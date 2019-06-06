Собчак превратила кадры своего задержания на Лубянке в рекламу «Перекрестка»
Телеведущая заявила, что это просто юмор. В твиттере не согласны
Собчак превратила кадры своего задержания на Лубянке в рекламу «Перекрестка» Телеведущая заявила, что это просто юмор. В твиттере не согласны
X5 Retail Group запустила агрегатор сервисов экспресс-доставки «Около»
Им уже пользуются «Перекресток» и «Пятерочка»
X5 Retail Group запустила агрегатор сервисов экспресс-доставки «Около» Им уже пользуются «Перекресток» и «Пятерочка»
Из чего состояла потребительская корзина россиян на карантине
Как менялось потребление в марте, апреле и мае
Из чего состояла потребительская корзина россиян на карантине Как менялось потребление в марте, апреле и мае
«Перекресток» перейдет на корзины для покупок из переработанного пластика
От обычных они отличаются черным цветом
«Перекресток» перейдет на корзины для покупок из переработанного пластика От обычных они отличаются черным цветом
«Перекрестки» в торговых центрах назвали наиболее безопасными магазинами сети
«Перекрестки» в торговых центрах назвали наиболее безопасными магазинами сети
«Перекрестки» в торговых центрах назвали наиболее безопасными магазинами сети «Перекрестки» в торговых центрах назвали наиболее безопасными магазинами сети
На полках «Вкусвилла» и «Перекрестка» появятся продукты от гастроэнтузиастов
Партнером может стать любой небольшой бизнес
На полках «Вкусвилла» и «Перекрестка» появятся продукты от гастроэнтузиастов Партнером может стать любой небольшой бизнес
Сервисы доставки не справляются с наплывом заказов. Продукты приходится ждать несколько дней
Пользователи покупают свежие овощи вместо продуктов длительного хранения
Сервисы доставки не справляются с наплывом заказов. Продукты приходится ждать несколько дней Пользователи покупают свежие овощи вместо продуктов длительного хранения
Россияне закупили продуктов на 3,5 месяца вперед
Запаслись консервами, полуфабрикатами и сахаром
Россияне закупили продуктов на 3,5 месяца вперед Запаслись консервами, полуфабрикатами и сахаром
Опустели ли полки магазинов из-за коронавируса Увеличился ли спрос на санитайзер, консервы и услуги доставки
«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ
Для покупателей сделают два специальных маршрута
«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ Для покупателей сделают два специальных маршрута
Mail.ru Group добавила в подписку Combo доступ к онлайн-кинотеатру Okko (обновлено)
За подписку придется платить 199 рублей в месяц
Mail.ru Group добавила в подписку Combo доступ к онлайн-кинотеатру Okko (обновлено) За подписку придется платить 199 рублей в месяц
Можно ли отказаться от походов за продуктами в Москве Что происходит на рынке доставки и где выгоднее заказывать
Заказы AliExpress теперь можно забрать в «Пятерочке», «Перекрестке» и «Карусели»
Посылки будут хранить на кассах или в постаматах
Заказы AliExpress теперь можно забрать в «Пятерочке», «Перекрестке» и «Карусели» Посылки будут хранить на кассах или в постаматах
К 2022 году число гипермаркетов «Карусель» сократят более чем в два раза
X5 Retail Group переделает треть магазинов в супермаркеты «Перекресток»
К 2022 году число гипермаркетов «Карусель» сократят более чем в два раза X5 Retail Group переделает треть магазинов в супермаркеты «Перекресток»
Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка» Новый формат склада-супермаркета, который поможет собирать заказы быстрее
«Перекресток» будет забирать у клиентов онлайн-магазина пластиковые пакеты
Их отдадут на переработку
«Перекресток» будет забирать у клиентов онлайн-магазина пластиковые пакеты Их отдадут на переработку
Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это? Изучаем баллады о шашлыке и летающих огурцах
«Огуречный вайб»: «Перекресток» выпустил музыкальный альбом и клип про огурцы
Послушайте эти шесть песен прямо сейчас
«Огуречный вайб»: «Перекресток» выпустил музыкальный альбом и клип про огурцы Послушайте эти шесть песен прямо сейчас
Mail.ru Group продает пакет скидок на Delivery Club, «Ситимобил», доставку «Перекрестка» и YouDrive
Набор стоит 199 рублей