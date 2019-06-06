Новости6 июня 2019
В Москве пройдет фестиваль крафтового пива с безлимитными дегустациями Мероприятие состоится в Гостином дворе
В Гостином дворе 7 и 8 июня в пятый раз пройдет пивной фестиваль Big Craft Day.
На мероприятии состоятся безлимитные дегустации более 500 сортов пива от 90 российских и зарубежных пивоварен. Большинство напитков приготовят специально к фестивалю.
Кроме того, гости смогут поесть в фуд-корте и посетить профильную выставку о пивной индустрии. Со списком пивоварен-участниц можно ознакомиться на сайте мероприятия.
Когда
7–8 июня
Стоимость
от 3 200 до 6 000 рублей
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