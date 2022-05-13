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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli полностью уйдет из России

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli полностью уйдет из России

Производитель Alpen Gold повысит цены на шоколад с 1 июня
13 мая 2022

Производитель Alpen Gold повысит цены на шоколад с 1 июня

Ritter Sport останется в России
30 марта 2022

Ritter Sport останется в России

Устрицы, шоколад, бананы: Существуют ли продукты-афродизиаки на самом деле?
Устрицы, шоколад, бананы: Существуют ли продукты-афродизиаки на самом деле? Что может влиять на сексуальное возбуждение
Устрицы, шоколад, бананы: Существуют ли продукты-афродизиаки на самом деле?

Устрицы, шоколад, бананы: Существуют ли продукты-афродизиаки на самом деле?
Что может влиять на сексуальное возбуждение

Шоколад под угрозой? Как появился главный продукт из какао-бобов и почему совсем скоро он может исчезнуть
Шоколад под угрозой? Как появился главный продукт из какао-бобов и почему совсем скоро он может исчезнуть
Шоколад под угрозой? Как появился главный продукт из какао-бобов и почему совсем скоро он может исчезнуть

Шоколад под угрозой? Как появился главный продукт из какао-бобов и почему совсем скоро он может исчезнуть

Марка шоколада Patrick Roger запустила интернет-магазин в России
5 ноября 2020

Марка шоколада Patrick Roger запустила интернет-магазин в России

Как делают шоколад Mojo Cacao
Как делают шоколад Mojo Cacao Без молока, сахара и даже заявленного в названии печенья
Как делают шоколад Mojo Cacao

Как делают шоколад Mojo Cacao
Без молока, сахара и даже заявленного в названии печенья

В Москве открылся бутик французской марки шоколада Patrick Roger
20 октября 2020

В Москве открылся бутик французской марки шоколада Patrick Roger

обновлено26 августа 2020

ФАС возбудила дело против Lindt из-за различий шоколада в России и Европе. Компания проблемы с качеством отрицает

KitKat придумал новый розовый шоколад

Он мраморный!

KitKat придумал новый розовый шоколад

На Новой Риге откроется первый в России бутик элитного шоколада Patrick Roger

Дорогой шоколад от именитого французского кондитера в люксовом аутлете

На Новой Риге откроется первый в России бутик элитного шоколада Patrick Roger

ФАС: Шоколад Lindt и порошки Ariel и Persil в России не такие, как в Европе

Компании должны исправить это в течение 30 дней или ввести спецмаркировку

ФАС: Шоколад Lindt и порошки Ariel и Persil в России не такие, как в Европе

К Хеллоуину: Тыквенный шоколад Mojo Cacao
К Хеллоуину: Тыквенный шоколад Mojo Cacao Осенние веганские сладости
К Хеллоуину: Тыквенный шоколад Mojo Cacao

К Хеллоуину: Тыквенный шоколад Mojo Cacao
Осенние веганские сладости

Сколько сладкого съедают россияне за год

В прошлом году они побили новый рекорд

Сколько сладкого съедают россияне за год

В России появился KitKat с зеленым чаем матча

Глазурь состоит из чайного порошка и белого шоколада

В России появился KitKat с зеленым чаем матча

Розовый шоколад KitKat начнут продавать в России

При производстве не используют красители и вкусовые добавки

Розовый шоколад KitKat начнут продавать в России

В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы

Занятия продлятся весь февраль, в их стоимость включен ужин в лофте

В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы

Bloomberg предсказал дефицит какао в мире из-за любви россиян к шоколаду

Российский рынок шоколада растет значительно быстрее, чем в других странах

Bloomberg предсказал дефицит какао в мире из-за любви россиян к шоколаду

Москвичка пожаловалась на «любовь» в составе шоколада

Девушка потребовала объяснений от производителя о происхождении ингредиента и наличии противопоказаний для детей

Москвичка пожаловалась на «любовь» в составе шоколада

Не называть сыр «Российским», если он не соответствует ГОСТу

Инициатива касается всех продуктов, названия которых не соответствуют требованиям стандарта

Не называть сыр «Российским», если он не соответствует ГОСТу

Mojo Cacao: Кто и зачем делает традиционный шоколад без сахара
Mojo Cacao: Кто и зачем делает традиционный шоколад без сахара Создательница шоколадного бренда — о диабете, Париже и поисках своего моджо
Mojo Cacao: Кто и зачем делает традиционный шоколад без сахара

Mojo Cacao: Кто и зачем делает традиционный шоколад без сахара
Создательница шоколадного бренда — о диабете, Париже и поисках своего моджо

