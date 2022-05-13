Устрицы, шоколад, бананы: Существуют ли продукты-афродизиаки на самом деле? Что может влиять на сексуальное возбуждение
Шоколад под угрозой? Как появился главный продукт из какао-бобов и почему совсем скоро он может исчезнуть
Как делают шоколад Mojo Cacao Без молока, сахара и даже заявленного в названии печенья
ФАС возбудила дело против Lindt из-за различий шоколада в России и Европе. Компания проблемы с качеством отрицает
На Новой Риге откроется первый в России бутик элитного шоколада Patrick Roger
Дорогой шоколад от именитого французского кондитера в люксовом аутлете
ФАС: Шоколад Lindt и порошки Ariel и Persil в России не такие, как в Европе
Компании должны исправить это в течение 30 дней или ввести спецмаркировку
В России появился KitKat с зеленым чаем матча
Глазурь состоит из чайного порошка и белого шоколада
Розовый шоколад KitKat начнут продавать в России
При производстве не используют красители и вкусовые добавки
В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы
Занятия продлятся весь февраль, в их стоимость включен ужин в лофте
Bloomberg предсказал дефицит какао в мире из-за любви россиян к шоколаду
Российский рынок шоколада растет значительно быстрее, чем в других странах
Москвичка пожаловалась на «любовь» в составе шоколада
Девушка потребовала объяснений от производителя о происхождении ингредиента и наличии противопоказаний для детей
Не называть сыр «Российским», если он не соответствует ГОСТу
Инициатива касается всех продуктов, названия которых не соответствуют требованиям стандарта
Mojo Cacao: Кто и зачем делает традиционный шоколад без сахара Создательница шоколадного бренда — о диабете, Париже и поисках своего моджо
Роспотребнадзор проверит шоколад после видео с его горением
Авторы роликов утверждают, что шоколад должен не гореть, а плавиться
Как вино и шоколад помогают бороться с вирусами
Ученые доказали, что в винограде и какао содержится природный антиоксидант
Производитель шоколада Lindt откроет первый бутик в России
Он разместится в торговом центре «Мега Химки»
Кондитерская фабрика «Победа» запустила онлайн-магазин
Доставка заказов осуществляется по всей России
Как делают шоколад и конфетыThe Village съездил на фабрику «Победа», чтобы узнать, как и из чего делают сладости
Как делают шоколад и конфеты The Village съездил на фабрику «Победа», чтобы узнать, как и из чего делают сладости
В Москве открылся кондитерский супермаркет «Алёнка»
В магазине продаётся продукция компаний «Красный октябрь», «Бабаевский» и «РотФронт»
Как приготовить шоколадный торт без муки Бренд-шеф ресторана Correa's раскрывает секрет легендарного шоколадного торта
Российские производители попросили ограничить импорт шоколада
Теперь его могут включить в расширенный список продуктов, попадающих под продовольственное эмбарго
Где дешевле шоколад Kinder? The Village продолжает выяснять, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы
В Столешниковом переулке открылось первое в России шоколадное кафе Leonidas
В Leonidas проводятся джаз-концерты, дегустации, праздники и мастер-классы
В «Метрополисе» открывается шоколадный бар Max Brenner
В день открытия всем гостям будут дарить воздушные шары, а также угощать конфетами и фирменными десертами от Max Brenner
Как студент заработал на необычных шоколадках Два года назад Олег Гуськов запустил производство шоколада на заказ, а теперь выпускает ещё мюсли, макаруны и торты
На «Соколе» открылся шоколадный бутик La Princesse Choco
В меню — конфеты ручной работы, мармелад, эклеры, капкейки, макарон и мороженое
Hershey судится с производителем конфет с марихуаной из-за схожести упаковок
В компании считают, что потребители, в особенности дети, могут по ошибке перепутать продукты
В «Легенде Цветного» открылся шоколад-бар Max Brenner
На Цветном бульваре открылся первый в России шоколадный бар Max Brenner
Производителю «Воронцовских сухариков» могут помешать приобрести шоколадную фабрику
Проводившиеся ранее торги признали несостоявшимися, однако теперь на горизонте возник новый покупатель
На Триумфальной площади открылся музей истории шоколада
Музей истории русского шоколада начал работу на Триумфальной площади
KitKat признали самой влиятельной шоколадкой мира
Масштабная маркетинговая кампания бренда превратила потребление шоколада в социальное действие
Hershey позволит распечатать шоколад на 3D-принтере
Компания стала одним из первых крупных производителей кондитерских изделий, обратившимся к технологиям 3D-печати
Okasi: Как производить и продавать зелёный шоколад в России Любитель японской кухни Владимир Митрофанов вывел на отечественный рынок оригинальный продукт — шоколад с зелёным чаем матча. Теперь он мечтает об открытии своей фабрики.
Подарки: Зимние десерты Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.
В Москве открылся второй шоколадный бутик Debauve & Gallais
Шоколадный дом Debauve & Gallais открыл второй по счёту бутик в Москве в торговом центре «Гименей».
Производитель шоколада Cadbury лишился исключительных прав на фиолетовый цвет
Этому поспособствовала компания Nestle, с которой у производителя уже возникали патентные споры
На 1-й Тверской-Ямской открылся шоколадный бутик Debauve & Gallais
У французской шоколадной марки Debauve & Gallais появился первый официальный магазин в России, совмещённый с кафе.
15 цитат о женском подходе к бизнесу из фильма «Шоколад» Трагикомедия о независимой кондитерше принесла создателям пять номинаций на премию «Оскар».
В Москве откроется шоколадный бутик «А. Коркунов»
2 декабря 2012 года в торговом центре «Афимолл Сити» на Пресненской набережной откроется первый шоколадный бутик «А. Коркунов».