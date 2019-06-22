Новости22 июня 2019
Authentica и австралийский бренд Evo представили бьюти-боксы Собрать из можно самостоятельно
Магазин Authentica представила бьюти-боксы от австралийской компании Evo, которые можно собрать самостоятельно.
В собственный бокс можно добавить по одному продукту из разных категорий: шампуни, кондиционеры и бальзамы для волос, а также средства по уходу за лицом, телом и ногтями, а также лаки от бренда Christina Fitzgerald.
Стоимость бьюти-бокса составляет 2 тысячи рублей. Приобрести его можно в онлайн-магазине Authentica.
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