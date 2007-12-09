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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Что такое pasta fresca (или домашняя паста)? А pasta secca? Большой гид по пасте
Что такое pasta fresca (или домашняя паста)? А pasta secca? Большой гид по пасте
Что такое pasta fresca (или домашняя паста)? А pasta secca? Большой гид по пасте

Что такое pasta fresca (или домашняя паста)? А pasta secca? Большой гид по пасте

Тальятелле, лингвини, казаречче и спагетти: Где есть пасту в Москве
Тальятелле, лингвини, казаречче и спагетти: Где есть пасту в Москве
Тальятелле, лингвини, казаречче и спагетти: Где есть пасту в Москве

Тальятелле, лингвини, казаречче и спагетти: Где есть пасту в Москве

Не только карбонара: Тальятелле с кроликом, ньокки с креветками и другие рецепты пасты
Не только карбонара: Тальятелле с кроликом, ньокки с креветками и другие рецепты пасты Главное итальянское блюдо у вас на кухне
Не только карбонара: Тальятелле с кроликом, ньокки с креветками и другие рецепты пасты

Не только карбонара: Тальятелле с кроликом, ньокки с креветками и другие рецепты пасты
Главное итальянское блюдо у вас на кухне

Россияне стали чаще готовить дома

Самым популярным блюдом стала паста

Россияне стали чаще готовить дома

Владельцы «Мосигры» открыли фастфуд на свежей пасте в «Золотом Вавилоне»

Средний чек не превышает 400 рублей

Владельцы «Мосигры» открыли фастфуд на свежей пасте в «Золотом Вавилоне»

На «Флаконе» состоится фестиваль итальянской культуры

Он пройдет с 28 по 30 июля

На «Флаконе» состоится фестиваль итальянской культуры

В кафе Soup Me появилась паста

Каждый из двух видов пасты будет стоить 250 рублей

В кафе Soup Me появилась паста

На Маросейке открылось кафе People & Pasta

Шеф-повар заведения ранее работал в посольстве Франции в Москве

На Маросейке открылось кафе People & Pasta

Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве

Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве
Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи

В Osteria della piazza Bianca сменился шеф-повар

Новый повар Андреа Галли проработал новое меню заведения

В Osteria della piazza Bianca сменился шеф-повар

Паста из овощей
Паста из овощей Продолжая сезон овощей, шеф-повар магазина-кулинарии «Город-сад» рассказывает, как приготовить вегетарианский салат из моркови, цукини и свёклы
Паста из овощей

Паста из овощей
Продолжая сезон овощей, шеф-повар магазина-кулинарии «Город-сад» рассказывает, как приготовить вегетарианский салат из моркови, цукини и свёклы

Рядом со станцией метро «Площадь Ильича» открылось кафе «The Лапша»

В кафе подают итальянскую пасту, азиатскую лапшу и русские макароны

Рядом со станцией метро «Площадь Ильича» открылось кафе «The Лапша»

Кафе Babetta
Кафе Babetta Анна Масловская о новом типе московской столовой — пицце и пасте вперемешку с советским наследием в современном интерьере на американский манер
Кафе Babetta

Кафе Babetta
Анна Масловская о новом типе московской столовой — пицце и пасте вперемешку с советским наследием в современном интерьере на американский манер

5 других салатов для новогоднего стола
5 других салатов для новогоднего стола Повар Виктория Боярская рассказывает The Village, как приготовить несколько достойных альтернатив традиционному оливье
5 других салатов для новогоднего стола

5 других салатов для новогоднего стола
Повар Виктория Боярская рассказывает The Village, как приготовить несколько достойных альтернатив традиционному оливье

Термины и блюда итальянской кухни
Термины и блюда итальянской кухни Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.
Термины и блюда итальянской кухни

Термины и блюда итальянской кухни
Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.

На ВВЦ открылся киоск Pasta Station

Владельцы «Гёзлеме» и «Бардака» открыли на территории ВВЦ киоск, где готовят итальянскую пасту нескольких видов навынос.

На ВВЦ открылся киоск Pasta Station

Рецепты шефов: Паста «Орекьетте алла Романо»
Рецепты шефов: Паста «Орекьетте алла Романо» Вальтер Бизоффи, шеф-повар ресторана «Пробка на Цветном», рассказал The Village, как приготовить пасту «Орекьетте алла Романо».
Рецепты шефов: Паста «Орекьетте алла Романо»

Рецепты шефов: Паста «Орекьетте алла Романо»
Вальтер Бизоффи, шеф-повар ресторана «Пробка на Цветном», рассказал The Village, как приготовить пасту «Орекьетте алла Романо».

Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре»
Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре» Шеф-пиццайоло итальянского ресторана Pizzeria il Pomodoro Джузеппе Пелузо рассказал, как приготовить спагетти «Фрутти ди Маре».
Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре»

Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре»
Шеф-пиццайоло итальянского ресторана Pizzeria il Pomodoro Джузеппе Пелузо рассказал, как приготовить спагетти «Фрутти ди Маре».

