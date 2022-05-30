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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Известия»: adidas и Puma начали принимать заказы от ретейлеров на коллекцию 2023 года
30 мая 2022

«Известия»: adidas и Puma начали принимать заказы от ретейлеров на коллекцию 2023 года

«Мне важно, в чем я занимаюсь»: Может ли спортивная форма влиять на качество тренировок?
Спецпроект
«Мне важно, в чем я занимаюсь»: Может ли спортивная форма влиять на качество тренировок? Эксперимент The Village
«Мне важно, в чем я занимаюсь»: Может ли спортивная форма влиять на качество тренировок?
Спецпроект

«Мне важно, в чем я занимаюсь»: Может ли спортивная форма влиять на качество тренировок?
Эксперимент The Village

Puma ищет студентов на оплачиваемую стажировку
11 февраля 2022

Puma ищет студентов на оплачиваемую стажировку

Вельветовая куртка из коллаборации PUMA и австралийского скейт-бренда Butter Goods
Товар дня
1 сентября 2021

Вельветовая куртка из коллаборации PUMA и австралийского скейт-бренда Butter Goods

Как выгоднее покупать на AliExpress, Ozon и Wildberries
Как выгоднее покупать на AliExpress, Ozon и Wildberries Инсайдеры — о хитростях работы маркетплейсов
Как выгоднее покупать на AliExpress, Ozon и Wildberries

Как выгоднее покупать на AliExpress, Ozon и Wildberries
Инсайдеры — о хитростях работы маркетплейсов

28 декабря 2020

Puma открыла набор на оплачиваемую стажировку для старшекурсников

Puma и Регина Турбина выпустили виртуальную коллекцию к десятилетию «Цветного»
22 сентября 2020

Puma и Регина Турбина выпустили виртуальную коллекцию к десятилетию «Цветного»

Ты в клубе: Почему спорт действительно объединяет
СПЕЦПРОЕКТ
Ты в клубе: Почему спорт действительно объединяет И какой вид активности выбрать для себя
Ты в клубе: Почему спорт действительно объединяет
СПЕЦПРОЕКТ

Ты в клубе: Почему спорт действительно объединяет
И какой вид активности выбрать для себя

На «Флаконе» откроется баскетбольная площадка Puma x Streetball
5 августа 2020

На «Флаконе» откроется баскетбольная площадка Puma x Streetball

«Спортмастер» запустит сеть магазинов кроссовок Urban Vibes

Они появятся в бывших торговых точках Under Armour

«Спортмастер» запустит сеть магазинов кроссовок Urban Vibes

Капсульная коллекция Puma x Ader Error
Капсульная коллекция Puma x Ader Error Обновляем гардероб для (поздней) весны
Капсульная коллекция Puma x Ader Error

Капсульная коллекция Puma x Ader Error
Обновляем гардероб для (поздней) весны

Минус 70 % в Caliroots и гаражная распродажа «Эскимо-фест» в Artplay
Минус 70 % в Caliroots и гаражная распродажа «Эскимо-фест» в Artplay А также коллаборация Puma x Polaroid и пирсинг-бар в Avgvst
Минус 70 % в Caliroots и гаражная распродажа «Эскимо-фест» в Artplay

Минус 70 % в Caliroots и гаражная распродажа «Эскимо-фест» в Artplay
А также коллаборация Puma x Polaroid и пирсинг-бар в Avgvst

Puma запустила программу бесплатных тренировок (обновлено)

Занятия проходят в фитнес-клубе Red Stone Fitness

Puma запустила программу бесплатных тренировок (обновлено)

Кроссовки Karl Lagerfeld x Puma
Кроссовки Karl Lagerfeld x Puma Дизайнер представил собственные версии классического силуэта
Кроссовки Karl Lagerfeld x Puma

Кроссовки Karl Lagerfeld x Puma
Дизайнер представил собственные версии классического силуэта

