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Как собирают самолеты
Производственный процесс

Как собирают самолетыThe Village побывал на заводе Airbus в Германии и узнал, как делают популярные серии A320 и A320neo

Производственный процесс

Как собирают самолеты The Village побывал на заводе Airbus в Германии и узнал, как делают популярные серии A320 и A320neo

Как делают докторскую колбасу
Сделано в Москве

Как делают докторскую колбасуThe Village побывал на московском заводе «Дымов» и узнал, как выпускают знакомый с детства продукт

Сделано в Москве

Как делают докторскую колбасу The Village побывал на московском заводе «Дымов» и узнал, как выпускают знакомый с детства продукт

Новости

Московские предприятия проведут бесплатные экскурсии и дегустации

Акция проходит в рамках «Дня без турникетов»

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Новости

Московские предприятия проведут бесплатные экскурсии и дегустации Акция проходит в рамках «Дня без турникетов»

Как делают печенье Oreo
Производственный процесс

Как делают печенье OreoThe Village побывал на бисквитной фабрике во Владимирской области, чтобы посмотреть, как и из чего делают популярное печенье

Производственный процесс

Как делают печенье Oreo The Village побывал на бисквитной фабрике во Владимирской области, чтобы посмотреть, как и из чего делают популярное печенье

Как делают кофе в зернах
Производственный процесс

Как делают кофе в зернахThe Village побывал на заводе Paulig в Твери и проследил путь кофе — от мешков из Бразилии до заваривания в турке

Производственный процесс

Как делают кофе в зернах The Village побывал на заводе Paulig в Твери и проследил путь кофе — от мешков из Бразилии до заваривания в турке

Как делают шампуни и гели для душа
Производственный процесс

Как делают шампуни и гели для душаThe Village побывал на производстве в Ногинске, чтобы узнать, как и из чего делают средства для мытья головы и тела

Производственный процесс

Как делают шампуни и гели для душа The Village побывал на производстве в Ногинске, чтобы узнать, как и из чего делают средства для мытья головы и тела

Кто и как дрессирует собак-поводырей
Как это работает
Кто и как дрессирует собак-поводырейThe Village узнал, как работает центр, который готовит собак для незрячих людей со всей России
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Кто и как дрессирует собак-поводырей
Как это работает

Кто и как дрессирует собак-поводырей The Village узнал, как работает центр, который готовит собак для незрячих людей со всей России

Как из мусора делают скамейки и детские площадки
Производственный процесс
Как из мусора делают скамейки и детские площадкиКакой путь проходит пластиковая бутылка, чтобы стать скамейкой, дорожным столбом и урной
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Как из мусора делают скамейки и детские площадки
Производственный процесс

Как из мусора делают скамейки и детские площадки Какой путь проходит пластиковая бутылка, чтобы стать скамейкой, дорожным столбом и урной

Как делают готовые завтраки
Производственный процесс

Как делают готовые завтракиThe Village побывал на фабрике в Перми, чтобы узнать, как делают готовые завтраки: кукурузные хлопья, шоколадные шарики и медовые звездочки

Производственный процесс

Как делают готовые завтраки The Village побывал на фабрике в Перми, чтобы узнать, как делают готовые завтраки: кукурузные хлопья, шоколадные шарики и медовые звездочки

Как устроены супермаркет, канализация и производство жвачки
Как это работает
Как устроены супермаркет, канализация и производство жвачки7 самых интересных репортажей о том, как на самом деле все устроено
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Как устроены супермаркет, канализация и производство жвачки
Как это работает

Как устроены супермаркет, канализация и производство жвачки 7 самых интересных репортажей о том, как на самом деле все устроено

Гигантский конструктор: Как строят новые панельные дома
Производственный процесс

Гигантский конструктор: Как строят новые панельные домаThe Village побывал на заводе панелей и в жилом квартале нового типа, чтобы выяснить, отличаются ли современные панельные дома от хрущевок

Производственный процесс

Гигантский конструктор: Как строят новые панельные дома The Village побывал на заводе панелей и в жилом квартале нового типа, чтобы выяснить, отличаются ли современные панельные дома от хрущевок

Как под Люберцами делают моцареллу, буррату и рикотту
Производственный процесс

Как под Люберцами делают моцареллу, буррату и рикотту The Village побывал на недавно открывшейся сыроварне, где один итальянец и семеро русских делают антисанкционный продукт

Производственный процесс

Как под Люберцами делают моцареллу, буррату и рикотту The Village побывал на недавно открывшейся сыроварне, где один итальянец и семеро русских делают антисанкционный продукт

Как делают вино
Производственный процесс

Как делают виноThe Village побывал на винодельне в Грузии

Производственный процесс

Как делают вино The Village побывал на винодельне в Грузии

Как делают жевательную резинку
Производственный процесс

Как делают жевательную резинку The Village съездил на завод, где производят жвачку Dirol, и узнал, из чего она состоит и как придумывают новые вкусы

Производственный процесс

Как делают жевательную резинку The Village съездил на завод, где производят жвачку Dirol, и узнал, из чего она состоит и как придумывают новые вкусы

Как делают шоколад и конфеты
Производственный процесс

Как делают шоколад и конфетыThe Village съездил на фабрику «Победа», чтобы узнать, как и из чего делают сладости

Производственный процесс

Как делают шоколад и конфеты The Village съездил на фабрику «Победа», чтобы узнать, как и из чего делают сладости

Как делают лапшу быстрого приготовления
Производственный процесс

Как делают лапшу быстрого приготовления The Village съездил на завод, где делают «Роллтон» и Big Bon, и узнал, из чего производят лапшу, почему она волнистая

Производственный процесс

Как делают лапшу быстрого приготовления The Village съездил на завод, где делают «Роллтон» и Big Bon, и узнал, из чего производят лапшу, почему она волнистая

Как делают светодиодные лампы
Производственный процесс
Как делают светодиодные лампыThe Village узнал, как собирают светильники, которые освещают офисы, дома и улицы города
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Как делают светодиодные лампы
Производственный процесс

Как делают светодиодные лампы The Village узнал, как собирают светильники, которые освещают офисы, дома и улицы города

Как делают сервизы и статуэтки на Императорском фарфоровом заводе
Производственный процесс
Как делают сервизы и статуэтки на Императорском фарфоровом заводеThe Village побывал на легендарном петербургском предприятии и выяснил, как рождаются фарфоровые изделия
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Как делают сервизы и статуэтки на Императорском фарфоровом заводе
Производственный процесс

Как делают сервизы и статуэтки на Императорском фарфоровом заводе The Village побывал на легендарном петербургском предприятии и выяснил, как рождаются фарфоровые изделия

Как шьют женское бельё
Производственный процесс
Как шьют женское бельё The Village побывал на фабрике, где шьют трусы и бюстгальтеры
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Как шьют женское бельё
Производственный процесс

Как шьют женское бельё The Village побывал на фабрике, где шьют трусы и бюстгальтеры

Как собирают заказы интернет-магазинов
Производственный процесс

Как собирают заказы интернет-магазиновThe Village побывал на огромном складе интернет-магазина Lаmoda и узнал, как там готовят товары к отправке покупателям

Производственный процесс

Как собирают заказы интернет-магазинов The Village побывал на огромном складе интернет-магазина Lаmoda и узнал, как там готовят товары к отправке покупателям

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