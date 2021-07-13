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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Предложение дня: Запретить идеологию чайлдфри среди детей

Предложение дня: Запретить идеологию чайлдфри среди детей

История Ильи Крючкова, который стал родителем собственной мамы

История Ильи Крючкова, который стал родителем собственной мамы

История Ильи Крючкова, который стал родителем собственной мамы

История Ильи Крючкова, который стал родителем собственной мамы

«Я сделал вазэктомию»
«Я сделал вазэктомию»
«Я сделал вазэктомию»

«Я сделал вазэктомию»

«Без доверия ничего не получится»
Спецпроект
«Без доверия ничего не получится» Как родители популярных тиктокеров относятся к их творчеству
«Без доверия ничего не получится»
Спецпроект

«Без доверия ничего не получится»
Как родители популярных тиктокеров относятся к их творчеству

Как растить ребенка в мегаполисе и не забыть в пылу родительства про себя
Спецпроект
Как растить ребенка в мегаполисе и не забыть в пылу родительства про себя
Как растить ребенка в мегаполисе и не забыть в пылу родительства про себя
Спецпроект

Как растить ребенка в мегаполисе и не забыть в пылу родительства про себя

Мы встретились раньше, чем планировали
Спецпроект
Мы встретились раньше, чем планировали Три истории о рождении недоношенных детей
Мы встретились раньше, чем планировали
Спецпроект

Мы встретились раньше, чем планировали
Три истории о рождении недоношенных детей

Исследование
13 июля 2021

Как родители относятся к секс-просвету

Как совмещать воспитание детей и свой бизнес
Спецпроект
Как совмещать воспитание детей и свой бизнес 3 вдохновляющие истории молодых мам
Как совмещать воспитание детей и свой бизнес
Спецпроект

Как совмещать воспитание детей и свой бизнес
3 вдохновляющие истории молодых мам

26 ноября 2020

Skillbox и Huggies запустили бесплатную онлайн-школу для молодых родителей

Как современные пары убираются дома
Спецпроект
Как современные пары убираются дома И что любят делать, а что нет
Как современные пары убираются дома
Спецпроект

Как современные пары убираются дома
И что любят делать, а что нет

25 августа 2020

Школам запретили собирать с родителей деньги на градусники и антисептики

Участникам протестов, которые приходят на акции с детьми, пригрозили уголовной ответственностью

Такая статья уже была, но ее практически не использовали

Участникам протестов, которые приходят на акции с детьми, пригрозили уголовной ответственностью

У каждого пятого россиянина за время самоизоляции испортились отношения с супругом

Зато улучшились с родителями

У каждого пятого россиянина за время самоизоляции испортились отношения с супругом

Экс-журналисты «Коммерсанта» и «Ведомостей» запустят журнал о детях и родителях «Волчок»

Сейчас авторы ищут деньги на запуск

Экс-журналисты «Коммерсанта» и «Ведомостей» запустят журнал о детях и родителях «Волчок»

Во сколько лет россияне становятся финансово независимыми от родителей

И в каких городах родители продолжают помогать даже взрослым детям

Во сколько лет россияне становятся финансово независимыми от родителей

Не выпускать детей на улицу

И не ходить на детские площадки

Не выпускать детей на улицу

Родители будут получать пуш-уведомления об оценках детей

Досье на ребенка будет приходить каждый вечер

Родители будут получать пуш-уведомления об оценках детей

Дети, родившиеся в Москве, смогут получить вместо подарочного набора 20 тысяч рублей

Власти дадут родителям самим выбрать, какие вещи нужны их ребенку

Дети, родившиеся в Москве, смогут получить вместо подарочного набора 20 тысяч рублей

Школьники смогут сдать пробные ЕГЭ вместе с родителями

Правда, экзамен будет длиться только полчаса

Школьники смогут сдать пробные ЕГЭ вместе с родителями

Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии

Статьи и интервью со специалистами о заболевании

Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии

Мамы — о том, как бороться с родительским выгоранием
Мамы — о том, как бороться с родительским выгоранием Танцевать, спать и принимать себя любой
Мамы — о том, как бороться с родительским выгоранием

Мамы — о том, как бороться с родительским выгоранием
Танцевать, спать и принимать себя любой

