты питания, но не санкционные

Маркетплейс Bringly «Яндекса» и Сбербанка с зарубежными товарами

Во «ВКонтакте» появятся товары с AliExpress

Купить их можно будет на платформе VK Apps

Во «ВКонтакте» появятся товары с AliExpress

Онлайн-магазины рассказали о росте продаж Reеbok после выхода феминистской рекламы

В среднем число проданных товаров увеличилось на 15 %

Онлайн-магазины рассказали о росте продаж Reеbok после выхода феминистской рекламы

На Ozon теперь можно заказать ювелирные украшения

Уже доступно более 9000 товаров в категориях «бижутерия» и «аксессуары»

На Ozon теперь можно заказать ювелирные украшения

Louis Vuitton запустил в России собственный интернет-магазин

Конкуренты бренда пока не ведут в стране онлайн-торговлю

Louis Vuitton запустил в России собственный интернет-магазин

«Мега» запустила собственный онлайн-маркетплейс

В каталоге можно купить одежду, обувь и аксессуары до скидками до 80 %

«Мега» запустила собственный онлайн-маркетплейс

В 2019 году в «Атриуме» откроется первый магазин Lamoda

Офлайн-ассортимент планируют обновлять каждый месяц

В 2019 году в «Атриуме» откроется первый магазин Lamoda

Онлайн-магазин труднодоступной в России косметики Membrana

На сайте продаются средства для базового ухода Paula’s Choice, The Ordinary и CeraVe

Онлайн-магазин труднодоступной в России косметики Membrana

Сбербанк и «Яндекс» запустили бонусную систему в своем маркетплейсе «Беру»

Покупатели смогут получать скидки и оплачивать бонусами товары

Сбербанк и «Яндекс» запустили бонусную систему в своем маркетплейсе «Беру»

AliExpress начнет продавать товары из Европы

До сих пор маркетплейс торговал только товарами китайского производства

AliExpress начнет продавать товары из Европы

На ASOS распродают вещи и косметику за полцены

Акция действует, пока товары есть в наличии

На ASOS распродают вещи и косметику за полцены

«Перекресток» открыл первый магазин без покупателей

Он обслуживает только интернет-заказы

«Перекресток» открыл первый магазин без покупателей

Онлайн-консультант: «Чем я могу вам помочь?»
Онлайн-консультант: «Чем я могу вам помочь?» Назойливый продавец теперь ходит за вами по пятам еще и в интернете
Онлайн-консультант: «Чем я могу вам помочь?»

Онлайн-консультант: «Чем я могу вам помочь?»
Назойливый продавец теперь ходит за вами по пятам еще и в интернете

Бьюти-боксы от Authentica

Они вышли лимитированным тиражом в 100 экземпляров

Бьюти-боксы от Authentica

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