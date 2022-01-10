Шоколад под угрозой? Как появился главный продукт из какао-бобов и почему совсем скоро он может исчезнуть

Что такое шоколад bean-to-bar

Такой шоколад делают по технологии «от какао-боба к плитке». Производитель тщательно выбирает какао-бобы, чистит их, измельчает до крупки, перетирает с сахаром в специальном оборудовании, разливает в формы и упаковывает. И еще одна ключевая особенность такого шоколада — использование ароматических сортов какао-бобов. Такие бобы — терруарный продукт, обладающий уникальной способностью впитывать ароматы из земли, воздуха и воды той местности, где он растет. Например, вкус шоколада на какао-бобах из Мадагаскара будет разительно отличаться от шоколада на какао-бобах из Венесуэлы. Производители шоколада bean-to-bar чаще всего делают темный, 70%-ный шоколад, потому что именно он подчеркивает природный вкус какао-бобов. Никаких добавок, кроме какао-бобов и сахара.

Этой вкусовой историей когда-то заразилась Анастасия Мирошкина — сертифицированный дегустатор шоколада в России International Institute Chocolate and Cacao Tasting и автор инстаграм-блога: «Тот темный шоколад, который есть в магазинах, в основном просто горький и сладкий. А bean-to-bar может быть ягодным, фруктовым, ореховым и без неприятной горечи».

Из преимуществ Анастасия выделяет в первую очередь вкус — разнообразный и уникальный. Вторая особенность — чистый состав, в котором только какао-бобы и тростниковый сахар. Некоторые производители добавляют какао-масло или лецитин для улучшения текучести шоколада, чтобы разливать его в формы. В нем нет никаких ароматизаторов, заменителей масла какао и других ненужных качественному шоколаду ингредиентов. Третий плюс — этичность шоколада. Зачастую шоколад масс-маркета делают из дешевых африканских какао-бобов, где на плантациях до сих пор используется рабский труд, в том числе детский. Bean-to-bar-производители зачастую работают напрямую с фермерами или через известного посредника, платя более справедливую цену за какао-бобы и за труд фермера. Так он более заинтересован в качественной обработке какао и не выбирает объем вместо качества. На таких плантациях нет рабства.

«Все эти факторы сказываются на стоимости шоколада. В среднем стоимость 100 граммов варьируется от 600 до 700 рублей. Размер одной плитки — 30–50 граммов. В России bean-to-bar-шоколад дешевле, чем в Европе или Америке, при этом его качество не ниже. У нас на рынке представлен в основном локальный шоколад. Из зарубежного есть буквально три-пять брендов», — говорит Анастасия.

Само направление достаточно молодое. В России первые попытки делать такой продукт начались в 2011 году, и сейчас отрасль потихоньку развивается. Обычно производителями являются небольшие ручные производства. По всей стране их около 20–30. По словам Анастасии, бум на такой крафтовый шоколад еще не случился, но рост заметен последние пару лет. Это объясняется тем, что люди начинают более осознанно относиться к тому, что они едят и пьют, из чего это сделано. И шоколад bean-to-bar как раз отвечает запросам таких потребителей. Из российских брендов стоит обратить внимание на Eywa, Amazing Cacao, MaRussia, Vento d’Oro, а из зарубежных — на Domori, Chocolat Madagascar или Zotter — это хорошие бренды, которые можно найти в России.

Углубиться и изучить шоколадный мир можно на дегустациях, где вас научат понимать, любить и разбираться в темном шоколаде. Например, на такой мастер-класс можно попасть к Анастасии, записавшись в директе инстаграма.