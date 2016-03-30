Производственный процесс
Как собирают самолетыThe Village побывал на заводе Airbus в Германии и узнал, как делают популярные серии A320 и A320neo
Производственный процесс
Как собирают самолеты The Village побывал на заводе Airbus в Германии и узнал, как делают популярные серии A320 и A320neo
Сделано в Москве
Как делают докторскую колбасуThe Village побывал на московском заводе «Дымов» и узнал, как выпускают знакомый с детства продукт
Сделано в Москве
Как делают докторскую колбасу The Village побывал на московском заводе «Дымов» и узнал, как выпускают знакомый с детства продукт
Новости
Московские предприятия проведут бесплатные экскурсии и дегустации
Акция проходит в рамках «Дня без турникетов»
Новости
Московские предприятия проведут бесплатные экскурсии и дегустации Акция проходит в рамках «Дня без турникетов»
Производственный процесс
Как делают печенье OreoThe Village побывал на бисквитной фабрике во Владимирской области, чтобы посмотреть, как и из чего делают популярное печенье
Производственный процесс
Как делают печенье Oreo The Village побывал на бисквитной фабрике во Владимирской области, чтобы посмотреть, как и из чего делают популярное печенье
Производственный процесс
Как делают кофе в зернахThe Village побывал на заводе Paulig в Твери и проследил путь кофе — от мешков из Бразилии до заваривания в турке
Производственный процесс
Как делают кофе в зернах The Village побывал на заводе Paulig в Твери и проследил путь кофе — от мешков из Бразилии до заваривания в турке
Производственный процесс
Как делают шампуни и гели для душаThe Village побывал на производстве в Ногинске, чтобы узнать, как и из чего делают средства для мытья головы и тела
Производственный процесс
Как делают шампуни и гели для душа The Village побывал на производстве в Ногинске, чтобы узнать, как и из чего делают средства для мытья головы и тела
Как это работает
Кто и как дрессирует собак-поводырейThe Village узнал, как работает центр, который готовит собак для незрячих людей со всей России
Как это работает
Кто и как дрессирует собак-поводырей The Village узнал, как работает центр, который готовит собак для незрячих людей со всей России
Производственный процесс
Как из мусора делают скамейки и детские площадкиКакой путь проходит пластиковая бутылка, чтобы стать скамейкой, дорожным столбом и урной
Производственный процесс
Как из мусора делают скамейки и детские площадки Какой путь проходит пластиковая бутылка, чтобы стать скамейкой, дорожным столбом и урной
Производственный процесс
Как делают готовые завтракиThe Village побывал на фабрике в Перми, чтобы узнать, как делают готовые завтраки: кукурузные хлопья, шоколадные шарики и медовые звездочки
Производственный процесс
Как делают готовые завтраки The Village побывал на фабрике в Перми, чтобы узнать, как делают готовые завтраки: кукурузные хлопья, шоколадные шарики и медовые звездочки
Как это работает
Как устроены супермаркет, канализация и производство жвачки7 самых интересных репортажей о том, как на самом деле все устроено
Как это работает
Как устроены супермаркет, канализация и производство жвачки 7 самых интересных репортажей о том, как на самом деле все устроено
Производственный процесс
Гигантский конструктор: Как строят новые панельные домаThe Village побывал на заводе панелей и в жилом квартале нового типа, чтобы выяснить, отличаются ли современные панельные дома от хрущевок
Производственный процесс
Гигантский конструктор: Как строят новые панельные дома The Village побывал на заводе панелей и в жилом квартале нового типа, чтобы выяснить, отличаются ли современные панельные дома от хрущевок
Производственный процесс
Как под Люберцами делают моцареллу, буррату и рикотту The Village побывал на недавно открывшейся сыроварне, где один итальянец и семеро русских делают антисанкционный продукт
Производственный процесс
Как под Люберцами делают моцареллу, буррату и рикотту The Village побывал на недавно открывшейся сыроварне, где один итальянец и семеро русских делают антисанкционный продукт
Производственный процесс
Как делают жевательную резинку The Village съездил на завод, где производят жвачку Dirol, и узнал, из чего она состоит и как придумывают новые вкусы
Производственный процесс
Как делают жевательную резинку The Village съездил на завод, где производят жвачку Dirol, и узнал, из чего она состоит и как придумывают новые вкусы
Производственный процесс
Как делают шоколад и конфетыThe Village съездил на фабрику «Победа», чтобы узнать, как и из чего делают сладости
Производственный процесс
Как делают шоколад и конфеты The Village съездил на фабрику «Победа», чтобы узнать, как и из чего делают сладости
Производственный процесс
Как делают лапшу быстрого приготовления The Village съездил на завод, где делают «Роллтон» и Big Bon, и узнал, из чего производят лапшу, почему она волнистая
Производственный процесс
Как делают лапшу быстрого приготовления The Village съездил на завод, где делают «Роллтон» и Big Bon, и узнал, из чего производят лапшу, почему она волнистая
Производственный процесс
Как делают светодиодные лампыThe Village узнал, как собирают светильники, которые освещают офисы, дома и улицы города
Производственный процесс
Как делают светодиодные лампы The Village узнал, как собирают светильники, которые освещают офисы, дома и улицы города
Производственный процесс
Как делают сервизы и статуэтки на Императорском фарфоровом заводеThe Village побывал на легендарном петербургском предприятии и выяснил, как рождаются фарфоровые изделия
Производственный процесс
Как делают сервизы и статуэтки на Императорском фарфоровом заводе The Village побывал на легендарном петербургском предприятии и выяснил, как рождаются фарфоровые изделия
Производственный процесс
Как шьют женское бельё The Village побывал на фабрике, где шьют трусы и бюстгальтеры
Производственный процесс
Как шьют женское бельё The Village побывал на фабрике, где шьют трусы и бюстгальтеры
Производственный процесс
Как собирают заказы интернет-магазиновThe Village побывал на огромном складе интернет-магазина Lаmoda и узнал, как там готовят товары к отправке покупателям
Производственный процесс