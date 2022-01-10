Шоколад под угрозой? Как появился главный продукт из какао-бобов и почему совсем скоро он может исчезнуть
Шоколад — это вечное (по крайней мере, так казалось многие годы). Его любят практически все, в любом возрасте и в любом виде. За сотни лет он превратился из горького лекарства в сладкий десерт. И сейчас современные шоколатье продолжают экспериментировать и видоизменять классический состав согласно тенденциям времени — например, снижая количество сахара. Рассказываем, из чего делают настоящий шоколад, чем масс-маркет отличается от крафта, почему горький шоколад — это гениальная еда, но и ее к 2050 году может не стать.
Пища богов
Основа шоколада — это в первую очередь какао, вид вечнозеленых деревьев из рода теоброма (Theobroma). С латинского слово «theobroma» переводится как «пища богов» (Theos — бог, broma — пища). Шоколадные деревья очень теплолюбивые, поэтому произрастают только вблизи экватора во влажных тропических лесах, где много солнца и осадков. Прямо на стволе дерева появляются цветки, а после опыления мошками — плоды. Как только плоды созревают, их срезают, открывают и вынимают белые скользкие семена, которые впоследствии станут какао-бобами.
Тысячи лет назад бобы высушивали на солнце, где они приобретали коричневато-красный цвет. Удивительно, но и сейчас на этом этапе делают то же самое. После сушки их растирали в порошок и добавляли в воду. Это было первой версией какао — горький укрепляющий отвар с пеной. Такой напиток был не очень похож на то, что мы привыкли пить сейчас под видом какао. В Средние века в Европе порошок какао считался лекарством от расстройства желудка, кашля и простуды. Затем в него стали добавлять сахарный тростник или мед, специи (перец чили, корицу и так далее), предвосхищая тренд на модные spicy-какао в спешелти-кофейнях.
Обработка какао-бобов самостоятельно развивалась в разных уголках мира на протяжении тысячелетий. Но все изменилось в 1828 году, когда голландский изобретатель и бизнесмен Каспарус ван Хаутен запатентовал недорогой способ отжима жира из обжаренных какао-бобов с помощью гидравлического пресса. Благодаря этой технологии получилось отделить какао-масло от какао-порошка. Второй продукт стал основой всех шоколадных продуктов, в том числе шоколадных напитков на основе какао. А появление какао-масла стало первым шагом на пути к созданию твердого шоколада.
В 1838 году истек срок действия его патента, и это дало возможность остальным игрокам рынка развивать свои шоколадные производства. Позже сын Каспаруса ван Хаутена, Конрад ван Хаутен — голландский химик и производитель шоколада, придумал обработку какао-массы щелочными солями, чтобы удалить горький вкус и сделать твердые вещества какао более растворимыми в воде.
В 1875 году швейцарский шоколатье Даниэль Петер создал молочный шоколад, добавив в шоколадную пасту сухое молоко.
В России практически одновременно с Европой в середине XIX века плиточный шоколад начали производить лучшие мастера кондитерского дела. Например, на фабриках: «Красный Октябрь» (основатель — Фердинанд Теодор фон Эйнем), «Концерн „Бабаевский“» (основатель — Алексей Иванович Абрикосов), «Кондитерская фабрика имени К. Самойловой» (основатель — Григорий Николаевич Борман) и другие. Про историю шоколада от древних цивилизаций до настоящего времени можно узнать в музее истории шоколада и какао «МИШКа».
Где и как растут какао-бобы
Бобы растут только в тропиках, например в Гане, Кот-д’Ивуаре, Камеруне, Бразилии, Индонезии. Вкус и аромат бобов имеет различные оттенки в зависимости от региона произрастания. На местах какао-бобы подвергаются сложной и длительной обработке. Сначала плоды с семенами снимают с дерева вручную, из них извлекают какао-бобы вместе с плодовой мякотью, затем их подвергают длительной ферментации в течение пяти-семи суток и дальнейшей сушке под естественными лучами солнца, в результате чего свежие семена серо-фиолетового цвета приобретают темно-коричневую окраску. Именно после всех этих манипуляций их отправляют в другие части мира для изготовления шоколада.
За вкус бобов отвечает не только их сорт, но и терруар — совокупность почвенно-климатических факторов с особенностями температурного режима и показателями влажности воздуха. Также на вкус шоколада влияет степень и глубина ферментации.