Роспотребнадзор проверит шоколад после видео с его горением

Авторы роликов утверждают, что шоколад должен не гореть, а плавиться

Роспотребнадзор проверит шоколад после видео с его горением

Как вино и шоколад помогают бороться с вирусами

Ученые доказали, что в винограде и какао содержится природный антиоксидант

Как вино и шоколад помогают бороться с вирусами

Производитель шоколада Lindt откроет первый бутик в России

Он разместится в торговом центре «Мега Химки»

Производитель шоколада Lindt откроет первый бутик в России

Кондитерская фабрика «Победа» запустила онлайн-магазин

Доставка заказов осуществляется по всей России

Кондитерская фабрика «Победа» запустила онлайн-магазин

Как делают шоколад и конфеты

Как делают шоколад и конфетыThe Village съездил на фабрику «Победа», чтобы узнать, как и из чего делают сладости

Как делают шоколад и конфеты

Как делают шоколад и конфеты
The Village съездил на фабрику «Победа», чтобы узнать, как и из чего делают сладости

В Москве открылся кондитерский супермаркет «Алёнка»

В магазине продаётся продукция компаний «Красный октябрь», «Бабаевский» и «РотФронт»

В Москве открылся кондитерский супермаркет «Алёнка»

Как приготовить шоколадный торт без муки
Как приготовить шоколадный торт без муки Бренд-шеф ресторана Correa's раскрывает секрет легендарного шоколадного торта
Как приготовить шоколадный торт без муки

Как приготовить шоколадный торт без муки
Бренд-шеф ресторана Correa's раскрывает секрет легендарного шоколадного торта

Российские производители попросили ограничить импорт шоколада

Теперь его могут включить в расширенный список продуктов, попадающих под продовольственное эмбарго

Российские производители попросили ограничить импорт шоколада

Где дешевле шоколад Kinder?
Где дешевле шоколад Kinder? The Village продолжает выяснять, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы
Где дешевле шоколад Kinder?

Где дешевле шоколад Kinder?
The Village продолжает выяснять, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы

В Столешниковом переулке открылось первое в России шоколадное кафе Leonidas

В Leonidas проводятся джаз-концерты, дегустации, праздники и мастер-классы

В Столешниковом переулке открылось первое в России шоколадное кафе Leonidas

В «Метрополисе» открывается шоколадный бар Max Brenner

В день открытия всем гостям будут дарить воздушные шары, а также угощать конфетами и фирменными десертами от Max Brenner

В «Метрополисе» открывается шоколадный бар Max Brenner

Как студент заработал на необычных шоколадках
Как студент заработал на необычных шоколадках Два года назад Олег Гуськов запустил производство шоколада на заказ, а теперь выпускает ещё мюсли, макаруны и торты
Как студент заработал на необычных шоколадках

Как студент заработал на необычных шоколадках
Два года назад Олег Гуськов запустил производство шоколада на заказ, а теперь выпускает ещё мюсли, макаруны и торты

На «Соколе» открылся шоколадный бутик La Princesse Choco

В меню — конфеты ручной работы, мармелад, эклеры, капкейки, макарон и мороженое

На «Соколе» открылся шоколадный бутик La Princesse Choco

Hershey судится с производителем конфет с марихуаной из-за схожести упаковок

В компании считают, что потребители, в особенности дети, могут по ошибке перепутать продукты

Hershey судится с производителем конфет с марихуаной из-за схожести упаковок

В «Легенде Цветного» открылся шоколад-бар Max Brenner

На Цветном бульваре открылся первый в России шоколадный бар Max Brenner

В «Легенде Цветного» открылся шоколад-бар Max Brenner

Производителю «Воронцовских сухариков» могут помешать приобрести шоколадную фабрику

Проводившиеся ранее торги признали несостоявшимися, однако теперь на горизонте возник новый покупатель

Производителю «Воронцовских сухариков» могут помешать приобрести шоколадную фабрику

На Триумфальной площади открылся музей истории шоколада

Музей истории русского шоколада начал работу на Триумфальной площади

На Триумфальной площади открылся музей истории шоколада

KitKat признали самой влиятельной шоколадкой мира

Масштабная маркетинговая кампания бренда превратила потребление шоколада в социальное действие

KitKat признали самой влиятельной шоколадкой мира

Hershey позволит распечатать шоколад на 3D-принтере

Компания стала одним из первых крупных производителей кондитерских изделий, обратившимся к технологиям 3D-печати

Hershey позволит распечатать шоколад на 3D-принтере

Okasi: Как производить и продавать зелёный шоколад в России
Okasi: Как производить и продавать зелёный шоколад в России Любитель японской кухни Владимир Митрофанов вывел на отечественный рынок оригинальный продукт — шоколад с зелёным чаем матча. Теперь он мечтает об открытии своей фабрики.
Okasi: Как производить и продавать зелёный шоколад в России

Okasi: Как производить и продавать зелёный шоколад в России
Любитель японской кухни Владимир Митрофанов вывел на отечественный рынок оригинальный продукт — шоколад с зелёным чаем матча. Теперь он мечтает об открытии своей фабрики.

