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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Пешком к Софийским озерам: Как мы сходили в поход с adidas TERREX и «Силой Территории»
Спецпроект
Пешком к Софийским озерам: Как мы сходили в поход с adidas TERREX и «Силой Территории»
Пешком к Софийским озерам: Как мы сходили в поход с adidas TERREX и «Силой Территории»
Спецпроект

Пешком к Софийским озерам: Как мы сходили в поход с adidas TERREX и «Силой Территории»

Гид по Катару
СПЕЦПРОЕКТ
Гид по Катару Чем заняться в стране, где есть небоскрёбы, пляжи, мангровые леса и еда со всего Ближнего Востока
Гид по Катару
СПЕЦПРОЕКТ

Гид по Катару
Чем заняться в стране, где есть небоскрёбы, пляжи, мангровые леса и еда со всего Ближнего Востока

Музыкальный путеводитель: Куда направит вас любимая музыка?
СПЕЦПРОЕКТ
Музыкальный путеводитель: Куда направит вас любимая музыка? Составьте личный план путешествий на 2020 год
Музыкальный путеводитель: Куда направит вас любимая музыка?
СПЕЦПРОЕКТ

Музыкальный путеводитель: Куда направит вас любимая музыка?
Составьте личный план путешествий на 2020 год

Абу-Даби: Культурный гид по городу-хаммаму

Абу-Даби: Культурный гид по городу-хаммамуЧто смотреть в крупнейшем из эмиратов, кроме пляжей

Абу-Даби: Культурный гид по городу-хаммаму

Абу-Даби: Культурный гид по городу-хаммаму
Что смотреть в крупнейшем из эмиратов, кроме пляжей

Скользкие улицы: Как подготовить машину к зиме
ПРОМО
Скользкие улицы: Как подготовить машину к зиме И почему эти советы пригодятся всем
Скользкие улицы: Как подготовить машину к зиме
ПРОМО

Скользкие улицы: Как подготовить машину к зиме
И почему эти советы пригодятся всем

Почему всем нужно хотя бы раз съездить на Байкал
СПЕЦПРОЕКТ
Почему всем нужно хотя бы раз съездить на Байкал И неважно — зимой или летом
Почему всем нужно хотя бы раз съездить на Байкал
СПЕЦПРОЕКТ

Почему всем нужно хотя бы раз съездить на Байкал
И неважно — зимой или летом

Билеты на поезд «Лев Толстой» до конца октября будут продавать со скидкой до 60 %

Акция действует на поездки из Москвы в Хельсинки и обратно

Билеты на поезд «Лев Толстой» до конца октября будут продавать со скидкой до 60 %

Сколько россиян не могут отключиться от работы во время отпуска

Ни одной мысли о работе во время отдыха не появляется у четверти россиян

Сколько россиян не могут отключиться от работы во время отпуска

Фестиваль-путешествие лаборатории «Человека мира» пройдет в трех городах

В Петербурге, Москве и Суздале покажут множество перформансов

Фестиваль-путешествие лаборатории «Человека мира» пройдет в трех городах

Какие экзотические направления показали наибольший рост популярности у россиян

Граждане стали чаще выбирать направления, по которым снизились цены на билеты

Какие экзотические направления показали наибольший рост популярности у россиян

Я работаю на круизном лайнере
Я работаю на круизном лайнере Помощник капитана, сомелье, техник театра, танцовщик и ассистентка официанта рассказали The Village о работе на больших теплоходах
Я работаю на круизном лайнере

Я работаю на круизном лайнере
Помощник капитана, сомелье, техник театра, танцовщик и ассистентка официанта рассказали The Village о работе на больших теплоходах

Екатеринбуржцы о любимых местах в родном городе
Екатеринбуржцы о любимых местах в родном городе Где прыгнуть с камня на камень, пройти уральскую школу жизни и встретить интеллектуалов в чёрном
Екатеринбуржцы о любимых местах в родном городе

Екатеринбуржцы о любимых местах в родном городе
Где прыгнуть с камня на камень, пройти уральскую школу жизни и встретить интеллектуалов в чёрном

Я доехал на самокате из Петербурга в Москву за шесть дней
Я доехал на самокате из Петербурга в Москву за шесть дней The Village побеседовал с петербуржцем Александром Рендаковым и расспросил его о шестидневном путешествии на самокате из одной столицы в другую
Я доехал на самокате из Петербурга в Москву за шесть дней

Я доехал на самокате из Петербурга в Москву за шесть дней
The Village побеседовал с петербуржцем Александром Рендаковым и расспросил его о шестидневном путешествии на самокате из одной столицы в другую

Почему цены в разных заведениях одной сети могут отличаться?
Почему цены в разных заведениях одной сети могут отличаться? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые актуальные, странные и смешные вопросы, которыми задаются горожане
Почему цены в разных заведениях одной сети могут отличаться?

