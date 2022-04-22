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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Пивной концерн Anheuser-Busch InBev ведет переговоры о продаже доли в российском бизнесе
22 апреля 2022

Пивной концерн Anheuser-Busch InBev ведет переговоры о продаже доли в российском бизнесе

Производители пива в России повысили цены на 5-20 %
4 апреля 2022

Производители пива в России повысили цены на 5-20 %

Heineken и Carlsberg покинут Россию
обновлено28 марта 2022

Heineken и Carlsberg покинут Россию

Сооснователь AF Brew — о том, что ждет российский рынок пива
Сооснователь AF Brew — о том, что ждет российский рынок пива Приостановка импорта, повышение цен, проблемы с поставками и кенселинг
Сооснователь AF Brew — о том, что ждет российский рынок пива

Сооснователь AF Brew — о том, что ждет российский рынок пива
Приостановка импорта, повышение цен, проблемы с поставками и кенселинг

Предложение дня
14 декабря 2021

Продавать пиво на российских автозаправках

Пивозавры

Пивозавры«В большом городе каждый третий — пивозавр»

Пивозавры

Пивозавры «В большом городе каждый третий — пивозавр»

Россияне стали меньше пить пива летом
23 августа 2021

Россияне стали меньше пить пива летом

Миды, лагер и гозе: Какое пиво мы будем пить этим летом
Миды, лагер и гозе: Какое пиво мы будем пить этим летом
Миды, лагер и гозе: Какое пиво мы будем пить этим летом

Миды, лагер и гозе: Какое пиво мы будем пить этим летом

6 уютных «пивных двориков» в центре Москвы
6 уютных «пивных двориков» в центре Москвы Столичные биргартены — не как в Берлине, но тоже отличные
6 уютных «пивных двориков» в центре Москвы

6 уютных «пивных двориков» в центре Москвы
Столичные биргартены — не как в Берлине, но тоже отличные

Во что превратили «Варочный цех» на территории Московского пивоваренного завода

На его месте появилось брендовое пространство пивоварни

Во что превратили «Варочный цех» на территории Московского пивоваренного завода

Производители попросили доработать новый регламент по алкоголю. Иначе в России не будет текилы

И качество пива пострадает

Производители попросили доработать новый регламент по алкоголю. Иначе в России не будет текилы

Паша Техник — о жизни на карантине

Паша Техник — о жизни на карантине«Если бы вируса не было, я давно купался бы в Мексике, хотя плавать не умею»

Паша Техник — о жизни на карантине

Паша Техник — о жизни на карантине
«Если бы вируса не было, я давно купался бы в Мексике, хотя плавать не умею»

Pena Pack: Как бьюти-бокс, только с пивом
Pena Pack: Как бьюти-бокс, только с пивом Секретный набор крафта
Pena Pack: Как бьюти-бокс, только с пивом

Pena Pack: Как бьюти-бокс, только с пивом
Секретный набор крафта

«Я целый вечер пил в онлайн-баре»
«Я целый вечер пил в онлайн-баре» C одесским моряком и студентами из Таллина
«Я целый вечер пил в онлайн-баре»

«Я целый вечер пил в онлайн-баре»
C одесским моряком и студентами из Таллина

Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян

Впервые за 24 года сменился пивной лидер

Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян

Молодые алкоголики

Молодые алкоголики О белой горячке, обществе анонимных алкоголиков, долгах и веселье

Молодые алкоголики

Молодые алкоголики
О белой горячке, обществе анонимных алкоголиков, долгах и веселье

Italy Group откроет бельгийские гастропабы в Москве и Петербурге

Холдинг находится в поиске помещений

Italy Group откроет бельгийские гастропабы в Москве и Петербурге

Зачем спортсмены возили на Олимпиаду безалкогольное пиво
ПРОМО
Зачем спортсмены возили на Олимпиаду безалкогольное пиво И почему доля его потребления в мире растет
Зачем спортсмены возили на Олимпиаду безалкогольное пиво
ПРОМО

Зачем спортсмены возили на Олимпиаду безалкогольное пиво
И почему доля его потребления в мире растет

«Балтика» начала устанавливать в супермаркетах автоматы по розливу пива

Они уже появились в «Перекрестках» и «Дикси»

«Балтика» начала устанавливать в супермаркетах автоматы по розливу пива

Как пить лагер и что это за пиво?
Как пить лагер и что это за пиво? Не просто светлое фильтрованное
Как пить лагер и что это за пиво?

