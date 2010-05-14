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Не только карбонара: Тальятелле с кроликом, ньокки с креветками и другие рецепты пасты
Не только карбонара: Тальятелле с кроликом, ньокки с креветками и другие рецепты пасты Главное итальянское блюдо у вас на кухне
Не только карбонара: Тальятелле с кроликом, ньокки с креветками и другие рецепты пасты

Не только карбонара: Тальятелле с кроликом, ньокки с креветками и другие рецепты пасты
Главное итальянское блюдо у вас на кухне

Россияне стали чаще готовить дома

Самым популярным блюдом стала паста

Россияне стали чаще готовить дома
Самым популярным блюдом стала паста

Владельцы «Мосигры» открыли фастфуд на свежей пасте в «Золотом Вавилоне»

Средний чек не превышает 400 рублей

Владельцы «Мосигры» открыли фастфуд на свежей пасте в «Золотом Вавилоне»
Средний чек не превышает 400 рублей

На «Флаконе» состоится фестиваль итальянской культуры

Он пройдет с 28 по 30 июля

На «Флаконе» состоится фестиваль итальянской культуры
Он пройдет с 28 по 30 июля

В кафе Soup Me появилась паста

Каждый из двух видов пасты будет стоить 250 рублей

В кафе Soup Me появилась паста
Каждый из двух видов пасты будет стоить 250 рублей

На Маросейке открылось кафе People & Pasta

Шеф-повар заведения ранее работал в посольстве Франции в Москве

На Маросейке открылось кафе People & Pasta
Шеф-повар заведения ранее работал в посольстве Франции в Москве

Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве

Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве
Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи

В Osteria della piazza Bianca сменился шеф-повар

Новый повар Андреа Галли проработал новое меню заведения

В Osteria della piazza Bianca сменился шеф-повар
Новый повар Андреа Галли проработал новое меню заведения

Паста из овощей
Паста из овощей Продолжая сезон овощей, шеф-повар магазина-кулинарии «Город-сад» рассказывает, как приготовить вегетарианский салат из моркови, цукини и свёклы
Паста из овощей

Паста из овощей
Продолжая сезон овощей, шеф-повар магазина-кулинарии «Город-сад» рассказывает, как приготовить вегетарианский салат из моркови, цукини и свёклы

Рядом со станцией метро «Площадь Ильича» открылось кафе «The Лапша»

В кафе подают итальянскую пасту, азиатскую лапшу и русские макароны

Рядом со станцией метро «Площадь Ильича» открылось кафе «The Лапша»
В кафе подают итальянскую пасту, азиатскую лапшу и русские макароны

Кафе Babetta
Кафе Babetta Анна Масловская о новом типе московской столовой — пицце и пасте вперемешку с советским наследием в современном интерьере на американский манер
Кафе Babetta

Кафе Babetta
Анна Масловская о новом типе московской столовой — пицце и пасте вперемешку с советским наследием в современном интерьере на американский манер

5 других салатов для новогоднего стола
5 других салатов для новогоднего стола Повар Виктория Боярская рассказывает The Village, как приготовить несколько достойных альтернатив традиционному оливье
5 других салатов для новогоднего стола

5 других салатов для новогоднего стола
Повар Виктория Боярская рассказывает The Village, как приготовить несколько достойных альтернатив традиционному оливье

Термины и блюда итальянской кухни
Термины и блюда итальянской кухни Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.
Термины и блюда итальянской кухни

Термины и блюда итальянской кухни
Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.

На ВВЦ открылся киоск Pasta Station

Владельцы «Гёзлеме» и «Бардака» открыли на территории ВВЦ киоск, где готовят итальянскую пасту нескольких видов навынос.

На ВВЦ открылся киоск Pasta Station
Владельцы «Гёзлеме» и «Бардака» открыли на территории ВВЦ киоск, где готовят итальянскую пасту нескольких видов навынос.

Рецепты шефов: Паста «Орекьетте алла Романо»
Рецепты шефов: Паста «Орекьетте алла Романо» Вальтер Бизоффи, шеф-повар ресторана «Пробка на Цветном», рассказал The Village, как приготовить пасту «Орекьетте алла Романо».
Рецепты шефов: Паста «Орекьетте алла Романо»

Рецепты шефов: Паста «Орекьетте алла Романо»
Вальтер Бизоффи, шеф-повар ресторана «Пробка на Цветном», рассказал The Village, как приготовить пасту «Орекьетте алла Романо».

Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре»
Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре» Шеф-пиццайоло итальянского ресторана Pizzeria il Pomodoro Джузеппе Пелузо рассказал, как приготовить спагетти «Фрутти ди Маре».
Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре»

Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре»
Шеф-пиццайоло итальянского ресторана Pizzeria il Pomodoro Джузеппе Пелузо рассказал, как приготовить спагетти «Фрутти ди Маре».

Паста 'alla norma' по сицилийскому рецепту На Сицилии есть вулкан, мафия и лимоны. Но это далеко не все, чем может порадовать солнечный остров. Знакомьтесь: Pasta alla norma - простое блюдо, которое регулярно готовят в любом сицилийском доме.

Паста 'alla norma' по сицилийскому рецепту
На Сицилии есть вулкан, мафия и лимоны. Но это далеко не все, чем может порадовать солнечный остров. Знакомьтесь: Pasta alla norma - простое блюдо, которое регулярно готовят в любом сицилийском доме.

Итальянский томатный соус для пасты или ризотто Этот простой как всё гениальное рецепт сочетает в себе ключевые ингредиенты и ароматы средиземноморской кухни. Соус готовится за 15 минут и является отличным дополнением как для риса, так и для пасты.

Итальянский томатный соус для пасты или ризотто
Этот простой как всё гениальное рецепт сочетает в себе ключевые ингредиенты и ароматы средиземноморской кухни. Соус готовится за 15 минут и является отличным дополнением как для риса, так и для пасты.

Паста с печеными баклажанами, базиликом и рикоттой Простая и легкая паста. Чтобы баклажаны не горчили, нарежьте их и замочите в холодной соленой воде, потом хорошо промойте и отожмите их. Если используете молодые баклажаны, то эта процедура может не понадобится.

Паста с печеными баклажанами, базиликом и рикоттой
Простая и легкая паста. Чтобы баклажаны не горчили, нарежьте их и замочите в холодной соленой воде, потом хорошо промойте и отожмите их. Если используете молодые баклажаны, то эта процедура может не понадобится.

Салат из цельнозерновой пасты и брокколи
Салат из цельнозерновой пасты и брокколи Одна из многочисленных вариаций на тему. Состав овощей, как вы понимаете, можно варьировать практически бесконечно)
Салат из цельнозерновой пасты и брокколи

Салат из цельнозерновой пасты и брокколи
Одна из многочисленных вариаций на тему. Состав овощей, как вы понимаете, можно варьировать практически бесконечно)

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