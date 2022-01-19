«Я сделал вазэктомию»

Об операции и болезнях

По закону сделать вазэктомию в России можно после 35 лет или при наличии двух детей. У меня два этих условия не соблюдались. Но в законе еще есть оговорки про медицинские показания.

В 12 лет мне поставили диагноз — ревматоидный артрит. Это аутоиммунное заболевание, то есть иммунитет нападает на свой же организм. Суставы как будто ржавеют, теряют плавность хода, между костями усиливается трение, и становится больно двигаться. Сейчас у меня ремиссия, воспаления и скованности суставов нет, но активная стадия уже привела к их деградации: я не могу долго ходить, мне больно бегать, танцевать, прыгать, подниматься по лестницам, больно вставать и садиться, надевать обувь. Пальцы сильно ослабили хватку, утром могу даже выронить чайник, если не оценю объем воды в нем. Ревматоидный артрит есть в перечне медицинских показаний, наличие которых позволяет сделать вазэктомию до 35 лет и без двух детей.

Вдобавок я носитель антигена HLA-B27. Из-за него у моих гипотетических детей увеличен риск возникновения воспалительных заболеваний, связанных с костями, типа спондилоартрита. И еще у меня строение лица неправильное: верхняя челюсть слишком маленькая, из-за нее у меня сформировался неправильный прикус, начала отступать десна. Если бы я не обратился к стоматологу, к 40–50 годам у меня выпали бы все зубы. Такая же проблема у моего отца, и мой ребенок тоже мог бы родиться с недоразвитой челюстью. В общем, у меня херовая генетика, и я был бы херовым отцом.

Не помню, как я открыл для себя вазэктомию. Кажется, всегда про нее знал, возможно, слышал в сериалах или передачах. И всегда понимал, что хочу однажды ее сделать. Но у меня много проблем со здоровьем, и в моей пирамиде потребностей постоянно было что-то более важное и срочное: полежать в больнице с ревматоидным артритом, сделать операцию на носу, потому что он дышать перестал, исправить прикус, чтобы зубы не выпадали.

В августе 2021 года я закрыл все вопросы по здоровью и подумал: «Ага! Теперь можно и вазэктомию наконец сделать». Загуглил частные клиники, нашел ближайшую, пришел, рассказал про свои болячки, и хирург согласился сделать операцию. Мне, наверное, повезло: врач оказался прагматичным, не стал вникать, почему я не хочу детей. Надо? Закон разрешает? Сделаем. Меня попросили только принести эпикризы, чтобы подтвердить болезнь, и сдать стандартные предоперационные анализы. Стоило все вместе 25 тысяч рублей.

Я слышал, что у некоторых мужчин перед вазэктомией врачи просят согласие партнерш или жен. У меня на момент операции не было постоянного партнера. Но для меня это решение все равно не то, которое нужно принимать совместно. Все-таки мое тело — мое дело.

Операция шла всего полчаса. Никаких приготовлений перед ней не нужно. Перед операцией я буквально на микросекунду задумался, но решения не поменял. Я 20 лет об этом думал. В течение нескольких лет после вазэктомии есть шанс сделать успешную «обратную» операцию, но вряд ли я когда-то захочу детей. А если все-таки захочу, всегда есть прекрасная опция усыновления или удочерения.

Существует и обратная вазэктомия — когда семявыводящие протоки снова сшиваются. Шанс восстановить фертильность есть, но чем больше времени прошло с момента вазэктомии, тем он меньше: 75 % в течение трех лет после операции, 55 % — в течение 3–8 лет, 40–45 % — после 9–14 лет. От редакции про обратную вазэктомию Cкрыть

Вазэктомию делают под местной анестезией, то есть ты «присутствуешь» на операции. Правда, анестезия не очень хорошо сработала, и было больно. Не могу сказать, что сильно. Я бы сравнил эту процедуру с прокалыванием хряща уха. Врач использует похожий пистолет, чтобы проколоть яички и пересечь семявыносящие протоки. Прострел весьма болезненный. Хирург, пока оперировал меня, рассказывал, что многие мужчины боятся делать вазэктомию из-за боли. Но я боли не боюсь и отношусь к ней с пониманием, я ведь с ревматоидным артритом живу. Да и в прошлом операции у меня были похардкорнее. Челюсть, например, распиливали, чтобы прикус исправить.

Вазэктомия считается легкой операцией, оставаться в больнице под присмотром врачей не требуется. Только просят пару недель воздерживаться от секса и мастурбации. В конце мне все зашили, рана была не очень большая, полсантиметра примерно, наклеили пластырь, и я поехал на тусовку. Через три месяца сдал спермограмму, чтобы убедиться, что операция прошла успешно, и увидел красивые нули.