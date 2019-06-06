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Новости6 июня 2019

В Москве пройдет фестиваль крафтового пива с безлимитными дегустациями Мероприятие состоится в Гостином дворе

РедакторАлена Дергачева

В Гостином дворе 7 и 8 июня в пятый раз пройдет пивной фестиваль Big Craft Day. 

На мероприятии состоятся безлимитные дегустации более 500 сортов пива от 90 российских и зарубежных пивоварен. Большинство напитков приготовят специально к фестивалю.

Кроме того, гости смогут поесть в фуд-корте и посетить профильную выставку о пивной индустрии. Со списком пивоварен-участниц можно ознакомиться на сайте мероприятия. 

Когда
7–8 июня

Где
Гостиный двор

Стоимость
от 3 200 до 6 000 рублей

Сайт

Источник: пресс-служба Big Craft Day

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