Почему цены в разных заведениях одной сети могут отличаться?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые актуальные, странные и смешные вопросы, которыми задаются горожане

Как правильно выбрать чемодан
Как правильно выбрать чемодан The Village разбирается, в чём везти вещи, если вы едете в длительный отпуск, отправляетесь в командировку по России или путешествуете лоукостером
Как правильно выбрать чемодан

Как правильно выбрать чемодан
The Village разбирается, в чём везти вещи, если вы едете в длительный отпуск, отправляетесь в командировку по России или путешествуете лоукостером

Младший брат Корреспондент The Village Татьяна Фрейденссон — о том, почему китайцам больше нравятся американцы, чем русские, и почему поездка в КНР — не такая уж дешёвая альтернатива Европе

Младший брат

12 важных фильмов о еде
12 важных фильмов о еде Закрывая рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев, Алиса Таёжная даёт краткие описания каждому из 12 фильмов, о которых рассказывала на The Village в течение нескольких месяцев
12 важных фильмов о еде

12 важных фильмов о еде
Закрывая рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев, Алиса Таёжная даёт краткие описания каждому из 12 фильмов, о которых рассказывала на The Village в течение нескольких месяцев

«Путешествие»: Гастротур лучших друзей в британское захолустье
«Путешествие»: Гастротур лучших друзей в британское захолустье The Village продолжает рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В новом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о фильме «Путешествие» Майкла Уинтерботтома
«Путешествие»: Гастротур лучших друзей в британское захолустье

«Путешествие»: Гастротур лучших друзей в британское захолустье
The Village продолжает рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В новом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о фильме «Путешествие» Майкла Уинтерботтома

Проект Tripster.ru ищет экскурсоводов на Украине

Создателям сайта нужны авторы гастрономических, детских и других туристических маршрутов

Проект Tripster.ru ищет экскурсоводов на Украине

Люди в городе: Кто ездит в Европу на поезде?
Люди в городе: Кто ездит в Европу на поезде? Аэрофобы, беременные, хозяева собак и перевозчики стеклянных люстр — The Village поговорил с пассажирами на Белорусском вокзале, которые предпочитают путешествовать в Европу на поезде.
Люди в городе: Кто ездит в Европу на поезде?

Люди в городе: Кто ездит в Европу на поезде?
Аэрофобы, беременные, хозяева собак и перевозчики стеклянных люстр — The Village поговорил с пассажирами на Белорусском вокзале, которые предпочитают путешествовать в Европу на поезде.

Детям разрешат ездить в поездах без родителей

Дети от 10 до 16 лет смогут ездить в поездах без родственников и близких людей. Их будут сопровождать проводники. В пилотном режиме услугу запустят в «Сапсанах».

Детям разрешат ездить в поездах без родителей

Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде
Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде Антон Плигузов за 19 дней доехал от Выборга до Амстердама на велосипеде. The Village поговорил с ним и узнал, как организовать такую поездку самому.
Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде

Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде
Антон Плигузов за 19 дней доехал от Выборга до Амстердама на велосипеде. The Village поговорил с ним и узнал, как организовать такую поездку самому.

По неаполитанским трущобам за 1,20 евро Поездка в Неаполь (Италия, май 2011)

По неаполитанским трущобам за 1,20 евро

Montenegro-trip Фотографии сделаные по ходу изучения Черногории вдоль побережья и вглубь континента

Montenegro-trip

Место покоя на набережных и узких улицах Чуть меньше двух лет назад я покинула москву и субботним рейсом без обратного билета отбыла в Прагу. Я летела в неизвестность, а обрела неведомое прежде чувство единения с городом и умиротворения

Место покоя на набережных и узких улицах

Европа из окна поезда Из Амстердама в Брюссель

Европа из окна поезда

Мой Амстердам Фотографии Амстердама из летнего путешествия автостопом по Европе

Мой Амстердам

Spreepark Заброшенный парк аттракционов в Берлине

Spreepark

Самая счастливая Коста-Рика!
Самая счастливая Коста-Рика! Коста-Рика – новый в нашем списке испано-американский коктейль из горного воздуха и брызг океана.
Самая счастливая Коста-Рика!

