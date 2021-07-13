Участникам протестов, которые приходят на акции с детьми, пригрозили уголовной ответственностью
Такая статья уже была, но ее практически не использовали
У каждого пятого россиянина за время самоизоляции испортились отношения с супругом
Зато улучшились с родителями
Экс-журналисты «Коммерсанта» и «Ведомостей» запустят журнал о детях и родителях «Волчок»
Сейчас авторы ищут деньги на запуск
Во сколько лет россияне становятся финансово независимыми от родителей
И в каких городах родители продолжают помогать даже взрослым детям
Родители будут получать пуш-уведомления об оценках детей
Досье на ребенка будет приходить каждый вечер
Дети, родившиеся в Москве, смогут получить вместо подарочного набора 20 тысяч рублей
Власти дадут родителям самим выбрать, какие вещи нужны их ребенку
Школьники смогут сдать пробные ЕГЭ вместе с родителями
Правда, экзамен будет длиться только полчаса
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В бизнес-парке «Фактория» пройдет детский уик-энд Let’s kids
Родители узнают о методиках воспитания, а дети научатся снимать видео и играть на бас-гитаре
СК отозвал претензии к паре с ребенком на митинге 27 июля (обновлено)
Родителей обвиняли в том, что они передали сына неизвестному мужчине
Сколько мужчин ушли в декрет в 2018 году
Общее число составило примерно 2 % от всех взявших декрет
С 2020 года материнский капитал увеличится до 470 тысяч рублей
Сейчас он составляет 453 тысячи рублей
В Москве открылась первая клиника кризисной помощи подросткам
Ее специалисты также будут работать с родителями
ВОЗ рекомендовала увеличить физическую активность детей
В первую очередь следует сократить сидение перед экранами гаджетов
«Не просто устала. Как распознать и преодолеть послеродовую депрессию» Важная книга, которую надо прочитать всем
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Только каждый десятый родитель знает, что их дети сталкивались с травлей в интернете
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Меньше времени на сон у родителей следующие шесть лет
В Центре Гиляровского расскажут, как говорить с детьми о сложных вопросах истории
Ведущим лекции станет журналист Михаил Фишман
В Москве создадут «Экопарк будущего» и «Музей законов природы» для всей семьи
Департамент природопользования объявил конкурс на создание концепции центров
На семейном празднике MamaClubFest научат балету и подготовят к родам
Фестиваль пройдет 6 и 7 октября
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Сервис «Юла» сравнил стоимость услуг нянь в регионах России
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По мнению авторов инициативы, дети не склонны сообщать родителям о проблемах переходного периода
Сколько метров жилья получится купить на материнский капитал
Меньше всего повезло родителям Москвы, Санкт-Петербурга и Ялты
Для школ подготовили новый курс о семейном укладе и истории рода
Предполагается, что его включат в список предметов, изучаемых по выбору
Социальная сеть для московских родителей Littles
Здесь можно делиться информацией о своем ребенке с членами семьи и другими родителями
Издание для родителей «ЕжикЕжик» сменит концепцию и название
Теперь проект называется Chips Journal
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Родительских прав будут лишать за вовлечение детей в секту
Соответствующее постановление приняли в Верховном суде
Нужен ли России реестр недобросовестных родителей Кого хотят включить в черный список и будет ли от него толк
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Издатель «Нет, это нормально» запустила холдинг детско-родительских медиа Kidz.media
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Дети скрывающихся алиментщиков смогут получать пенсию по потере кормильца
Соответствующие поправки в действующий закон внесли в правительстве
Издание для родителей «Нет, это нормально» возобновило работу
Новым владельцем проекта стала издатель медиа «Ежик Ежик» для родителей младших школьников
Траты родителей на 1 сентября продолжают снижаться
Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ
Черно-белая сеть: Как несовершеннолетних защищают от интернета Разбираемся в новых предложениях по контролю за трафиком в Рунете
В РПЦ предложили разрешить применять физическое наказание к детям
Запрет на рукоприкладство сочли противоречащим традиционным ценностям воспитания в христианской семье
Сайт для родителей ЛГБТ-подростков
Проект создан режиссером Павлом Лопаревым и продюсером Ириной Ходыревой