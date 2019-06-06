вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Екатеринбург
Екатеринбург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Собчак превратила кадры своего задержания на Лубянке в рекламу «Перекрестка»

Телеведущая заявила, что это просто юмор. В твиттере не согласны

2
Новости

Собчак превратила кадры своего задержания на Лубянке в рекламу «Перекрестка» Телеведущая заявила, что это просто юмор. В твиттере не согласны

Новости

X5 Retail Group запустила агрегатор сервисов экспресс-доставки «Около»

Им уже пользуются «Перекресток» и «Пятерочка»

0
Новости

X5 Retail Group запустила агрегатор сервисов экспресс-доставки «Около» Им уже пользуются «Перекресток» и «Пятерочка»

Новости

Из чего состояла потребительская корзина россиян на карантине

Как менялось потребление в марте, апреле и мае

0
Новости

Из чего состояла потребительская корзина россиян на карантине Как менялось потребление в марте, апреле и мае

Новости

«Перекресток» перейдет на корзины для покупок из переработанного пластика

От обычных они отличаются черным цветом

1
Новости

«Перекресток» перейдет на корзины для покупок из переработанного пластика От обычных они отличаются черным цветом

Новости

«Перекрестки» в торговых центрах назвали наиболее безопасными магазинами сети

«Перекрестки» в торговых центрах назвали наиболее безопасными магазинами сети

0
Новости

«Перекрестки» в торговых центрах назвали наиболее безопасными магазинами сети «Перекрестки» в торговых центрах назвали наиболее безопасными магазинами сети

Новости

На полках «Вкусвилла» и «Перекрестка» появятся продукты от гастроэнтузиастов

Партнером может стать любой небольшой бизнес

0
Новости

На полках «Вкусвилла» и «Перекрестка» появятся продукты от гастроэнтузиастов Партнером может стать любой небольшой бизнес

Новости

Сервисы доставки не справляются с наплывом заказов. Продукты приходится ждать несколько дней

Пользователи покупают свежие овощи вместо продуктов длительного хранения

0
Новости

Сервисы доставки не справляются с наплывом заказов. Продукты приходится ждать несколько дней Пользователи покупают свежие овощи вместо продуктов длительного хранения

Новости

Россияне закупили продуктов на 3,5 месяца вперед

Запаслись консервами, полуфабрикатами и сахаром

0
Новости

Россияне закупили продуктов на 3,5 месяца вперед Запаслись консервами, полуфабрикатами и сахаром

Опустели ли полки магазинов из-за коронавируса
Ситуация
Опустели ли полки магазинов из-за коронавирусаУвеличился ли спрос на санитайзер, консервы и услуги доставки
4
Опустели ли полки магазинов из-за коронавируса
Ситуация

Опустели ли полки магазинов из-за коронавируса Увеличился ли спрос на санитайзер, консервы и услуги доставки

Новости

«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ

Для покупателей сделают два специальных маршрута

4
Новости

«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ Для покупателей сделают два специальных маршрута

Новости

Mail.ru Group добавила в подписку Combo доступ к онлайн-кинотеатру Okko (обновлено)

За подписку придется платить 199 рублей в месяц

1
Новости

Mail.ru Group добавила в подписку Combo доступ к онлайн-кинотеатру Okko (обновлено) За подписку придется платить 199 рублей в месяц

Можно ли отказаться от походов за продуктами в Москве
Менеджмент
Можно ли отказаться от походов за продуктами в МосквеЧто происходит на рынке доставки и где выгоднее заказывать
16
Можно ли отказаться от походов за продуктами в Москве
Менеджмент

Можно ли отказаться от походов за продуктами в Москве Что происходит на рынке доставки и где выгоднее заказывать

Новости

Заказы AliExpress теперь можно забрать в «Пятерочке», «Перекрестке» и «Карусели»

Посылки будут хранить на кассах или в постаматах

0
Новости

Заказы AliExpress теперь можно забрать в «Пятерочке», «Перекрестке» и «Карусели» Посылки будут хранить на кассах или в постаматах

Новости

К 2022 году число гипермаркетов «Карусель» сократят более чем в два раза

X5 Retail Group переделает треть магазинов в супермаркеты «Перекресток»

1
Новости

К 2022 году число гипермаркетов «Карусель» сократят более чем в два раза X5 Retail Group переделает треть магазинов в супермаркеты «Перекресток»

Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка»
Менеджмент
Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка»Новый формат склада-супермаркета, который поможет собирать заказы быстрее
1
Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка»
Менеджмент

Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка» Новый формат склада-супермаркета, который поможет собирать заказы быстрее

Новости

«Перекресток» будет забирать у клиентов онлайн-магазина пластиковые пакеты

Их отдадут на переработку

1
Новости

«Перекресток» будет забирать у клиентов онлайн-магазина пластиковые пакеты Их отдадут на переработку

Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это?
Менеджмент
Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это?Изучаем баллады о шашлыке и летающих огурцах
2
Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это?
Менеджмент

Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это? Изучаем баллады о шашлыке и летающих огурцах

Новости

«Огуречный вайб»: «Перекресток» выпустил музыкальный альбом и клип про огурцы

Послушайте эти шесть песен прямо сейчас

0
Новости

«Огуречный вайб»: «Перекресток» выпустил музыкальный альбом и клип про огурцы Послушайте эти шесть песен прямо сейчас

Новости

Mail.ru Group продает пакет скидок на Delivery Club, «Ситимобил», доставку «Перекрестка» и YouDrive

Набор стоит 199 рублей

0
Новости

Mail.ru Group продает пакет скидок на Delivery Club, «Ситимобил», доставку «Перекрестка» и YouDrive Набор стоит 199 рублей

Новости

«Перекресток» выпустит карты для покупки товаров в рассрочку

Проект реализуют вместе с «БКС банком»

0
Новости

«Перекресток» выпустит карты для покупки товаров в рассрочку Проект реализуют вместе с «БКС банком»

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