Puma проведет полугодовую оплачиваемую стажировку для студентов старших курсов

Лучшим стажерам предложат работу и поездку в головной офис компании в Германии

Puma проведет полугодовую оплачиваемую стажировку для студентов старших курсов

Минус 70 % на «Последний шанс» в Leform и белье за полцены в Etam
Минус 70 % на «Последний шанс» в Leform и белье за полцены в Etam А также глобальная распродажа в H&M и новая модель кроссовок Puma
Минус 70 % на «Последний шанс» в Leform и белье за полцены в Etam

Минус 70 % на «Последний шанс» в Leform и белье за полцены в Etam
А также глобальная распродажа в H&M и новая модель кроссовок Puma

Архивный Super Sale в KM20 и скидки на кроссовки в Sneakerhead
Архивный Super Sale в KM20 и скидки на кроссовки в Sneakerhead А также коллаборация Puma x Han Kjøbenhavn и кеды Converse для Bershka
Архивный Super Sale в KM20 и скидки на кроссовки в Sneakerhead

Архивный Super Sale в KM20 и скидки на кроссовки в Sneakerhead
А также коллаборация Puma x Han Kjøbenhavn и кеды Converse для Bershka

Бег в плавательных шапочках, алкоголь и марафон за лайками
Бег в плавательных шапочках, алкоголь и марафон за лайками Как и в чем бегают москвичи в 2018 году
Бег в плавательных шапочках, алкоголь и марафон за лайками

Бег в плавательных шапочках, алкоголь и марафон за лайками
Как и в чем бегают москвичи в 2018 году

Скидки 70 % в Aizel и 50%-ная распродажа в «Спорт-марафоне»
Скидки 70 % в Aizel и 50%-ная распродажа в «Спорт-марафоне» А также коллаборации Vans x Van Gogh Museum и Puma x Ader Error
Скидки 70 % в Aizel и 50%-ная распродажа в «Спорт-марафоне»

Скидки 70 % в Aizel и 50%-ная распродажа в «Спорт-марафоне»
А также коллаборации Vans x Van Gogh Museum и Puma x Ader Error

Очередной Sneaker Sale в KM20 и скидки 70 % в I Am Studio и Cocos Moscow
Очередной Sneaker Sale в KM20 и скидки 70 % в I Am Studio и Cocos Moscow А также новая модель кроссовок Puma и мерч Faces & Laces
Очередной Sneaker Sale в KM20 и скидки 70 % в I Am Studio и Cocos Moscow

Очередной Sneaker Sale в KM20 и скидки 70 % в I Am Studio и Cocos Moscow
А также новая модель кроссовок Puma и мерч Faces & Laces

Скидки до 70 % в Ushatava и минус 40 % в Street Pie Store
Скидки до 70 % в Ushatava и минус 40 % в Street Pie Store А также новые «уродливые» кроссовки от Puma
Скидки до 70 % в Ushatava и минус 40 % в Street Pie Store

Скидки до 70 % в Ushatava и минус 40 % в Street Pie Store
А также новые «уродливые» кроссовки от Puma

Что покупать в коллаборации Puma x Outlaw Moscow
Что покупать в коллаборации Puma x Outlaw Moscow Наши фавориты из коллекции немецкого бренда и российской марки
Что покупать в коллаборации Puma x Outlaw Moscow

Что покупать в коллаборации Puma x Outlaw Moscow
Наши фавориты из коллекции немецкого бренда и российской марки

Кроссовки Puma x Outlaw Moscow Trailfox Black
Кроссовки Puma x Outlaw Moscow Trailfox Black Из коллаборации немецкого спортивного бренда с российской маркой
Кроссовки Puma x Outlaw Moscow Trailfox Black

Кроссовки Puma x Outlaw Moscow Trailfox Black
Из коллаборации немецкого спортивного бренда с российской маркой

Минус 90 % на Metropolis Garage Sale и распродажа сумок на Butik.ru
Минус 90 % на Metropolis Garage Sale и распродажа сумок на Butik.ru А также новые уродливые кроссовки Puma и очередная коллаборация Casio G-Shock
Минус 90 % на Metropolis Garage Sale и распродажа сумок на Butik.ru

