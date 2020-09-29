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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как мужчины и женщины по-разному воспринимают сексуальные эмоции и почему первые до сих пор шлют дикпики
Как мужчины и женщины по-разному воспринимают сексуальные эмоции и почему первые до сих пор шлют дикпики Отрывок из книги «Почему мужчины делают это. Корни сексуального обмана, домогательств и насилия»
Как мужчины и женщины по-разному воспринимают сексуальные эмоции и почему первые до сих пор шлют дикпики

Как мужчины и женщины по-разному воспринимают сексуальные эмоции и почему первые до сих пор шлют дикпики
Отрывок из книги «Почему мужчины делают это. Корни сексуального обмана, домогательств и насилия»

6 причин, почему разваливаются отношения
6 причин, почему разваливаются отношения Отрывок из книги «Осознанные отношения. 25 привычек для пар, которые помогут обрести настоящую близость»
6 причин, почему разваливаются отношения

6 причин, почему разваливаются отношения
Отрывок из книги «Осознанные отношения. 25 привычек для пар, которые помогут обрести настоящую близость»

Почему ваши отношения никогда не будут идеальными
Почему ваши отношения никогда не будут идеальными И это хорошо
Почему ваши отношения никогда не будут идеальными

Почему ваши отношения никогда не будут идеальными
И это хорошо

Пока кредит не разлучит вас
Спецпроект
Пока кредит не разлучит вас Сможете ли вы решить финансовые проблемы в семье и не развестись
Пока кредит не разлучит вас
Спецпроект

Пока кредит не разлучит вас
Сможете ли вы решить финансовые проблемы в семье и не развестись

Монологи людей, у которых давно (или никогда) не было отношений

Монологи людей, у которых давно (или никогда) не было отношений

Монологи людей, у которых давно (или никогда) не было отношений

Монологи людей, у которых давно (или никогда) не было отношений

Список
29 сентября 2020

Какие книги об отношениях и сексе читают россияне

Как понять, что вас абьюзят? И что делать, если абьюзер — вы?
Как понять, что вас абьюзят? И что делать, если абьюзер — вы? Проверьте, нет ли в ваших отношениях насилия
Как понять, что вас абьюзят? И что делать, если абьюзер — вы?

Как понять, что вас абьюзят? И что делать, если абьюзер — вы?
Проверьте, нет ли в ваших отношениях насилия

У каждого пятого россиянина за время самоизоляции испортились отношения с супругом

Зато улучшились с родителями

У каждого пятого россиянина за время самоизоляции испортились отношения с супругом

Самые распространенные места для знакомств у россиян

Сервисы для знакомств используют единицы

Самые распространенные места для знакомств у россиян

Возраст и религия: Какие различия между супругами не одобряют россияне

Общество стало намного толерантнее за последнее десятилетее

Возраст и религия: Какие различия между супругами не одобряют россияне

«Одинокая женщина — синоним неудачницы»: Журналистка Саша Сулим — о стереотипах, давящих на одиночек
«Одинокая женщина — синоним неудачницы»: Журналистка Саша Сулим — о стереотипах, давящих на одиночек «Да это вообще не проблема, зачем об этом писать?»
«Одинокая женщина — синоним неудачницы»: Журналистка Саша Сулим — о стереотипах, давящих на одиночек

«Одинокая женщина — синоним неудачницы»: Журналистка Саша Сулим — о стереотипах, давящих на одиночек
«Да это вообще не проблема, зачем об этом писать?»

Как научиться поддерживать друг друга
Как научиться поддерживать друг друга Чтобы было легче вместе переживать трудные времена и улаживать конфликты
Как научиться поддерживать друг друга

Как научиться поддерживать друг друга
Чтобы было легче вместе переживать трудные времена и улаживать конфликты

Тест: Что вы знаете об эректильной дисфункции
ПРОМО
Тест: Что вы знаете об эректильной дисфункции И о чем боитесь спросить
Тест: Что вы знаете об эректильной дисфункции
ПРОМО

Тест: Что вы знаете об эректильной дисфункции
И о чем боитесь спросить

Сколько россиян задумались о разводе из-за карантина

А сколько в самоизоляции поняли, что живут с лучшим человеком в мире

Сколько россиян задумались о разводе из-за карантина

«Бешеный тактильный голод»: Как карантин повлиял на сексуальную жизнь москвичей
«Бешеный тактильный голод»: Как карантин повлиял на сексуальную жизнь москвичей Секстинг, скупка гаджетов и нарушения карантина
«Бешеный тактильный голод»: Как карантин повлиял на сексуальную жизнь москвичей