Что входит в состав шоколада
Основными ингредиентами при производстве шоколада являются какао-масло, какао-тертое, свежее или сухое молоко и сахар. Самым мягким маслом с легким цветочным вкусом считается бразильское какао-масло, остальные имеют более сильные и яркие вкусовые оттенки. При производстве шоколада могут использовать отдельный сорт какао-бобов или купаж из нескольких. В качестве вкусовой добавки выбирают почти все, например японский чай матча, сублимированные ягоды, орехи и многое другое.
Самый популярный шоколад России
В России есть всем известные конфеты и шоколад, например конфеты «Визит», «Белочка», «Вдохновение», «Птичье молоко», «Мишка косолапый», «Коровка», шоколад «Аленка» и многие другие сладости, которые выпускаются в рамках холдинга «Объединенные кондитеры» уже многие десятилетия и не теряют своей популярности в широких массах. В холдинг входит множество компаний — такие шоколадные гиганты, как «Красный Октябрь», «РотФронт» и «Бабаевский».
Холдинг имеет собственные цеха по переработке какао-бобов. Здесь получают натуральное тертое какао, а затем какао-масло прямого отжима и какао-порошок. В производстве используется недезодорированное какао-масло без дополнительной обработки, что сохраняет полезные микроэлементы и аромат какао даже в молочном шоколаде «Аленка».
Кстати, Россию можно назвать серьезной шоколадной страной, так как она вошла в топ-10 мировых экспортеров шоколада и опередила Швейцарию по экспортной выручке за последние 12 месяцев. На сентябрь 2021 года экспорт в денежном выражении составил 838 миллионов долларов.
Как производят шоколад
Все зависит от того, покупает производитель готовое сырье или делает это сырье сам. Если ингредиенты уже готовы, то вначале в специальных емкостях соединяют все ингредиенты в соответствии с рецептурой. Затем шоколадную массу вымешивают определенным образом, а после она поступает на конвейер и разливается в силиконовые формы, подогретые до определенной температуры. Далее наполненные формы отправляют в холодильный шкаф для постепенного охлаждения. Готовые, ароматные и блестящие формы появляются на конвейере и отправляются на автоматическую завертку и упаковку. На автоматизированном производстве весь процесс от отливки до упаковки плитки занимает 45 минут.
«Настоящий шоколад — это не только использование соответствующих рецептур и ингредиентов, но и соблюдение технологических этапов производства. Один из них — обязательное конширование шоколадной массы. Этот технологический процесс заключается в продолжительном и интенсивном вымешивании шоколадной массы при определенной температуре. В результате улетучивается лишняя горечь и кислотность, а шоколад приобретает благородный вкус. Также процесс темперирования, когда шоколадная масса постепенно нагревается и охлаждается. А высокая степень измельчения шоколадной массы — один из важнейших критериев, по которому можно сделать вывод о высоком качестве шоколада. Наше оборудование позволяет добиваться измельчения до 98 %. Такое тонкое измельчение влияет на органолептические свойства шоколада, способствует полному раскрытию аромата и вкуса шоколадной массы», — рассказывает Юлия Дорофеева, директор по маркетингу холдинга «Объединенные кондитеры».
Какие виды шоколада бывают
Любой шоколад — продукт переработки какао-бобов. Согласно ГОСТу, шоколад — это кондитерское изделие, получаемое на основе какао-продуктов и сахара, в составе которого не менее 35 % общего сухого остатка какао-продуктов, в том числе не менее 18 % масла какао и не менее 14 % сухого обезжиренного остатка какао-продуктов. Шоколад различается соотношением какао и какао-масла, поэтому существует горький, темный, молочный и белый шоколад.
В составе горького шоколада должно быть не менее 55 % общего сухого остатка какао-продуктов и не менее 33 % масла какао. В составе темного шоколада должно быть не менее 40 % общего сухого остатка какао-продуктов, в том числе не менее 20 % масла какао.
Разница между темным и горьким шоколадом — в количестве какао: в горьком его больше, поэтому по цвету он более темный.
Молочный шоколад делают на основе какао-продуктов, сахара, молока и (или) продуктов его переработки, в составе которого не менее 25 % общего сухого остатка какао-продуктов, не менее 2,5 % сухого обезжиренного остатка какао-продуктов, не менее 12 % сухих веществ молока и (или) продуктов его переработки, не менее 2,5 % молочного жира и не менее 25 % общего жира. Например, в молочном шоколаде «Аленка» содержатся какао-продукты, массовая доля которых составляет 37 %.