Минус 90 % на Metropolis Garage Sale и распродажа сумок на Butik.ru
А также новые уродливые кроссовки Puma и очередная коллаборация Casio G-Shock

Капсульная коллекция Puma x MCM
Капсульная коллекция Puma x MCM Союз немецких марок подарил нам одну из главных коллабораций сезона
Капсульная коллекция Puma x MCM

Капсульная коллекция Puma x MCM
Союз немецких марок подарил нам одну из главных коллабораций сезона

Кроссовки Puma Thunder Spectra
Кроссовки Puma Thunder Spectra Еще одни уродливые кроссовки, которые вам понравятся
Кроссовки Puma Thunder Spectra

Кроссовки Puma Thunder Spectra
Еще одни уродливые кроссовки, которые вам понравятся

Puma представит коллаборацию с Moscow Offender на вечеринке в «Гастроферме»

Купить вещи из коллекции получится только за внутреннюю валюту

Puma представит коллаборацию с Moscow Offender на вечеринке в «Гастроферме»

Super Sale на сайте Leform и скидки до 70 % в ITK
Super Sale на сайте Leform и скидки до 70 % в ITK А также второй дроп коллаборации Puma и The Weeknd и коллекция H&M для Met Gala
Super Sale на сайте Leform и скидки до 70 % в ITK

Super Sale на сайте Leform и скидки до 70 % в ITK
А также второй дроп коллаборации Puma и The Weeknd и коллекция H&M для Met Gala

Коллаборация Puma x «Союзмультфильма»
Коллаборация Puma x «Союзмультфильма» Герои любимых мультфильмов детства на кроссовках
Коллаборация Puma x «Союзмультфильма»

Коллаборация Puma x «Союзмультфильма»
Герои любимых мультфильмов детства на кроссовках

Распродажи на Matchesfashion и Urban Outfitters и открытие второго Brandshop
Распродажи на Matchesfashion и Urban Outfitters и открытие второго Brandshop А еще скидки на локальные бренды и косметику Rouge Bunny Rouge
Распродажи на Matchesfashion и Urban Outfitters и открытие второго Brandshop

Распродажи на Matchesfashion и Urban Outfitters и открытие второго Brandshop
А еще скидки на локальные бренды и косметику Rouge Bunny Rouge

Назад в будущее: 10 ностальгических спортивных костюмов
Назад в будущее: 10 ностальгических спортивных костюмов Дань спортивной моде прошлых лет в новом прочтении
Назад в будущее: 10 ностальгических спортивных костюмов

Назад в будущее: 10 ностальгических спортивных костюмов
Дань спортивной моде прошлых лет в новом прочтении

Кроссовки Puma с героями «Союзмультфильма»

Коллекция поступит в продажу 19 апреля

Кроссовки Puma с героями «Союзмультфильма»

Clearance Sale в «Цветном» и самая большая гаражная распродажа в истории Kixbox
Clearance Sale в «Цветном» и самая большая гаражная распродажа в истории Kixbox А еще акция ASOS и дополнительные скидки на распродаже Net-a-Porter
Clearance Sale в «Цветном» и самая большая гаражная распродажа в истории Kixbox

Clearance Sale в «Цветном» и самая большая гаражная распродажа в истории Kixbox
А еще акция ASOS и дополнительные скидки на распродаже Net-a-Porter

35 скидок «черной пятницы»
35 скидок «черной пятницы» Все явки и пароли щедрых выходных
35 скидок «черной пятницы»

35 скидок «черной пятницы»
Все явки и пароли щедрых выходных

Скользкая дорожка: Зимняя обувь до 20 тысяч рублей
Скользкая дорожка: Зимняя обувь до 20 тысяч рублей 20 теплых и демократичных пар
Скользкая дорожка: Зимняя обувь до 20 тысяч рублей

Скользкая дорожка: Зимняя обувь до 20 тысяч рублей
20 теплых и демократичных пар

Кроссовки на позднюю осень
Кроссовки на позднюю осень Специалисты из московских магазинов о парах, которые переживут слякоть и холода
Кроссовки на позднюю осень