«Бешеный тактильный голод»: Как карантин повлиял на сексуальную жизнь москвичей
Секстинг, скупка гаджетов и нарушения карантина

Вынужденная близость: Как живут пары, которые съехались из-за карантина
Вынужденная близость: Как живут пары, которые съехались из-за карантина Как совместная самоизоляция повлияла на работоспособность, душевное спокойствие и сексуальную жизнь москвичей
Вынужденная близость: Как живут пары, которые съехались из-за карантина

Вынужденная близость: Как живут пары, которые съехались из-за карантина
Как совместная самоизоляция повлияла на работоспособность, душевное спокойствие и сексуальную жизнь москвичей

Судоку, щи и АУЕ: Что Путин забыл внести в Конституцию, по версии пользователей Twitter

«Повесть временных лет Владимира Владимировича» 

Судоку, щи и АУЕ: Что Путин забыл внести в Конституцию, по версии пользователей Twitter

«Чувство любви»: Можно ли сохранить отношения надолго
«Чувство любви»: Можно ли сохранить отношения надолго И как возникает близость между влюбленными
«Чувство любви»: Можно ли сохранить отношения надолго

«Чувство любви»: Можно ли сохранить отношения надолго
И как возникает близость между влюбленными

Сколько пар отмечают 14 Февраля и какие подарки дарят

Большинство влюбленных предпочитают дорогим подаркам символические презенты

Сколько пар отмечают 14 Февраля и какие подарки дарят

Любовь и роботы: В Москве пройдет конференция Love Tech

Расскажут про индустрию онлайн-дейтинга, устроят кинопоказы и марафон «Москва признаний»

Любовь и роботы: В Москве пройдет конференция Love Tech

Tinder добавит в приложение кнопку SOS

Функция защитит на неудачном свидании

Tinder добавит в приложение кнопку SOS

Как изменяют в России

Как изменяют в РоссииСемейный психотерапевт — об индустрии исцеления измены и российской специфике явления

Как изменяют в России

Как изменяют в России
Семейный психотерапевт — об индустрии исцеления измены и российской специфике явления

Сколько россиян осуждают приветственные поцелуи между мужчинами

Поцелуи между женщинами гражданам нравятся больше

Сколько россиян осуждают приветственные поцелуи между мужчинами

«Право на любовь»: В «Гараже» пройдет дискуссия о сексе и инвалидности

Также гости увидят короткометражку «Немного нежных слов»

«Право на любовь»: В «Гараже» пройдет дискуссия о сексе и инвалидности

Чердак для вещей ваших бывших

Теперь весь багаж, оставшийся после расставания, можно легко сдать на склад

Чердак для вещей ваших бывших

Сколько курортных романов заканчиваются браком

В отношения на расстоянии верят меньше половины опрошенных

Сколько курортных романов заканчиваются браком

На «Флаконе» пройдут лекции об отношениях и выставка руферов

Мероприятия продлятся с 14 по 17 февраля

На «Флаконе» пройдут лекции об отношениях и выставка руферов

Сколько пар ездят в отпуск по отдельности и почему

Большинство российских туристов предпочитают путешествовать только с партнером

Сколько пар ездят в отпуск по отдельности и почему

InLiberty проведет умный спиддейтинг

С помощью подготовленных вопросов участники смогут узнать друг друга лучше

InLiberty проведет умный спиддейтинг

Зачем люди заявляют о расставании в соцсетях?
Зачем люди заявляют о расставании в соцсетях? Отвечают авторы подобных постов и психолог
Зачем люди заявляют о расставании в соцсетях?

Зачем люди заявляют о расставании в соцсетях?
Отвечают авторы подобных постов и психолог

Холостых мужчин в России оказалось больше, чем незамужних женщин

Всего 62 % опрошенных заявили, что состоят в отношениях

Холостых мужчин в России оказалось больше, чем незамужних женщин

«ВКонтакте» вынесла предупреждение пабликам о поведении россиянок на ЧМ-2018

От администраторов потребовали ужесточить модерацию контента и комментариев в группах

«ВКонтакте» вынесла предупреждение пабликам о поведении россиянок на ЧМ-2018

«Забей на любовь»: Почему чувства не главное
«Забей на любовь»: Почему чувства не главное Рациональный взгляд на романтические отношения
«Забей на любовь»: Почему чувства не главное

«Забей на любовь»: Почему чувства не главное
Рациональный взгляд на романтические отношения

Дейтинг-чемпионат от создателей Tinder

Ежедневно пользователю предлагают выбрать из 16 кандидатов только четырех

Дейтинг-чемпионат от создателей Tinder

Как россияне относятся к сексу на работе

87 % опрошенных скрывали интимную связь от других сотрудников

Как россияне относятся к сексу на работе

Владимир Путин — о «скрытом симбиозе» политиков и деятелей культуры

Президент России рассказал об отношениях между представителями политики и культуры

