Для бисквита:

120 г горького какао

250 мл кипятка

125 мл молока

ванильного экстракта

125 г сливочного масла

270 г коричневого сахара

160 г обычного сахара

125 мл растительного масла

4 яйца

280 г муки

соды на кончике ножа

какао развести кипятком, добавить молоко, экстракт и хорошо все перемешать;взбить масло и весь сахар до получения кремообразной массы, затем добавить растительное масло и яйца - все еще раз взбить;в муку добавить погашенную соду (погасить можно лимонным соком);одну часть муки смешать с какао, другую с маслом, затем обе части соединить и перемешать;выложить в форму и выпекать при 170С 30 минут.



для крема:

250 г сливок

65 г Golden Syrup

350 г горького шоколада

75 г сливочного масла

сливки и сироп довести до кипения, затем снять с огня и, не переставая мешать, добавить шоколад, когда тот растает добавить масло и все аккуратно перемешать деревянной лопаткой. Поставить остужаться, затем переместить в холодильник.

Когда бисквит остынет, разрезать его на две части, нанести крем на одну часть бисквита, добавить порезанную свежую клубнику ( ни в коем случае не замороженную), накрыть вторым слоем, и нанести крем по всей поверхности торта, украсить оставшейся клубникой.



http://foxanddeer.blogspot.com/