Как пить лагер и что это за пиво?
Не просто светлое фильтрованное

Любимые напитки россиян

Пиво и сидр вытеснили шампанское

Любимые напитки россиян

В Москве пройдет фестиваль крафтового пива с безлимитными дегустациями

Мероприятие состоится в Гостином дворе

В Москве пройдет фестиваль крафтового пива с безлимитными дегустациями

Производителей крафта хотят обязать варить пиво по ГОСТам. Сами пивовары выступили против

Законопроект, внесенный единоросом Ильдаром Гильмутдиновым, уже поддержал Минфин

Производителей крафта хотят обязать варить пиво по ГОСТам. Сами пивовары выступили против

Как смешивание вина и пива влияет на силу похмелья

Спойлер: никак

Как смешивание вина и пива влияет на силу похмелья

«Аэрофлот» вернет бесплатное пиво и вино на рейсы экономкласса

Изменения коснутся рейсов длительностью от трех часов

«Аэрофлот» вернет бесплатное пиво и вино на рейсы экономкласса

«Двойка»: Рюмочная от бренда «Спутник1985»

Заведение находится недалеко от «Библиотеки имени Ленина»

«Двойка»: Рюмочная от бренда «Спутник1985»

В отделениях «Почты России» начали продавать алкоголь

Нововведение поможет бороться с суррогатным алкоголем в селах

В отделениях «Почты России» начали продавать алкоголь

Пивной сомелье 
Пивной сомелье  О крафте со вкусом гудрона, правильной посуде и барных уловках
Пивной сомелье 

Пивной сомелье 
О крафте со вкусом гудрона, правильной посуде и барных уловках

На управу Новокосино завели дело за рекламу пивного фестиваля

Местным властям грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей

На управу Новокосино завели дело за рекламу пивного фестиваля

Сеть «Беру выходной» откроет флагман с самым широким выбором пива в России

Владельцы планируют довести количество сортов пива в магазине до 4 тысяч

Сеть «Беру выходной» откроет флагман с самым широким выбором пива в России

Ученые прогнозируют дефицит пива и рост цен на него из-за изменений климата

Цены на пиво в России могут вырасти на 30 %

Ученые прогнозируют дефицит пива и рост цен на него из-за изменений климата

«Ведомости»: На российские заправки вернут пиво

Инициатива призвана повысить доходность топливных компаний

«Ведомости»: На российские заправки вернут пиво

Продавать алкоголь в алюминиевых банках круглосуточно (обновлено)

С такой инициативой в поддержку алюминиевой промышленности выступил Минпромторг

Продавать алкоголь в алюминиевых банках круглосуточно (обновлено)

Во дворе «Гастрофермы» пройдет фестиваль фудпейринга Craft&Food

Гостей ждут дегустации, игровые автоматы и настолки

Во дворе «Гастрофермы» пройдет фестиваль фудпейринга Craft&Food

Создатели сети пивных ресторанов Lambic открыли паб BeerNation

Гостям предлагают около 100 видов пива из 14 стран

Создатели сети пивных ресторанов Lambic открыли паб BeerNation

Карт-бланш: Бельгийская пивная «Траппист» в Большом Черкасском
Карт-бланш: Бельгийская пивная «Траппист» в Большом Черкасском Вафли, мидии и пиво от петербуржцев
Карт-бланш: Бельгийская пивная «Траппист» в Большом Черкасском

Карт-бланш: Бельгийская пивная «Траппист» в Большом Черкасском
Вафли, мидии и пиво от петербуржцев

На «Флаконе» пройдет третий фестиваль крафтовой культуры

Поситетелй ждет дегустация около 200 различных сортов пива, сидра и медовухи

На «Флаконе» пройдет третий фестиваль крафтовой культуры

На Moscow Craft Fest в «Гастроферме» пройдут дегустации и соревнования по бир-понгу

Фестиваль продлится 6 и 7 июля

На Moscow Craft Fest в «Гастроферме» пройдут дегустации и соревнования по бир-понгу

Минфин собирается ввести обязательную маркировку пива и пивных напитков

Напитки, не отмеченные марками, будут считаться нелегальными

Минфин собирается ввести обязательную маркировку пива и пивных напитков

Хватает ли в Москве пива?
Хватает ли в Москве пива? И сколько могут выпить фанаты за вечер
Хватает ли в Москве пива?

