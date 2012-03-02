Шоколадный торт Шоколадный торт очень нежный и не сухой с клубникой и фиалковыми конфетками
Для бисквита:
120 г горького какао
250 мл кипятка
125 мл молока
ванильного экстракта
125 г сливочного масла
270 г коричневого сахара
160 г обычного сахара
125 мл растительного масла
4 яйца
280 г муки
соды на кончике ножа
какао развести кипятком, добавить молоко, экстракт и хорошо все перемешать;взбить масло и весь сахар до получения кремообразной массы, затем добавить растительное масло и яйца - все еще раз взбить;в муку добавить погашенную соду (погасить можно лимонным соком);одну часть муки смешать с какао, другую с маслом, затем обе части соединить и перемешать;выложить в форму и выпекать при 170С 30 минут.
для крема:
250 г сливок
65 г Golden Syrup
350 г горького шоколада
75 г сливочного масла
сливки и сироп довести до кипения, затем снять с огня и, не переставая мешать, добавить шоколад, когда тот растает добавить масло и все аккуратно перемешать деревянной лопаткой. Поставить остужаться, затем переместить в холодильник.
Когда бисквит остынет, разрезать его на две части, нанести крем на одну часть бисквита, добавить порезанную свежую клубнику ( ни в коем случае не замороженную), накрыть вторым слоем, и нанести крем по всей поверхности торта, украсить оставшейся клубникой.
Комментарии
Недавно жена приготовила подобного рода торт, было очень вкусно.
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