Паста 'alla norma' по сицилийскому рецепту На Сицилии есть вулкан, мафия и лимоны. Но это далеко не все, чем может порадовать солнечный остров. Знакомьтесь: Pasta alla norma - простое блюдо, которое регулярно готовят в любом сицилийском доме.

Паста 'alla norma' по сицилийскому рецепту

Итальянский томатный соус для пасты или ризотто Этот простой как всё гениальное рецепт сочетает в себе ключевые ингредиенты и ароматы средиземноморской кухни. Соус готовится за 15 минут и является отличным дополнением как для риса, так и для пасты.

Итальянский томатный соус для пасты или ризотто

Паста с печеными баклажанами, базиликом и рикоттой Простая и легкая паста. Чтобы баклажаны не горчили, нарежьте их и замочите в холодной соленой воде, потом хорошо промойте и отожмите их. Если используете молодые баклажаны, то эта процедура может не понадобится.

Паста с печеными баклажанами, базиликом и рикоттой

Салат из цельнозерновой пасты и брокколи
Салат из цельнозерновой пасты и брокколи Одна из многочисленных вариаций на тему. Состав овощей, как вы понимаете, можно варьировать практически бесконечно)
Салат из цельнозерновой пасты и брокколи

Салат из цельнозерновой пасты и брокколи
Одна из многочисленных вариаций на тему. Состав овощей, как вы понимаете, можно варьировать практически бесконечно)

Кулинарное путешестве на юг Италии Один мой знакомый при первой же встрече с новым человеком неизменно заявляет без ложной скромности: «А ты, знаешь, я ведь идеальный мужчина». На девушек это действует, разумеется, безотказно. Однако далее всегда следует законный вопрос: «Это почему же?». На это идеальный, по собственной же версии, Маттео (именно так зовут моего знакомого) хитро щурится и отвечает: «Потому что я впитал...

Кулинарное путешестве на юг Италии

Макароны- карамельки в сливочном соусе Все блюда съедобны, но некоторые только раз в жизни:) Поэтому мне хотелось бы познакомить вас с блюдом, которое вы сможете приготовить полностью своими руками и удивлять им не раз и не два, а множество раз и каждый раз слышать восторженные комплименты. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp...

Макароны- карамельки в сливочном соусе

Фарфалле в томатно-сливочном соусе
Фарфалле в томатно-сливочном соусе Очень калорийно и очень вкусно. Приготовление этой пасты займет не более 30 минут, а результат заставит требовать добавки.
Фарфалле в томатно-сливочном соусе

Фарфалле в томатно-сливочном соусе
Очень калорийно и очень вкусно. Приготовление этой пасты займет не более 30 минут, а результат заставит требовать добавки.

Паста. Вкусно, просто, полезно Начну академично=)Первое указание на пасту восходит к I тысячелетию до нашей эры. Выяснилось, например, что еще Цицерон, лакомился лаганой (lagana восходит к греческому laganoz илатинскому laganum – мучная лепешка без дрожжей, сваренная в воде;несколько таких тонких лепешек, положенных друг на друга, – прообраз лазаньи). А о высушенной пасте впервые говорится в кулинарной книге IХвека...

Паста. Вкусно, просто, полезно

Spaghetti al Pomodoro Рецепт мне поведала этим летом одна итальянская хозяйка, жительница Рима, явно знающая толк в национальной кухне. Приготовление занимает в общей сложности минут 10-15. Секрет рецепта в его простоте и доступности - блюдо под силу приготовоить абсолютно всем,  даже любителям полуфабрикатов, которые неделями готовы сидеть на дошираке лишь бы держаться подальше от плиты. По сути вам...

Spaghetti al Pomodoro

Быстрая воскресная паста Иметь: Лосось – 500 гр, паста – 500 гр , помидор – 1 очень крупный или 4 мелких, оливковое масло, чеснок – 2 зубчика, базилик или свежая петрушка, соль, перец.  ВСЕ!

Быстрая воскресная паста

Песто престо! Пе́сто (итал. Pesto, от pestato, pestare — топтать, растирать, давить) — популярный соус итальянской кухни на основе оливкового масла, базилика и сыра.

Песто престо!

Тальятелле по-средиземноморски с курицей Невероятно вкусная паста за полчаса.

Тальятелле по-средиземноморски с курицей

Паста за 300 рублей своими руками Тут не так давно кто-то писал про пасту интересный пост. Я решил с вами поделиться одним рецептом, который каждый криворукий корпоративный самурай сможет сам воплотить в реальность.

Паста за 300 рублей своими руками

Все делают ЭТО! Мы любим отдыхать, каждый делает это по-своему, у каждого свое представление об идеально проведенном времени и все, я в этом уверен, абсолютно все любят вкусно покушать. ДА, все делают ЭТО, едят)

Все делают ЭТО!