Владимир Путин — о «скрытом симбиозе» политиков и деятелей культуры

Что делать, если вы влюбились в партнера коллеги или друга
Что делать, если вы влюбились в партнера коллеги или друга Разбираемся в вопросе по мотивам истории бывшего техдиректора «ВКонтакте»
Что делать, если вы влюбились в партнера коллеги или друга

Что делать, если вы влюбились в партнера коллеги или друга
Разбираемся в вопросе по мотивам истории бывшего техдиректора «ВКонтакте»

Миф или реальность: Как сохранить семью на расстоянии
СПЕЦПРОЕКТ
Миф или реальность: Как сохранить семью на расстоянии Военный фотограф и художница рассказывают свою историю, а психолог дает практические советы
Миф или реальность: Как сохранить семью на расстоянии
СПЕЦПРОЕКТ

Миф или реальность: Как сохранить семью на расстоянии
Военный фотограф и художница рассказывают свою историю, а психолог дает практические советы

«Мне очень помогает то, что я социофоб»: Дизайнер Карина Кино — о бизнесе, творчестве и материнстве
«Мне очень помогает то, что я социофоб»: Дизайнер Карина Кино — о бизнесе, творчестве и материнстве В новой рубрике рассказываем о молодых мамах, которые совмещают семью и карьеру
«Мне очень помогает то, что я социофоб»: Дизайнер Карина Кино — о бизнесе, творчестве и материнстве

«Мне очень помогает то, что я социофоб»: Дизайнер Карина Кино — о бизнесе, творчестве и материнстве
В новой рубрике рассказываем о молодых мамах, которые совмещают семью и карьеру

«Я лечусь от депрессии 10 лет»
«Я лечусь от депрессии 10 лет» The Village пообщался с человеком, который страдает от депрессии на протяжении десяти лет
«Я лечусь от депрессии 10 лет»

«Я лечусь от депрессии 10 лет»
The Village пообщался с человеком, который страдает от депрессии на протяжении десяти лет

«Я сделаю все, чтобы мы начали встречаться»
«Я сделаю все, чтобы мы начали встречаться» Совершенно разные люди, которые состоят в отношениях, рассказали о своем опыте настоящей любви
«Я сделаю все, чтобы мы начали встречаться»

«Я сделаю все, чтобы мы начали встречаться»
Совершенно разные люди, которые состоят в отношениях, рассказали о своем опыте настоящей любви

Одинокая мама — о том, как жить без денег и вести позитивный блог в Instagram
Одинокая мама — о том, как жить без денег и вести позитивный блог в Instagram Анна Любимова, которая одна воспитывает сына и живет без стабильного заработка, рассказала, как ей удается растить ребенка счастливым и не унывать самой
Одинокая мама — о том, как жить без денег и вести позитивный блог в Instagram

Одинокая мама — о том, как жить без денег и вести позитивный блог в Instagram
Анна Любимова, которая одна воспитывает сына и живет без стабильного заработка, рассказала, как ей удается растить ребенка счастливым и не унывать самой

Все о родительстве и отношениях с детьми
Все о родительстве и отношениях с детьми Молодые родители рассказывают о своем опыте, а эксперты дают советы о том, как вырастить счастливого и здорового ребенка
Все о родительстве и отношениях с детьми

Все о родительстве и отношениях с детьми
Молодые родители рассказывают о своем опыте, а эксперты дают советы о том, как вырастить счастливого и здорового ребенка

Нужно ли говорить ребенку, что Деда Мороза не существует?
Нужно ли говорить ребенку, что Деда Мороза не существует? Спросили у родителей и психолога, стоит ли рассказать ребенку правду или лучше поддерживать его веру в сказку как можно дольше
Нужно ли говорить ребенку, что Деда Мороза не существует?

Нужно ли говорить ребенку, что Деда Мороза не существует?
Спросили у родителей и психолога, стоит ли рассказать ребенку правду или лучше поддерживать его веру в сказку как можно дольше

Больше любви: Как живут полиаморы в России
Больше любви: Как живут полиаморы в России Петербуржцы и москвичи, которые считают, что любовь возможна вне моногамной пары, — об отношениях друг с другом и с обществом
Больше любви: Как живут полиаморы в России

Больше любви: Как живут полиаморы в России
Петербуржцы и москвичи, которые считают, что любовь возможна вне моногамной пары, — об отношениях друг с другом и с обществом

С какого возраста ребенка можно оставлять дома одного?
С какого возраста ребенка можно оставлять дома одного? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
С какого возраста ребенка можно оставлять дома одного?