Музей Москвы запустит серию дискуссий об отношениях

Бесплатные встречи продлятся до марта

Музей Москвы запустит серию дискуссий об отношениях

12 важных текстов о детях и родителях
12 важных текстов о детях и родителях Какие мультфильмы смотреть, во что играть, как воспитывать детей и как их лечить
12 важных текстов о детях и родителях

12 важных текстов о детях и родителях
Какие мультфильмы смотреть, во что играть, как воспитывать детей и как их лечить

В бизнес-парке «Фактория» пройдет детский уик-энд Let’s kids

Родители узнают о методиках воспитания, а дети научатся снимать видео и играть на бас-гитаре

В бизнес-парке «Фактория» пройдет детский уик-энд Let’s kids

Московское образование в цифрах
ПРОМО
Московское образование в цифрах Ответы на ваши «сколько» и «зачем»
Московское образование в цифрах
ПРОМО

Московское образование в цифрах
Ответы на ваши «сколько» и «зачем»

СК отозвал претензии к паре с ребенком на митинге 27 июля (обновлено)

Родителей обвиняли в том, что они передали сына неизвестному мужчине

СК отозвал претензии к паре с ребенком на митинге 27 июля (обновлено)

Сколько мужчин ушли в декрет в 2018 году

Общее число составило примерно 2 % от всех взявших декрет

Сколько мужчин ушли в декрет в 2018 году

С 2020 года материнский капитал увеличится до 470 тысяч рублей

Сейчас он составляет 453 тысячи рублей

С 2020 года материнский капитал увеличится до 470 тысяч рублей

В Москве открылась первая клиника кризисной помощи подросткам

Ее специалисты также будут работать с родителями

В Москве открылась первая клиника кризисной помощи подросткам

ВОЗ рекомендовала увеличить физическую активность детей

В первую очередь следует сократить сидение перед экранами гаджетов

ВОЗ рекомендовала увеличить физическую активность детей

«Не просто устала. Как распознать и преодолеть послеродовую депрессию»
«Не просто устала. Как распознать и преодолеть послеродовую депрессию» Важная книга, которую надо прочитать всем
«Не просто устала. Как распознать и преодолеть послеродовую депрессию»

«Не просто устала. Как распознать и преодолеть послеродовую депрессию»
Важная книга, которую надо прочитать всем

Мамы — о запрете рекламы детских смесей
Мамы — о запрете рекламы детских смесей И о том, так ли хорошо грудное вскармливание
Мамы — о запрете рекламы детских смесей

Мамы — о запрете рекламы детских смесей
И о том, так ли хорошо грудное вскармливание

Сколько детей в России сталкивались с кибербуллингом

Только каждый десятый родитель знает, что их дети сталкивались с травлей в интернете

Сколько детей в России сталкивались с кибербуллингом

Как появление первого ребенка влияет на сон родителей

Меньше времени на сон у родителей следующие шесть лет

Как появление первого ребенка влияет на сон родителей

В Центре Гиляровского расскажут, как говорить с детьми о сложных вопросах истории

Ведущим лекции станет журналист Михаил Фишман

В Центре Гиляровского расскажут, как говорить с детьми о сложных вопросах истории

В Москве создадут «Экопарк будущего» и «Музей законов природы» для всей семьи

Департамент природопользования объявил конкурс на создание концепции центров

В Москве создадут «Экопарк будущего» и «Музей законов природы» для всей семьи

На семейном празднике MamaClubFest научат балету и подготовят к родам

Фестиваль пройдет 6 и 7 октября

На семейном празднике MamaClubFest научат балету и подготовят к родам

Сколько стоят услуги няни в Москве

Сервис «Юла» сравнил стоимость услуг нянь в регионах России

Сколько стоят услуги няни в Москве

Отменить врачебную тайну для подростков

По мнению авторов инициативы, дети не склонны сообщать родителям о проблемах переходного периода

Отменить врачебную тайну для подростков

Сколько метров жилья получится купить на материнский капитал

Меньше всего повезло родителям Москвы, Санкт-Петербурга и Ялты

Сколько метров жилья получится купить на материнский капитал

Для школ подготовили новый курс о семейном укладе и истории рода

Предполагается, что его включат в список предметов, изучаемых по выбору

Для школ подготовили новый курс о семейном укладе и истории рода

Социальная сеть для московских родителей Littles

Здесь можно делиться информацией о своем ребенке с членами семьи и другими родителями

