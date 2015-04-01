Многие московские магазины принято ругать за слишком высокие цены и неоднозначную подборку исключительно дорогих марок. На самом деле практически в любом крупном магазине можно найти и недешёвые вещи, и предметы гардероба по вполне демократичным ценам. Речь вовсе не о носках и других аксессуарах, которые стоить дорого не должны по определению.

Каждую неделю мы выбираем две вещи из одного московского магазина — самую дорогую и самую бюджетную — и рассказываем, чем они интересны. В новом выпуске — две пары беговых кроссовок Puma.

самая дешЁвая модель Puma Faas 100 R — 5 490 рублей

Puma Faas 100 R — максимально облегчённые кроссовки из гоночной линейки Faas. Верх выполнен из тонкой воздухопроницаемой сетки, обеспечивающей отличную циркуляцию воздуха. Из-за нулевого перепада толщины подошвы между пяткой и мыском они отлично подойдут быстрым бегунам для скоростных тренировок и стартов на дистанции до 10 километров. Благодаря надёжной фиксации и отличной гибкости эти кроссовки просто созданы для бега. Вес модели составляет 162 грамма.

самая дорогая модель Ignite — 7 900 рублей

Верх модели Ignite выполнен из мягкой, ультратонкой замши с сетчатыми вставками, которые способствуют хорошей воздухопроницаемости и обеспечивают лёгкий вес кроссовка (258 граммов). Благодаря специальной вставке в пяточной части нагрузка на стопу распределяется равномерно, что обеспечивает больший комфорт и износостойкость. Такая модель отлично подойдёт как для лёгкой разминки, так и для бега на дальние дистанции.