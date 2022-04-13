Покупать одежду на «Яндекс.Маркете» стало удобнее. Добавились новые бренды и обновился интерфейс
Из чего состояла потребительская корзина россиян на карантине
Как менялось потребление в марте, апреле и мае
В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA
Сейчас в магазине действуют скидки до 50 %
В Москве открылся онлайн-магазин растений Plants for Friends
Пока в ассортименте только растения в керамических горшках, но скоро там появятся и аксессуары
Какие профессии будут востребованы после эпидемии
Все, что поможет наладить дистанционную работу
«Дикси» запустила доставку по Москве и области
За ожидание от получаса до 3 часов придется заплатить 150 рублей
Детский книжный «Маршак» запустил онлайн-магазин, чтобы собрать деньги на аренду и не закрыться
Каждый день на сайт добавляют новые книги
AliExpress ввел ускоренную доставку для миллиона избранных товаров
Некоторые товары принесут под дверь уже через пару дней
Сервисы доставки не справляются с наплывом заказов. Продукты приходится ждать несколько дней
Пользователи покупают свежие овощи вместо продуктов длительного хранения
Какие продукты жители мегаполисов покупают онлайн
Лук, яйца и картошка — спасут от голода немножко
Сексуальность не по случаю: Lovegoods запустил онлайн-магазин уникальных брендов белья Her Lingerie
Среди вещей — купальники из Калифорнии и почти невидимое белье с Бали
«Перекресток» начал продавать продукцию «Вкусвилла»
Сейчас в онлайн-магазине Perekrestok.ru представлены 50 товаров бренда здоровой еды
Ozon запустил собственную рассрочку в мобильном приложении
Товары можно оплачивать в течение полугода
AliExpress запустил продажу ювелирных изделий в России
Первыми партнерами проекта стали сети Sunlight и Sokolov
Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка» Новый формат склада-супермаркета, который поможет собирать заказы быстрее
AliExpress начнет доставлять товары разных поставщиков в одной посылке
Это сократит сроки доставки
«Перекресток» будет забирать у клиентов онлайн-магазина пластиковые пакеты
Их отдадут на переработку
Россияне смогут бесплатно возвращать товары с AliExpress без объяснения причин
Компания пытается мотивировать покупателей совершать более дорогие покупки
В магазинах «Пятерочка» появятся 500 пунктов выдачи заказов Lamoda
Партнерский проект реализуют до конца 2020 года
«Яндекс.Маркет» создал собственную сеть постаматов BoxBot
Пункты выдачи откроются в Сбербанке, торговых центрах и магазинах «Пятерочка»
Новый стиль Ozon с малиновым цветом
Интернет-компания изменила логотип, упаковку, форму курьеров и оформление автомобилей
Какие товары россияне чаще всего покупают в кредит в интернете
Аналитики Яндекс.Кассы изучили популярность онлайн-торговли в кредит в России
Mexx начнет продавать товары в России через Wildberries
Открытие первого магазина в Москве перенесли на осень
Сбербанк откроет онлайн-магазин оптовой торговли «На_полке»
Сервисом смогут пользоваться рестораны и магазины
Ozon снизил тарифы на доставку спустя три недели после введения платы за услугу
Теперь при оплате онлайн доставка обойдется на 100 рублей дешевле
Ярмарку «Москва» в Люблине перестроят в торговый центр
Сейчас на ней пустует около 30 % предназначенных для аренды площадей
Маркетплейс Bringly «Яндекса» и Сбербанка с зарубежными товарами
Скоро здесь появятся продукты питания, но не санкционные
Онлайн-магазины рассказали о росте продаж Reеbok после выхода феминистской рекламы
В среднем число проданных товаров увеличилось на 15 %
На Ozon теперь можно заказать ювелирные украшения
Уже доступно более 9000 товаров в категориях «бижутерия» и «аксессуары»
Louis Vuitton запустил в России собственный интернет-магазин
Конкуренты бренда пока не ведут в стране онлайн-торговлю
«Мега» запустила собственный онлайн-маркетплейс
В каталоге можно купить одежду, обувь и аксессуары до скидками до 80 %
В 2019 году в «Атриуме» откроется первый магазин Lamoda
Офлайн-ассортимент планируют обновлять каждый месяц
Онлайн-магазин труднодоступной в России косметики Membrana
На сайте продаются средства для базового ухода Paula’s Choice, The Ordinary и CeraVe
Сбербанк и «Яндекс» запустили бонусную систему в своем маркетплейсе «Беру»
Покупатели смогут получать скидки и оплачивать бонусами товары
AliExpress начнет продавать товары из Европы
До сих пор маркетплейс торговал только товарами китайского производства