Хватает ли в Москве пива?
И сколько могут выпить фанаты за вечер

Московские бары столкнулись с нехваткой пива из-за наплыва болельщиков

Некоторые заведения близки к тому, чтобы исчерпать все запасы алкогольного напитка

Московские бары столкнулись с нехваткой пива из-за наплыва болельщиков

Экс-главред «Коммерсанта» подаст в суд на Bud из-за травмоопасных стаканов на стадионах

Михаил Михайлин пожаловался на травму, полученную во время матча между сборными Германии и Мексики

Экс-главред «Коммерсанта» подаст в суд на Bud из-за травмоопасных стаканов на стадионах

Лучшее и худшее пиво по версии Роскачества

Самую высокую оценку за вкус эксперты поставили пиву Amstel

Лучшее и худшее пиво по версии Роскачества

Бар при пивоварне: Poet Brewery & Bar
Бар при пивоварне: Poet Brewery & Bar Пиво и колбаски на «Арме»
Бар при пивоварне: Poet Brewery & Bar

Бар при пивоварне: Poet Brewery & Bar
Пиво и колбаски на «Арме»

Пивовары попросили власти отказаться от запрета продажи алкоголя во время ЧМ-2018

Участники рынка предупредили о возможном скачке нелегальной торговли спиртным

Пивовары попросили власти отказаться от запрета продажи алкоголя во время ЧМ-2018

Запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом

По мнению властей, это упростит контроль за пивным рынком

Запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом

Запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом

30 % продавцов не сдают декларации, что затрудняет учет продаж

Запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом

Производителям и продавцам пива понадобится лицензия

Ее разработает Минпромторг до 2020 года

Производителям и продавцам пива понадобится лицензия

На «Флаконе» пройдет ярмарка крафтового сыра

Посетителей ждут мастер-классы по приготовлению моцареллы и маскарпоне

На «Флаконе» пройдет ярмарка крафтового сыра

Меню Burger Heroes дополнили пивными коктейлями

Попробовать напитки можно только в двух точках сети

Меню Burger Heroes дополнили пивными коктейлями

В районе «Менделеевской» открылся второй пивной бар Cernovar в готическом стиле

В меню представлены несколько десятков пива

В районе «Менделеевской» открылся второй пивной бар Cernovar в готическом стиле

Burger Heroes устроит соревнование по поеданию бургеров на скорость

Одним из участников конкурса станет солист On-The-Go Юрий Макарычев

Burger Heroes устроит соревнование по поеданию бургеров на скорость

В баре «Морепиva» на «Баррикадной» открылся корнер Burger Heroes

Сейчас меню сети есть также в барах «Варка», Bad Bro Bar и «Волчья стая»

В баре «Морепиva» на «Баррикадной» открылся корнер Burger Heroes

В России резко выросло производство водки

Объемы выпуска пива же продолжают снижаться

В России резко выросло производство водки

На «Флаконе» пройдет фестиваль крафтовой культуры

На дегустацию представят более 230 сортов пива от 76 пивоварен со всего мира

На «Флаконе» пройдет фестиваль крафтовой культуры

На Мясницкой улице открылся бар «Волчья стая» с корнером Burger Heroes

Это третий совместный проект московского ресторатора Сергея Гаспарова и команды Burger Heroes

На Мясницкой улице открылся бар «Волчья стая» с корнером Burger Heroes

«История пива»: Как связаны ламбик и «Писающий мальчик»
«История пива»: Как связаны ламбик и «Писающий мальчик» Легенда о появлении самой известной бельгийской статуи и рассказ об особенностях местного пива
«История пива»: Как связаны ламбик и «Писающий мальчик»

«История пива»: Как связаны ламбик и «Писающий мальчик»
Легенда о появлении самой известной бельгийской статуи и рассказ об особенностях местного пива

Сеть кофеен Starbucks начнет продавать в России кофе с пивом

Компания подала заявку на регистрацию бренда Espresso Cloud

Сеть кофеен Starbucks начнет продавать в России кофе с пивом

Лучшие крафтовые бары Москвы

Рейтинг составлен на основе 35 параметров

Лучшие крафтовые бары Москвы

На Тверской открылся третий по счету «Главпивмаг»

Первые две точки находятся на «Чистых прудах» и на «Новокузнецкой»

На Тверской открылся третий по счету «Главпивмаг»

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