Магазин Authentica представила бьюти-боксы от австралийской компании Evo, которые можно собрать самостоятельно.

В собственный бокс можно добавить по одному продукту из разных категорий: шампуни, кондиционеры и бальзамы для волос, а также средства по уходу за лицом, телом и ногтями, а также лаки от бренда Christina Fitzgerald.

Стоимость бьюти-бокса составляет 2 тысячи рублей. Приобрести его можно в онлайн-магазине Authentica.