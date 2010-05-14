Не только карбонара: Тальятелле с кроликом, ньокки с креветками и другие рецепты пасты Главное итальянское блюдо у вас на кухне
Не только карбонара: Тальятелле с кроликом, ньокки с креветками и другие рецепты пасты Главное итальянское блюдо у вас на кухне
Россияне стали чаще готовить дома Самым популярным блюдом стала паста
Владельцы «Мосигры» открыли фастфуд на свежей пасте в «Золотом Вавилоне»
Средний чек не превышает 400 рублей
Владельцы «Мосигры» открыли фастфуд на свежей пасте в «Золотом Вавилоне» Средний чек не превышает 400 рублей
На «Флаконе» состоится фестиваль итальянской культуры Он пройдет с 28 по 30 июля
В кафе Soup Me появилась паста Каждый из двух видов пасты будет стоить 250 рублей
На Маросейке открылось кафе People & Pasta
Шеф-повар заведения ранее работал в посольстве Франции в Москве
На Маросейке открылось кафе People & Pasta Шеф-повар заведения ранее работал в посольстве Франции в Москве
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи
В Osteria della piazza Bianca сменился шеф-повар
Новый повар Андреа Галли проработал новое меню заведения
В Osteria della piazza Bianca сменился шеф-повар Новый повар Андреа Галли проработал новое меню заведения
Паста из овощей Продолжая сезон овощей, шеф-повар магазина-кулинарии «Город-сад» рассказывает, как приготовить вегетарианский салат из моркови, цукини и свёклы
Паста из овощей Продолжая сезон овощей, шеф-повар магазина-кулинарии «Город-сад» рассказывает, как приготовить вегетарианский салат из моркови, цукини и свёклы
Рядом со станцией метро «Площадь Ильича» открылось кафе «The Лапша»
В кафе подают итальянскую пасту, азиатскую лапшу и русские макароны
Рядом со станцией метро «Площадь Ильича» открылось кафе «The Лапша» В кафе подают итальянскую пасту, азиатскую лапшу и русские макароны
Кафе Babetta Анна Масловская о новом типе московской столовой — пицце и пасте вперемешку с советским наследием в современном интерьере на американский манер
Кафе Babetta Анна Масловская о новом типе московской столовой — пицце и пасте вперемешку с советским наследием в современном интерьере на американский манер
5 других салатов для новогоднего стола Повар Виктория Боярская рассказывает The Village, как приготовить несколько достойных альтернатив традиционному оливье
5 других салатов для новогоднего стола Повар Виктория Боярская рассказывает The Village, как приготовить несколько достойных альтернатив традиционному оливье
Термины и блюда итальянской кухни Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.
Термины и блюда итальянской кухни Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.
На ВВЦ открылся киоск Pasta Station
Владельцы «Гёзлеме» и «Бардака» открыли на территории ВВЦ киоск, где готовят итальянскую пасту нескольких видов навынос.
На ВВЦ открылся киоск Pasta Station Владельцы «Гёзлеме» и «Бардака» открыли на территории ВВЦ киоск, где готовят итальянскую пасту нескольких видов навынос.
Рецепты шефов: Паста «Орекьетте алла Романо» Вальтер Бизоффи, шеф-повар ресторана «Пробка на Цветном», рассказал The Village, как приготовить пасту «Орекьетте алла Романо».
Рецепты шефов: Паста «Орекьетте алла Романо» Вальтер Бизоффи, шеф-повар ресторана «Пробка на Цветном», рассказал The Village, как приготовить пасту «Орекьетте алла Романо».
Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре» Шеф-пиццайоло итальянского ресторана Pizzeria il Pomodoro Джузеппе Пелузо рассказал, как приготовить спагетти «Фрутти ди Маре».
Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре» Шеф-пиццайоло итальянского ресторана Pizzeria il Pomodoro Джузеппе Пелузо рассказал, как приготовить спагетти «Фрутти ди Маре».
Паста 'alla norma' по сицилийскому рецепту На Сицилии есть вулкан, мафия и лимоны. Но это далеко не все, чем может порадовать солнечный остров. Знакомьтесь: Pasta alla norma - простое блюдо, которое регулярно готовят в любом сицилийском доме.
Паста 'alla norma' по сицилийскому рецепту На Сицилии есть вулкан, мафия и лимоны. Но это далеко не все, чем может порадовать солнечный остров. Знакомьтесь: Pasta alla norma - простое блюдо, которое регулярно готовят в любом сицилийском доме.
Итальянский томатный соус для пасты или ризотто Этот простой как всё гениальное рецепт сочетает в себе ключевые ингредиенты и ароматы средиземноморской кухни. Соус готовится за 15 минут и является отличным дополнением как для риса, так и для пасты.
Итальянский томатный соус для пасты или ризотто Этот простой как всё гениальное рецепт сочетает в себе ключевые ингредиенты и ароматы средиземноморской кухни. Соус готовится за 15 минут и является отличным дополнением как для риса, так и для пасты.
Паста с печеными баклажанами, базиликом и рикоттой Простая и легкая паста. Чтобы баклажаны не горчили, нарежьте их и замочите в холодной соленой воде, потом хорошо промойте и отожмите их. Если используете молодые баклажаны, то эта процедура может не понадобится.
Паста с печеными баклажанами, базиликом и рикоттой Простая и легкая паста. Чтобы баклажаны не горчили, нарежьте их и замочите в холодной соленой воде, потом хорошо промойте и отожмите их. Если используете молодые баклажаны, то эта процедура может не понадобится.
Салат из цельнозерновой пасты и брокколи Одна из многочисленных вариаций на тему. Состав овощей, как вы понимаете, можно варьировать практически бесконечно)