Подарки: Зимние десерты
Подарки: Зимние десерты Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.
Подарки: Зимние десерты

Подарки: Зимние десерты
Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.

В Москве открылся второй шоколадный бутик Debauve & Gallais

Шоколадный дом Debauve & Gallais открыл второй по счёту бутик в Москве в торговом центре «Гименей».

В Москве открылся второй шоколадный бутик Debauve & Gallais

Производитель шоколада Cadbury лишился исключительных прав на фиолетовый цвет

Этому поспособствовала компания Nestle, с которой у производителя уже возникали патентные споры

Производитель шоколада Cadbury лишился исключительных прав на фиолетовый цвет

На 1-й Тверской-Ямской открылся шоколадный бутик Debauve & Gallais

У французской шоколадной марки Debauve & Gallais появился первый официальный магазин в России, совмещённый с кафе.

На 1-й Тверской-Ямской открылся шоколадный бутик Debauve & Gallais

15 цитат о женском подходе к бизнесу из фильма «Шоколад»
15 цитат о женском подходе к бизнесу из фильма «Шоколад» Трагикомедия о независимой кондитерше принесла создателям пять номинаций на премию «Оскар».
15 цитат о женском подходе к бизнесу из фильма «Шоколад»

15 цитат о женском подходе к бизнесу из фильма «Шоколад»
Трагикомедия о независимой кондитерше принесла создателям пять номинаций на премию «Оскар».

В Москве откроется шоколадный бутик «А. Коркунов»

2 декабря 2012 года в торговом центре «Афимолл Сити» на Пресненской набережной откроется первый шоколадный бутик «А. Коркунов».

В Москве откроется шоколадный бутик «А. Коркунов»

Шоколадный торт Шоколадный торт очень нежный и не сухой с клубникой и фиалковыми конфетками

Шоколадный торт

Шоколадное печенье Шоколадное печенье

Шоколадное печенье

Брауни Шоколадные брауни (Brownies)

Брауни

Суфле
Суфле Французский десерт
Суфле

Суфле
Французский десерт

Banana Pie Бананово-шоколадный пирог

Banana Pie

Шоколадные брауни Очень простое, но безумно вкусное печенье

Шоколадные брауни

Простой шоколадный Если вы не умеете готовить и тем более печь, то жмите сюда смело!

Простой шоколадный

Шоколадный мафин с взбитыми сливками Мне очень нравятся шоколадные мафины. А если к ним добавить нежные взбитые сливки и клубничку пальчики оближешь!

Шоколадный мафин с взбитыми сливками

Морковно - банановый кекс Морковка дает солнечный оттенок а аромат бананов не оставит вас равнодушными!

Морковно - банановый кекс

Пирожное "Картошка" Рецепт всеми любимого пирожного

Пирожное "Картошка"

Брауни с орехами Я вообще к шоколаду более чем спокойна, но бывают такие моменты, когда даже мне хочется почувствовать слегка горьковатый вкус этой сладости

Брауни с орехами

Шоколадные кексы с жидкой начинкой
Шоколадные кексы с жидкой начинкой Очень простой в приготовлении и очень вкусный шоколадный десерт родом из Франции. Кекс необычен тем, что у него получается жидкая начинка. Кто-кто, а французы знают толк в десертах. 
Шоколадные кексы с жидкой начинкой

Шоколадные кексы с жидкой начинкой
Очень простой в приготовлении и очень вкусный шоколадный десерт родом из Франции. Кекс необычен тем, что у него получается жидкая начинка. Кто-кто, а французы знают толк в десертах. 

Такой шоколадный Это мой самый любимый бисквит, получается очень вкусным – неоднократно проверено и заверено) Его можно испечь просто и тут же набросится, но лучше полностью охладить и уже потом вкусить это нежнейшее шоколадное чудо.Также можно использовать данный бисквит, как основу для шоколадных тортов, разрезав пирожок на два коржа – тут уж место вашей фантазии, в любом случае это отличнейшая...

Такой шоколадный

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