С какого возраста ребенка можно оставлять дома одного?
Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

В команде замена: Как выбрать няню
В команде замена: Как выбрать няню Где искать и о чем спрашивать на собеседовании человека, который будет проводить время с вашим ребенком
В команде замена: Как выбрать няню

В команде замена: Как выбрать няню
Где искать и о чем спрашивать на собеседовании человека, который будет проводить время с вашим ребенком

Что происходит в школе № 57
Что происходит в школе № 57 The Village — о скандале в одной из самых известных школ Москвы
Что происходит в школе № 57

Что происходит в школе № 57
The Village — о скандале в одной из самых известных школ Москвы

Что делать, если знаешь о романе преподавателя и ученика?
Что делать, если знаешь о романе преподавателя и ученика? The Village разобрался, этичны ли подобные отношения и как поступить в противоречивой ситуации
Что делать, если знаешь о романе преподавателя и ученика?

Что делать, если знаешь о романе преподавателя и ученика?
The Village разобрался, этичны ли подобные отношения и как поступить в противоречивой ситуации

Почему не стоит сравнивать своего ребёнка с другими детьми?
Почему не стоит сравнивать своего ребёнка с другими детьми? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Почему не стоит сравнивать своего ребёнка с другими детьми?

Почему не стоит сравнивать своего ребёнка с другими детьми?
Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Стоит ли родителям ходить обнажёнными при детях?
Стоит ли родителям ходить обнажёнными при детях? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Стоит ли родителям ходить обнажёнными при детях?

Стоит ли родителям ходить обнажёнными при детях?
Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Как рассказать ребёнку о смерти близкого человека?
Как рассказать ребёнку о смерти близкого человека? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Как рассказать ребёнку о смерти близкого человека?

Как рассказать ребёнку о смерти близкого человека?
Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Хотели как лучше: Главные ошибки, которые совершают родители
Хотели как лучше: Главные ошибки, которые совершают родители The Village узнал, как не нужно воспитывать детей
Хотели как лучше: Главные ошибки, которые совершают родители

Хотели как лучше: Главные ошибки, которые совершают родители
The Village узнал, как не нужно воспитывать детей

С какого возраста нужно давать ребёнку карманные деньги?
С какого возраста нужно давать ребёнку карманные деньги? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
С какого возраста нужно давать ребёнку карманные деньги?

С какого возраста нужно давать ребёнку карманные деньги?
Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Стоит ли баловать ребёнка?
Стоит ли баловать ребёнка? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Стоит ли баловать ребёнка?

Стоит ли баловать ребёнка?
Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Победа мамы: Молодые родители — о том, полагаются ли людям с детьми привилегии
Победа мамы: Молодые родители — о том, полагаются ли людям с детьми привилегии The Village узнал у молодых мам, можно ли пользоваться своим положением ради извлечения выгоды
Победа мамы: Молодые родители — о том, полагаются ли людям с детьми привилегии

Победа мамы: Молодые родители — о том, полагаются ли людям с детьми привилегии
The Village узнал у молодых мам, можно ли пользоваться своим положением ради извлечения выгоды

Инструкция для взрослых: Как говорить с детьми о сексе
Инструкция для взрослых: Как говорить с детьми о сексе The Village узнал, как отвечать на детские вопросы о любви и отношениях
Инструкция для взрослых: Как говорить с детьми о сексе

Инструкция для взрослых: Как говорить с детьми о сексе
The Village узнал, как отвечать на детские вопросы о любви и отношениях

Почему нельзя пугать ребёнка в воспитательных целях?
Почему нельзя пугать ребёнка в воспитательных целях? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Почему нельзя пугать ребёнка в воспитательных целях?

Почему нельзя пугать ребёнка в воспитательных целях?
Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Как рассказать начальству о проблемах со здоровьем?
Как рассказать начальству о проблемах со здоровьем? The Village выяснил, как правильно (и нужно ли вообще) сообщать руководству о неважном самочувствии
Как рассказать начальству о проблемах со здоровьем?

Как рассказать начальству о проблемах со здоровьем?
The Village выяснил, как правильно (и нужно ли вообще) сообщать руководству о неважном самочувствии

Всё самое важное о любви и сексе
Всё самое важное о любви и сексе Почему брак больше не популярен, как решить семейные споры и стоит ли искать счастье в Сети — The Village отвечает на вопросы об отношениях
Всё самое важное о любви и сексе

Всё самое важное о любви и сексе
Почему брак больше не популярен, как решить семейные споры и стоит ли искать счастье в Сети — The Village отвечает на вопросы об отношениях

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