Кроссовки на позднюю осень
Специалисты из московских магазинов о парах, которые переживут слякоть и холода

Новые криперы Fenty x Puma
Новые криперы Fenty x Puma Первый дроп «университетской» коллекции Рианны доехал до России
Новые криперы Fenty x Puma

Новые криперы Fenty x Puma
Первый дроп «университетской» коллекции Рианны доехал до России

В «Цветном» откроется флагманский корнер Puma Sportstyle

Он расположится на втором этаже универмага

В «Цветном» откроется флагманский корнер Puma Sportstyle

Распродажа в Nike, вторая коллаборация Puma и Рианны и летняя коллекция тональных средств M.A.C
Распродажа в Nike, вторая коллаборация Puma и Рианны и летняя коллекция тональных средств M.A.C А также промокоды и бесплатный возврат на Asos, две винтажные ярмарки и самое интересное на iHerb
Распродажа в Nike, вторая коллаборация Puma и Рианны и летняя коллекция тональных средств M.A.C

Распродажа в Nike, вторая коллаборация Puma и Рианны и летняя коллекция тональных средств M.A.C
А также промокоды и бесплатный возврат на Asos, две винтажные ярмарки и самое интересное на iHerb

Какие кроссовки носить зимой?
Какие кроссовки носить зимой? И на что обратить внимание, выбирая подходящую пару, — рассказывают эксперты
Какие кроссовки носить зимой?

Какие кроссовки носить зимой?
И на что обратить внимание, выбирая подходящую пару, — рассказывают эксперты

Обновленная версия кроссовок Puma Suede
Обновленная версия кроссовок Puma Suede Ничуть не хуже дефицитных Fenty
Обновленная версия кроссовок Puma Suede

Обновленная версия кроссовок Puma Suede
Ничуть не хуже дефицитных Fenty

Скидки на Asos, Shopbop и в Monki
Скидки на Asos, Shopbop и в Monki Совместная коллекция Portal и I Am Studio, коллаборация adidas и Undefeated и еще одна работа Рианны для Puma
Скидки на Asos, Shopbop и в Monki

Скидки на Asos, Shopbop и в Monki
Совместная коллекция Portal и I Am Studio, коллаборация adidas и Undefeated и еще одна работа Рианны для Puma

Распродажа в Cyrille Gassiline, скидка на кеды «Два мяча» и марка I Am Studio в «Цветном»
Распродажа в Cyrille Gassiline, скидка на кеды «Два мяча» и марка I Am Studio в «Цветном» Вещи российских дизайнеров за треть от первоначальной цены и первая полноценная коллекция Рианны для Puma
Распродажа в Cyrille Gassiline, скидка на кеды «Два мяча» и марка I Am Studio в «Цветном»

Распродажа в Cyrille Gassiline, скидка на кеды «Два мяча» и марка I Am Studio в «Цветном»
Вещи российских дизайнеров за треть от первоначальной цены и первая полноценная коллекция Рианны для Puma

Самые модные кроссовки Москвы
Самые модные кроссовки Москвы adidas Originals NMD, Nike Huarache, Puma Fenty Creeper и ещё две дюжины моделей, от которых никуда не деться этим летом
Самые модные кроссовки Москвы

Самые модные кроссовки Москвы
adidas Originals NMD, Nike Huarache, Puma Fenty Creeper и ещё две дюжины моделей, от которых никуда не деться этим летом

Как купить все важное за один день
Как купить все важное за один день Выясняем, можно ли успеть подготовить все необходимое к трем разным поводам за один день
Как купить все важное за один день

Как купить все важное за один день
Выясняем, можно ли успеть подготовить все необходимое к трем разным поводам за один день

Коллекция Рианны и Puma, платья для новогоднего торжества и скидки до 90 %
Коллекция Рианны и Puma, платья для новогоднего торжества и скидки до 90 % Reebok Classic празднует 25-летие модели Ventilator, Asos готовит свадебную коллекцию, а в Kixbox распродают зимние куртки
Коллекция Рианны и Puma, платья для новогоднего торжества и скидки до 90 %