Социальная сеть для московских родителей Littles

Издание для родителей «ЕжикЕжик» сменит концепцию и название

Теперь проект называется Chips Journal

Издание для родителей «ЕжикЕжик» сменит концепцию и название

10 книг для мам и пап про воспитание, психологию и уход за детьми
10 книг для мам и пап про воспитание, психологию и уход за детьми «Мама на нуле», «Тайная опора», «Любить нельзя воспитывать» и другие
10 книг для мам и пап про воспитание, психологию и уход за детьми

10 книг для мам и пап про воспитание, психологию и уход за детьми
«Мама на нуле», «Тайная опора», «Любить нельзя воспитывать» и другие

Лучшие люди в нашем городе
Лучшие люди в нашем городе Десятка самых заметных материалов рубрики в 2017 году
Лучшие люди в нашем городе

Лучшие люди в нашем городе
Десятка самых заметных материалов рубрики в 2017 году

Отношение россиян к геям и мигрантам в школах

Исследование провел немецкий фонд Науманна

Отношение россиян к геям и мигрантам в школах

Родительских прав будут лишать за вовлечение детей в секту

Соответствующее постановление приняли в Верховном суде

Родительских прав будут лишать за вовлечение детей в секту

Нужен ли России реестр недобросовестных родителей
Нужен ли России реестр недобросовестных родителей Кого хотят включить в черный список и будет ли от него толк
Нужен ли России реестр недобросовестных родителей

Нужен ли России реестр недобросовестных родителей
Кого хотят включить в черный список и будет ли от него толк

Создать реестр недобросовестных родителей

Новый закон позволит дополнить банк информации о детях-сиротах

Создать реестр недобросовестных родителей

Издатель «Нет, это нормально» запустила холдинг детско-родительских медиа Kidz.media

В компанию вошли четыре интернет-издания

Издатель «Нет, это нормально» запустила холдинг детско-родительских медиа Kidz.media

Родители московских школьников выступили против уроков о контрацепции

Пропагандировать использование презервативов предложили в ФАС

Родители московских школьников выступили против уроков о контрацепции

Дети скрывающихся алиментщиков смогут получать пенсию по потере кормильца

Соответствующие поправки в действующий закон внесли в правительстве

Дети скрывающихся алиментщиков смогут получать пенсию по потере кормильца

Издание для родителей «Нет, это нормально» возобновило работу

Новым владельцем проекта стала издатель медиа «Ежик Ежик» для родителей младших школьников

Издание для родителей «Нет, это нормально» возобновило работу

Траты родителей на 1 сентября продолжают снижаться

Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

Траты родителей на 1 сентября продолжают снижаться

Черно-белая сеть: Как несовершеннолетних защищают от интернета
Черно-белая сеть: Как несовершеннолетних защищают от интернета Разбираемся в новых предложениях по контролю за трафиком в Рунете
Черно-белая сеть: Как несовершеннолетних защищают от интернета

Черно-белая сеть: Как несовершеннолетних защищают от интернета
Разбираемся в новых предложениях по контролю за трафиком в Рунете

Люди, которые всегда жили с родителями

Люди, которые всегда жили с родителями «Когда же ты наконец съедешь?»

Люди, которые всегда жили с родителями

Люди, которые всегда жили с родителями
«Когда же ты наконец съедешь?»

В РПЦ предложили разрешить применять физическое наказание к детям

Запрет на рукоприкладство сочли противоречащим традиционным ценностям воспитания в христианской семье

В РПЦ предложили разрешить применять физическое наказание к детям

Сайт для родителей ЛГБТ-подростков

Проект создан режиссером Павлом Лопаревым и продюсером Ириной Ходыревой

Сайт для родителей ЛГБТ-подростков

Что российские подростки больше всего ценят в жизни

Опрос провел фонд «Общественное мнение»

Что российские подростки больше всего ценят в жизни

Какие книги родители читают детям

Любимыми персонажами стали доктор Айболит и Винни-Пух

Какие книги родители читают детям

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