Самая счастливая Коста-Рика!
Коста-Рика – новый в нашем списке испано-американский коктейль из горного воздуха и брызг океана.

Предчувствие Авария в горах Колумбии.

Предчувствие

Гобийский синдром Кругосветное путешествие на мотоцикле. Монголия. Пустыня Гоби.

Гобийский синдром

Испанские funтазии Европейцы — люди не серьёзные, если ещё точнее — легкомысленные. Каких только приколов не встретишь на здешних улицах: начиная от многозначительных стикеров и надписей, заканчивая «живыми статуями» на центральной улице Барселоны — некого подобия нашего «старого арбата».

Испанские funтазии

Сирия.Ливан Дамаск, как и в целом Сирия, пространство максимально интерактивное. Здесь практически нет закрытых дверей, ворот и заборов. Все распахнуто навстречу гостям, покупателям и редким ветрам. Здесь все ровно так как и должно быть на хорошем старом базаре размером с город - зычные продавцы, разносчики кофе, мальчишки, чистящие обувь, воры, юродивые, цирюльни, пекарни, душевные харчевни на...

Сирия.Ливан

Сардиния – остров с характером Кто же из нас не мечтал отдохнуть на мягком золотистом песке, наблюдая за игрой волн и потягивая прохладный коктейль? Или занявшись увлекательным дайвингом, вдруг обнаружить останки затонувшего корабля.Возможно, помечтав, вы отодвинете глобус в сторону и подумаете:"Слишком далеко, слишком дорого." и будете неправы. Чтобы реализовать свои мечты, необязательно отправляться на другой...

Сардиния – остров с характером

Путешествие по Садовому кольцу
Путешествие по Садовому кольцу Садовое кольцо - это 17 улиц и бульваров и 15 площадей. Размах, с которым все сделано, присущ исключительно нашей стране. Я не буду своими словами пересказывать историю формирования кольца, взятую с других сайтов. Предлагаю интересующимся прочитать статью в Википедии.
Путешествие по Садовому кольцу

Путешествие по Садовому кольцу
Садовое кольцо - это 17 улиц и бульваров и 15 площадей. Размах, с которым все сделано, присущ исключительно нашей стране. Я не буду своими словами пересказывать историю формирования кольца, взятую с других сайтов. Предлагаю интересующимся прочитать статью в Википедии.

Недорогие отели в Италии, США, ЮАР и Японии
Недорогие отели в Италии, США, ЮАР и Японии Вашему вниманию, невероятные места где можно остановиться и пожить. Если вы собираетесь в Неаполь, Лиссабон, Кейптаун, Лос-Анджелес или Токио, то вам невероятно повезло!
Недорогие отели в Италии, США, ЮАР и Японии

Недорогие отели в Италии, США, ЮАР и Японии
Вашему вниманию, невероятные места где можно остановиться и пожить. Если вы собираетесь в Неаполь, Лиссабон, Кейптаун, Лос-Анджелес или Токио, то вам невероятно повезло!

На ретроскутере по Псковской области
На ретроскутере по Псковской области Прекрасно путешествовать по необъятным просторам родины и не знать, где будешь завтра. А дальше был призван в помощь малыш Honda Giorno Crea, куплены билеты в Псков, уговорены багажные вопросы на Ленинградском вокзале, взята девочка, ну и дальше дело за малым – все, мы в Пскове.
На ретроскутере по Псковской области

На ретроскутере по Псковской области
Прекрасно путешествовать по необъятным просторам родины и не знать, где будешь завтра. А дальше был призван в помощь малыш Honda Giorno Crea, куплены билеты в Псков, уговорены багажные вопросы на Ленинградском вокзале, взята девочка, ну и дальше дело за малым – все, мы в Пскове.

Суши. Гайджинские похождения в Японии 2009 год я встретила в Японии, на Окинаве. Впечатлений, конечно, масса. Я могу говорить об этом бесконечно. Несмотря на то, что общий порядок&nbsp; вещей, казалось бы, не отличается от общечеловеческого, в душе остается чувство, что там все по-другому. И понять это можно, только побывав там.

Суши. Гайджинские похождения в Японии

CHEAP TRIP Путешествие уже давно покинуло область недоступной роскоши, Настали те дни, когда каждый желающий из числа активно мыслящих студентов может позволить себе поездку стоимостью не выше 1000 евро.

CHEAP TRIP