Коллекция Рианны и Puma, платья для новогоднего торжества и скидки до 90 %
Reebok Classic празднует 25-летие модели Ventilator, Asos готовит свадебную коллекцию, а в Kixbox распродают зимние куртки

Осенний «Ламбада-маркет», распродажа в Podium Market и вечеринка со скидками в Click-Boutique
Осенний «Ламбада-маркет», распродажа в Podium Market и вечеринка со скидками в Click-Boutique Первый в Москве магазин Reebok Classic, Puma в «Vegas Крокус Сити» и другие новости этой недели
Осенний «Ламбада-маркет», распродажа в Podium Market и вечеринка со скидками в Click-Boutique

Осенний «Ламбада-маркет», распродажа в Podium Market и вечеринка со скидками в Click-Boutique
Первый в Москве магазин Reebok Classic, Puma в «Vegas Крокус Сити» и другие новости этой недели

PUMA открыла магазин в новой концепции Forever Faster

Магазины Forever Faster специализируются на спортивных изделиях для бега, тренировок и футбола

PUMA открыла магазин в новой концепции Forever Faster

Совместная коллекция Rihanna и Puma, скидки в Brandshop и ещё больше косметики в H&M
Совместная коллекция Rihanna и Puma, скидки в Brandshop и ещё больше косметики в H&M Неожиданная коллаборация Reebok и Bershka, мужские вещи NNedre и Гоша Рубчинский в Wood Wood
Совместная коллекция Rihanna и Puma, скидки в Brandshop и ещё больше косметики в H&M

Совместная коллекция Rihanna и Puma, скидки в Brandshop и ещё больше косметики в H&M
Неожиданная коллаборация Reebok и Bershka, мужские вещи NNedre и Гоша Рубчинский в Wood Wood

Новые коллекции в Uniqlo и Trends Brands, распродажа на Asos и Urban Decay в «Иль де Ботэ»
Новые коллекции в Uniqlo и Trends Brands, распродажа на Asos и Urban Decay в «Иль де Ботэ» Молодая французская марка AMI в Fancy Crew, осенняя коллекция косметики Dior, осенний винтаж в Mix & Match Vintage и другие новости магазинов
Новые коллекции в Uniqlo и Trends Brands, распродажа на Asos и Urban Decay в «Иль де Ботэ»

Новые коллекции в Uniqlo и Trends Brands, распродажа на Asos и Urban Decay в «Иль де Ботэ»
Молодая французская марка AMI в Fancy Crew, осенняя коллекция косметики Dior, осенний винтаж в Mix & Match Vintage и другие новости магазинов

Самая дорогая и дешёвая пара беговых кроссовок PUMA
Самая дорогая и дешёвая пара беговых кроссовок PUMA The Village выяснил, чем интересны модели разной ценовой категории в магазине Puma
Самая дорогая и дешёвая пара беговых кроссовок PUMA

Самая дорогая и дешёвая пара беговых кроссовок PUMA
The Village выяснил, чем интересны модели разной ценовой категории в магазине Puma

Финальные распродажи и специальные акции в онлайн-магазинах
Финальные распродажи и специальные акции в онлайн-магазинах Праздничное предложение на Shopbop, скидки на Asos, Matchesfashion и других зарубежных сайтах
Финальные распродажи и специальные акции в онлайн-магазинах

Финальные распродажи и специальные акции в онлайн-магазинах
Праздничное предложение на Shopbop, скидки на Asos, Matchesfashion и других зарубежных сайтах

Великие компании, которые появились на свет в кризис
Великие компании, которые появились на свет в кризис Экономические трудности не всегда убивают бизнес. The Village вспомнил известные компании, которые появились и достигли успеха, несмотря на кризисные годы
Великие компании, которые появились на свет в кризис

Великие компании, которые появились на свет в кризис
Экономические трудности не всегда убивают бизнес. The Village вспомнил известные компании, которые появились и достигли успеха, несмотря на кризисные годы

