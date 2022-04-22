Пивной концерн Anheuser-Busch InBev ведет переговоры о продаже доли в российском бизнесе
Сооснователь AF Brew — о том, что ждет российский рынок пива Приостановка импорта, повышение цен, проблемы с поставками и кенселинг
6 уютных «пивных двориков» в центре Москвы Столичные биргартены — не как в Берлине, но тоже отличные
Во что превратили «Варочный цех» на территории Московского пивоваренного завода
На его месте появилось брендовое пространство пивоварни
Производители попросили доработать новый регламент по алкоголю. Иначе в России не будет текилы
И качество пива пострадает
Паша Техник — о жизни на карантине«Если бы вируса не было, я давно купался бы в Мексике, хотя плавать не умею»
Паша Техник — о жизни на карантине «Если бы вируса не было, я давно купался бы в Мексике, хотя плавать не умею»
Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян
Впервые за 24 года сменился пивной лидер
Italy Group откроет бельгийские гастропабы в Москве и Петербурге
Холдинг находится в поиске помещений
«Балтика» начала устанавливать в супермаркетах автоматы по розливу пива
Они уже появились в «Перекрестках» и «Дикси»
В Москве пройдет фестиваль крафтового пива с безлимитными дегустациями
Мероприятие состоится в Гостином дворе
Производителей крафта хотят обязать варить пиво по ГОСТам. Сами пивовары выступили против
Законопроект, внесенный единоросом Ильдаром Гильмутдиновым, уже поддержал Минфин
«Аэрофлот» вернет бесплатное пиво и вино на рейсы экономкласса
Изменения коснутся рейсов длительностью от трех часов
«Двойка»: Рюмочная от бренда «Спутник1985»
Заведение находится недалеко от «Библиотеки имени Ленина»
В отделениях «Почты России» начали продавать алкоголь
Нововведение поможет бороться с суррогатным алкоголем в селах
На управу Новокосино завели дело за рекламу пивного фестиваля
Местным властям грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей
Сеть «Беру выходной» откроет флагман с самым широким выбором пива в России
Владельцы планируют довести количество сортов пива в магазине до 4 тысяч
Ученые прогнозируют дефицит пива и рост цен на него из-за изменений климата
Цены на пиво в России могут вырасти на 30 %
«Ведомости»: На российские заправки вернут пиво
Инициатива призвана повысить доходность топливных компаний
Продавать алкоголь в алюминиевых банках круглосуточно (обновлено)
С такой инициативой в поддержку алюминиевой промышленности выступил Минпромторг
Во дворе «Гастрофермы» пройдет фестиваль фудпейринга Craft&Food
Гостей ждут дегустации, игровые автоматы и настолки
Создатели сети пивных ресторанов Lambic открыли паб BeerNation
Гостям предлагают около 100 видов пива из 14 стран
Карт-бланш: Бельгийская пивная «Траппист» в Большом Черкасском Вафли, мидии и пиво от петербуржцев
На «Флаконе» пройдет третий фестиваль крафтовой культуры
Поситетелй ждет дегустация около 200 различных сортов пива, сидра и медовухи
На Moscow Craft Fest в «Гастроферме» пройдут дегустации и соревнования по бир-понгу
Фестиваль продлится 6 и 7 июля
Минфин собирается ввести обязательную маркировку пива и пивных напитков
Напитки, не отмеченные марками, будут считаться нелегальными
Московские бары столкнулись с нехваткой пива из-за наплыва болельщиков
Некоторые заведения близки к тому, чтобы исчерпать все запасы алкогольного напитка
Экс-главред «Коммерсанта» подаст в суд на Bud из-за травмоопасных стаканов на стадионах
Михаил Михайлин пожаловался на травму, полученную во время матча между сборными Германии и Мексики
Лучшее и худшее пиво по версии Роскачества
Самую высокую оценку за вкус эксперты поставили пиву Amstel
Пивовары попросили власти отказаться от запрета продажи алкоголя во время ЧМ-2018
Участники рынка предупредили о возможном скачке нелегальной торговли спиртным
Запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом
По мнению властей, это упростит контроль за пивным рынком
Запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом
30 % продавцов не сдают декларации, что затрудняет учет продаж
На «Флаконе» пройдет ярмарка крафтового сыра
Посетителей ждут мастер-классы по приготовлению моцареллы и маскарпоне
Меню Burger Heroes дополнили пивными коктейлями
Попробовать напитки можно только в двух точках сети
В районе «Менделеевской» открылся второй пивной бар Cernovar в готическом стиле
В меню представлены несколько десятков пива
Burger Heroes устроит соревнование по поеданию бургеров на скорость
Одним из участников конкурса станет солист On-The-Go Юрий Макарычев
В баре «Морепиva» на «Баррикадной» открылся корнер Burger Heroes
Сейчас меню сети есть также в барах «Варка», Bad Bro Bar и «Волчья стая»
На «Флаконе» пройдет фестиваль крафтовой культуры
На дегустацию представят более 230 сортов пива от 76 пивоварен со всего мира
На Мясницкой улице открылся бар «Волчья стая» с корнером Burger Heroes
Это третий совместный проект московского ресторатора Сергея Гаспарова и команды Burger Heroes
«История пива»: Как связаны ламбик и «Писающий мальчик» Легенда о появлении самой известной бельгийской статуи и рассказ об особенностях местного пива
Сеть кофеен Starbucks начнет продавать в России кофе с пивом
Компания подала заявку на регистрацию бренда Espresso Cloud
На Тверской открылся третий по счету «Главпивмаг»
Первые две точки находятся на «Чистых прудах» и на «Новокузнецкой»