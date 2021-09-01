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Товар дня
2021-09-01T13:41:42.000+03:00
1 сентября 2021
Вельветовая куртка из коллаборации PUMA и австралийского скейт-бренда Butter Goods
2020-12-28T18:50:07.000+03:00
28 декабря 2020
Puma открыла набор на оплачиваемую стажировку для старшекурсников
2020-09-22T15:35:23.000+03:00
22 сентября 2020
Puma и Регина Турбина выпустили виртуальную коллекцию к десятилетию «Цветного»
2020-08-05T15:00:40.000+03:00
5 августа 2020
На «Флаконе» откроется баскетбольная площадка Puma x Streetball
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