Юбка Marni, кеды Superga, водолазка Golden Goose
Юбка Marni, кеды Superga, водолазка Golden Goose Кроссовки New Balance, книги о Москве Heart of Moscow, кроссовки Puma и другие вещи в магазинах Москвы
Юбка Marni, кеды Superga, водолазка Golden Goose

Юбка Marni, кеды Superga, водолазка Golden Goose
Кроссовки New Balance, книги о Москве Heart of Moscow, кроссовки Puma и другие вещи в магазинах Москвы

Набор: Что надеть на зимнюю пробежку
Набор: Что надеть на зимнюю пробежку С конца этой недели морозы в Москве немного отступят — The Village нашёл в магазинах тёплые и удобные вещи, идеально подходящие для зимней пробежки.
Набор: Что надеть на зимнюю пробежку

Набор: Что надеть на зимнюю пробежку
С конца этой недели морозы в Москве немного отступят — The Village нашёл в магазинах тёплые и удобные вещи, идеально подходящие для зимней пробежки.

Что надеть: Туфли Kurt Geiger, платье Little White Lies, свитер Fred Perry
Что надеть: Туфли Kurt Geiger, платье Little White Lies, свитер Fred Perry Туфли Kurt Geiger, кроссовки Puma, зимняя коллекция Nike, нижнее бельё Oysho, платья Little White Lies, кроссовки adidas Originals Asap Rocky и другие вещи в магазинах Москвы.
Что надеть: Туфли Kurt Geiger, платье Little White Lies, свитер Fred Perry

Что надеть: Туфли Kurt Geiger, платье Little White Lies, свитер Fred Perry
Туфли Kurt Geiger, кроссовки Puma, зимняя коллекция Nike, нижнее бельё Oysho, платья Little White Lies, кроссовки adidas Originals Asap Rocky и другие вещи в магазинах Москвы.

Новости магазинов: Fott, Second Friend Store, Zara Home, Uniqlo, «КМ20»
Новости магазинов: Fott, Second Friend Store, Zara Home, Uniqlo, «КМ20» Открытие второго Fott, сток «КМ20» в Second Friend Store, pop-up store Uniqlo, корнер Vardoui Nazaryan в «Цветном» и другие новости магазинов.
Новости магазинов: Fott, Second Friend Store, Zara Home, Uniqlo, «КМ20»

Новости магазинов: Fott, Second Friend Store, Zara Home, Uniqlo, «КМ20»
Открытие второго Fott, сток «КМ20» в Second Friend Store, pop-up store Uniqlo, корнер Vardoui Nazaryan в «Цветном» и другие новости магазинов.

Офис недели (Киев): Puma
Офис недели (Киев): Puma Офис компании PUMA в бизнес-центре «Форум Парк Плаза» с переговорными в шоу-румах, игровыми столами и имиджевыми плакатами на стенах.
Офис недели (Киев): Puma

Офис недели (Киев): Puma
Офис компании PUMA в бизнес-центре «Форум Парк Плаза» с переговорными в шоу-румах, игровыми столами и имиджевыми плакатами на стенах.

Офис недели (Москва): Puma
Офис недели (Москва): Puma Офис компании Puma в бизнес-центре «Метрополис» со светлыми оупенспейсами, пинг-понгом, настольным футболом и шоу-румом.
Офис недели (Москва): Puma

Офис недели (Москва): Puma
Офис компании Puma в бизнес-центре «Метрополис» со светлыми оупенспейсами, пинг-понгом, настольным футболом и шоу-румом.

Праздничная распродажа в FOTT Shop. Crazy WEEK Sale В магазине FOTT Shop стартовала недельная предпраздничная распродажа Crazy Week Sale! Cкидки от 20% до 50% абсолютно на весь ассортимент, даже на то, что приехало совсем недавно и ещё не представлено в он-лайн магазине. Отличные цены на куртки, кардиганы, свитера, толстовки, рубашки, поло, футболки, джинсы, обувь,аксессуары и женские коллекции от таких брендов, как Addict, 6876,Clae...

Праздничная распродажа в FOTT Shop. Crazy WEEK Sale

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