Не только карбонара: Тальятелле с кроликом, ньокки с креветками и другие рецепты пасты Главное итальянское блюдо у вас на кухне
Не только карбонара: Тальятелле с кроликом, ньокки с креветками и другие рецепты пасты Главное итальянское блюдо у вас на кухне
Владельцы «Мосигры» открыли фастфуд на свежей пасте в «Золотом Вавилоне»
Средний чек не превышает 400 рублей
На Маросейке открылось кафе People & Pasta
Шеф-повар заведения ранее работал в посольстве Франции в Москве
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи
В Osteria della piazza Bianca сменился шеф-повар
Новый повар Андреа Галли проработал новое меню заведения
Паста из овощей Продолжая сезон овощей, шеф-повар магазина-кулинарии «Город-сад» рассказывает, как приготовить вегетарианский салат из моркови, цукини и свёклы
Паста из овощей Продолжая сезон овощей, шеф-повар магазина-кулинарии «Город-сад» рассказывает, как приготовить вегетарианский салат из моркови, цукини и свёклы
Рядом со станцией метро «Площадь Ильича» открылось кафе «The Лапша»
В кафе подают итальянскую пасту, азиатскую лапшу и русские макароны
Кафе Babetta Анна Масловская о новом типе московской столовой — пицце и пасте вперемешку с советским наследием в современном интерьере на американский манер
Кафе Babetta Анна Масловская о новом типе московской столовой — пицце и пасте вперемешку с советским наследием в современном интерьере на американский манер
5 других салатов для новогоднего стола Повар Виктория Боярская рассказывает The Village, как приготовить несколько достойных альтернатив традиционному оливье
5 других салатов для новогоднего стола Повар Виктория Боярская рассказывает The Village, как приготовить несколько достойных альтернатив традиционному оливье
Термины и блюда итальянской кухни Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.
Термины и блюда итальянской кухни Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.
На ВВЦ открылся киоск Pasta Station
Владельцы «Гёзлеме» и «Бардака» открыли на территории ВВЦ киоск, где готовят итальянскую пасту нескольких видов навынос.
Рецепты шефов: Паста «Орекьетте алла Романо» Вальтер Бизоффи, шеф-повар ресторана «Пробка на Цветном», рассказал The Village, как приготовить пасту «Орекьетте алла Романо».
Рецепты шефов: Паста «Орекьетте алла Романо» Вальтер Бизоффи, шеф-повар ресторана «Пробка на Цветном», рассказал The Village, как приготовить пасту «Орекьетте алла Романо».
Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре» Шеф-пиццайоло итальянского ресторана Pizzeria il Pomodoro Джузеппе Пелузо рассказал, как приготовить спагетти «Фрутти ди Маре».
Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре» Шеф-пиццайоло итальянского ресторана Pizzeria il Pomodoro Джузеппе Пелузо рассказал, как приготовить спагетти «Фрутти ди Маре».
Паста 'alla norma' по сицилийскому рецепту На Сицилии есть вулкан, мафия и лимоны. Но это далеко не все, чем может порадовать солнечный остров. Знакомьтесь: Pasta alla norma - простое блюдо, которое регулярно готовят в любом сицилийском доме.
Итальянский томатный соус для пасты или ризотто Этот простой как всё гениальное рецепт сочетает в себе ключевые ингредиенты и ароматы средиземноморской кухни. Соус готовится за 15 минут и является отличным дополнением как для риса, так и для пасты.
Паста с печеными баклажанами, базиликом и рикоттой Простая и легкая паста. Чтобы баклажаны не горчили, нарежьте их и замочите в холодной соленой воде, потом хорошо промойте и отожмите их. Если используете молодые баклажаны, то эта процедура может не понадобится.
Салат из цельнозерновой пасты и брокколи Одна из многочисленных вариаций на тему. Состав овощей, как вы понимаете, можно варьировать практически бесконечно)
Салат из цельнозерновой пасты и брокколи Одна из многочисленных вариаций на тему. Состав овощей, как вы понимаете, можно варьировать практически бесконечно)
Кулинарное путешестве на юг Италии Один мой знакомый при первой же встрече с новым человеком неизменно заявляет без ложной скромности: «А ты, знаешь, я ведь идеальный мужчина». На девушек это действует, разумеется, безотказно. Однако далее всегда следует законный вопрос: «Это почему же?». На это идеальный, по собственной же версии, Маттео (именно так зовут моего знакомого) хитро щурится и отвечает: «Потому что я впитал...
Макароны- карамельки в сливочном соусе Все блюда съедобны, но некоторые только раз в жизни:) Поэтому мне хотелось бы познакомить вас с блюдом, которое вы сможете приготовить полностью своими руками и удивлять им не раз и не два, а множество раз и каждый раз слышать восторженные комплименты.  ...
Фарфалле в томатно-сливочном соусе Очень калорийно и очень вкусно. Приготовление этой пасты займет не более 30 минут, а результат заставит требовать добавки.
Фарфалле в томатно-сливочном соусе Очень калорийно и очень вкусно. Приготовление этой пасты займет не более 30 минут, а результат заставит требовать добавки.
Паста. Вкусно, просто, полезно Начну академично=)Первое указание на пасту восходит к I тысячелетию до нашей эры. Выяснилось, например, что еще Цицерон, лакомился лаганой (lagana восходит к греческому laganoz илатинскому laganum – мучная лепешка без дрожжей, сваренная в воде;несколько таких тонких лепешек, положенных друг на друга, – прообраз лазаньи). А о высушенной пасте впервые говорится в кулинарной книге IХвека...
Spaghetti al Pomodoro Рецепт мне поведала этим летом одна итальянская хозяйка, жительница Рима, явно знающая толк в национальной кухне. Приготовление занимает в общей сложности минут 10-15. Секрет рецепта в его простоте и доступности - блюдо под силу приготовоить абсолютно всем, даже любителям полуфабрикатов, которые неделями готовы сидеть на дошираке лишь бы держаться подальше от плиты. По сути вам...
Быстрая воскресная паста Иметь: Лосось – 500 гр, паста – 500 гр , помидор – 1 очень крупный или 4 мелких, оливковое масло, чеснок – 2 зубчика, базилик или свежая петрушка, соль, перец. ВСЕ!
Песто престо! Пе́сто (итал. Pesto, от pestato, pestare — топтать, растирать, давить) — популярный соус итальянской кухни на основе оливкового масла, базилика и сыра.
Паста за 300 рублей своими руками Тут не так давно кто-то писал про пасту интересный пост. Я решил с вами поделиться одним рецептом, который каждый криворукий корпоративный самурай сможет сам воплотить в реальность.
Все делают ЭТО! Мы любим отдыхать, каждый делает это по-своему, у каждого свое представление об идеально проведенном времени и все, я в этом уверен, абсолютно все любят вкусно покушать. ДА, все делают ЭТО, едят)