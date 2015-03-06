Каждую неделю The Village выясняет, что нового в московских и онлайн-магазинах, и рассказывает, где сейчас можно воспользоваться специальными предложениями и акциями. В новом выпуске — десять сайтов с распродажами.

Matchesfashion — до 70 % matchesfashion.com На Matchesfashion ещё можно застать запоздавшую зимнюю распродажу.

В начале марта здесь по-прежнему распродают шерстяные пальто песочных оттенков Atto (около 30 тысяч рублей), кожаные сапоги Tod's приятного винного цвета (23 тысячи рублей), бушлаты Saint Laurent (чуть больше 80 000 рублей), серые свитеры Dolce & Gabbana и Alexander Wang (от 10 тысяч рублей). Учитывая не самую радостную и тёплую мартовскую погоду в Москве, всё это вполне своевременные покупки. В мужском разделе скидки коснулись пуховиков Aether, сноубордических курток и комбинезонов Mover, бушлатов Carven с кожаными вставками на рукавах и мелочей вроде шарфов и галстуков.

Asos — до 25 % asos.com

Сложно застать на Asos период, когда бы здесь не было сезонной или стихийной распродажи. Сейчас, например, на сайте действует акция «минус 25 % на новый гардероб». Это означает, что скидки распространяются на избранные модели из весенне-летних коллекций большинства представленных на Asos марок. Бандажное платье цвета фуксии из новой линейки Asos Sculpt сейчас стоит чуть больше 8 тысяч рублей — вещь пусть и не на каждый день, но для выпускного в университете или вечеринки подойдёт как нельзя лучше. За широкие брюки цвета хаки просят 3 тысячи рублей, а за джинсы скинни с прорезями на коленях или свободную джинсовую рубашку — 2 тысячи.

В мужском разделе цены на вещи со скидками начинаются от 500 рублей за базовую футболку и доходят до 40 тысяч рублей за кожаную куртку с утепленной подкладкой Diesel. В промежутке — рюкзаки Nike по тысяче рублей, замшевые слипоны Asos за полторы, зауженные чиносы и клетчатые рубашки по 2 тысячи.

VFiles — до 50 % vfiles.com Платформа VFiles не только представляет молодых авангардных дизайнеров, но и регулярно проводит распродажи. Со скидкой здесь можно найти футболки Rowan с надписями разной степени безумия (около 2 800 рублей), золотые легинсы KTZ за 7 тысяч рублей или аккуратные серьги в виде пары помолвочных колец с крупными кристаллами (8 тысяч рублей). Хорошим (и недорогим) подарком самому себе или другу станет брелок для ключей с цифрой 6 от MM6 (2 тысячи рублей) — есть надежда, что с ним нащупать связку ключей в сумке станет чуть проще.

Nasty Gal — до 50 % nastygal.com

В американском онлайн-магазине Nasty Gal акция практически такая же, как на Asos. Кроп-топы, полупрозрачные платья в цветок, разлетающиеся юбки миди, джинсы с заплатками и сетчатыми вставками и другие вещи, которые отлично впишутся в летний гардероб, здесь отдают со скидками до 50 %. Цены варьируются от 2 тысяч рублей за кроп-топ с контрастными вставками до 10 тысяч рублей за кеды на массивной платформе Jeffrey Campbell. Для парней, увы, на сайте ничего нет.

Eastdane — до 70 % eastdane.com На сайте Eastdane в разделе с безвременной распродажей максимальная скидка равна 70 %, но начинать поиски стоит с категории «New to Sale». Здесь запросто можно найти футболку Woolrich за 1 500 рублей или кеды Converse из коллаборации марки с американским дизайнером Джоном Варватосом за 8 тысяч (ходовые размеры пока ещё не распроданы). За чернильно-синий пуховик Norse Projects просят 60 тысяч (было чуть ли не вдвое больше), а за джинсовую рубашку той же марки придётся отдать немногим меньше 7 тысяч. С учётом нестабильного курса рубля одежда и обувь на зарубежных сайтах зачастую стоит дороже, чем в московских магазинах, но на распродажи это правило по-прежнему не распространяется.

Shopbop — до 25 % shopbop.com

Американский онлайн-магазин Shopbop видит большие перспективы на российском рынке. Не так давно компания объявила кастинг для дизайнеров украшений: ищут молодых и начинающих. Для участия компания просит отправить на почту (acсessories@shopbop.com) фотографии коллекции, прайс-лист и несколько слов о себе.

Кроме этого, по поводу 8 Марта объявлена распродажа. Система следующая: при заказе от 250 долларов можно получить 15%-ю скидку, за покупку на 500 долларов и больше — 20%-ю, а если удастся набрать на тысячу долларов, можно сэкономить четверть от изначальной стоимости (промокод BIGEVENT15). Что ценно, распродажа охватывает весь ассортимент онлайн-магазина, но и закончится уже скоро — как раз 8 Марта.

Stylebop — до 70 % stylebop.com Несмотря на финальную распродажу, большая часть одежды и аксессуаров на Stylebop по-прежнему стоит недёшево. Впрочем, если срочно нужно платье для особого случая или добротное пальто, которое прослужит не один сезон, искать советуем именно здесь. За нарядную рубашку Jil Sander с психоделичным принтом просят 15 тысяч рублей, платье с ацтекскими узорами Tibi можно купить за 10 тысяч, а нарочито объёмный свитшот Marc by Marc Jacobs — за 12 тысяч. Изумрудное пальто из альпаки Burberry скинуло до 40 тысяч, как и кожаная косуха Joseph. В мужском разделе за лаконичные ботинки Paul Smith придётся отдать 13 тысяч, а комплект из костюма и светлой рубашки разных марок можно собрать не дороже чем за 20 тысяч.

Cyrille Gassiline — до 70 % cyrillegassiline.com

В онлайн-магазине российской марки Cyrille Gassiline с ударными скидками распродают вещи из базовой линейки и коллекции прошлой зимы. Помимо нескольких моделей популярных пуховиков-одеял (от 2 тысяч рублей), на сайте есть лаконичные жакеты с баской (8 тысяч против первоначальных 28 тысяч рублей), роскошные платья в пол с прозрачными вставками (19 500 рублей) и повседневные туники жизнерадостных расцветок (от тысячи рублей).

Urban Outfitters — до 70 % urbanoutfitters.com Если привычные Zara и H&M Home или IKEA уже успели поднадоесть, можно поискать предметы интерьера и декор на сайте Urban Outfitters. В разделе с вещами для дома скидки уже выросли до 70 %. За 500 рублей, к примеру, можно купить прозрачную шкатулку для хранения украшений или подсвечник в форме коровы. За подушку с крупным слоганом или кувшин в виде совы придётся отдать около 1 500 рублей, а за комплект постельного белья — чуть больше

4 тысяч рублей.

End — до 50 % endclothing.co.uk

В онлайн-магазине End скидки не самые выдающиеся (максимальная равна

50 %), но даже при таком раскладе пара кроссовок на сайте обойдётся дешевле, чем в московских магазинах. Искать советуем редкие релизы, которые до нас зачастую просто не добираются, или популярные модели, которые раскупают в первую очередь. Пару Nike из коллаборации с американцами Undftd можно купить за 5 900 рублей, почти столько же стоят белоснежные Puma Trinomic, а кеды Vans из совместной коллекции с универмагом Liberty сейчас отдают за 2 500 рублей (в Москве пара Vans из основной линейки стоит чуть ли не двое дороже). Правда, чтобы найти подходящие кроссовки, придётся запастись терпением: сортировка по размеру в разделе со скидками на End не работает.