Белый шоколад — не шоколад?
Согласно ГОСТу, это кондитерское изделие, получаемое на основе масла какао, молока и (или) продуктов его переработки и сахара, в состав которого входит не менее 20 % масла какао и не менее 14 % сухих веществ молока и (или) продуктов его переработки, в том числе не менее 3,5 % молочного жира. Остальное — сахар. Какао-порошка в таком шоколаде нет.
Крафтовый шоколад
Французский шоколатье и скульптор, чемпион мира по шоколадному искусству и создатель бренда шоколада Патрик Роже считает, что настоящий шоколад состоит всего из четырех ингредиентов: какао-бобов, какао-масла, сахара и любви. А чего точно не должно быть, так это растительных жиров, ароматизаторов, заменителей сахара. С последним утверждением могли бы поспорить все модные российские бренды, которые заменили сахар заменителями или растительными сиропами с низким гликемическим индексом.
«Шоколад из масс-маркета отличается от крафтового контролем качества на каждом этапе — от земли до финального рецепта. Мы работаем только с маленькими артизанальными (ремесленными) фермами, которые могут обеспечить наилучшее качество. В шоколаде Patrick Roger нет добавок, только натуральные ингредиенты. Какао-бобы ферментируются в процессе производства тонкого (высшей пробы) какао, так как этот этап имеет решающее значение. Он позволяет развивать прекурсоры ароматов какао. Ферментация осуществляется (как и для вина) бактериями и естественными микроорганизмами, присутствующими в среде плантации. Если бы не этот шаг, у шоколада не было бы фруктовых, цветочных и других ароматов. Это тот этап, который позволяет получить ароматическую сложность шоколада», — объясняет шоколатье.
По мнению Патрика Роже, лучший крафтовый шоколад делают во Франции. Он отличается более мягким и нежным вкусом и не слишком большой сладостью.
Что такое шоколад bean-to-bar
Такой шоколад делают по технологии «от какао-боба к плитке». Производитель тщательно выбирает какао-бобы, чистит их, измельчает до крупки, перетирает с сахаром в специальном оборудовании, разливает в формы и упаковывает. И еще одна ключевая особенность такого шоколада — использование ароматических сортов какао-бобов. Такие бобы — терруарный продукт, обладающий уникальной способностью впитывать ароматы из земли, воздуха и воды той местности, где он растет. Например, вкус шоколада на какао-бобах из Мадагаскара будет разительно отличаться от шоколада на какао-бобах из Венесуэлы. Производители шоколада bean-to-bar чаще всего делают темный, 70%-ный шоколад, потому что именно он подчеркивает природный вкус какао-бобов. Никаких добавок, кроме какао-бобов и сахара.
Этой вкусовой историей когда-то заразилась Анастасия Мирошкина — сертифицированный дегустатор шоколада в России International Institute Chocolate and Cacao Tasting и автор инстаграм-блога: «Тот темный шоколад, который есть в магазинах, в основном просто горький и сладкий. А bean-to-bar может быть ягодным, фруктовым, ореховым и без неприятной горечи».
Из преимуществ Анастасия выделяет в первую очередь вкус — разнообразный и уникальный. Вторая особенность — чистый состав, в котором только какао-бобы и тростниковый сахар. Некоторые производители добавляют какао-масло или лецитин для улучшения текучести шоколада, чтобы разливать его в формы. В нем нет никаких ароматизаторов, заменителей масла какао и других ненужных качественному шоколаду ингредиентов. Третий плюс — этичность шоколада. Зачастую шоколад масс-маркета делают из дешевых африканских какао-бобов, где на плантациях до сих пор используется рабский труд, в том числе детский. Bean-to-bar-производители зачастую работают напрямую с фермерами или через известного посредника, платя более справедливую цену за какао-бобы и за труд фермера. Так он более заинтересован в качественной обработке какао и не выбирает объем вместо качества. На таких плантациях нет рабства.
«Все эти факторы сказываются на стоимости шоколада. В среднем стоимость 100 граммов варьируется от 600 до 700 рублей. Размер одной плитки — 30–50 граммов. В России bean-to-bar-шоколад дешевле, чем в Европе или Америке, при этом его качество не ниже. У нас на рынке представлен в основном локальный шоколад. Из зарубежного есть буквально три-пять брендов», — говорит Анастасия.
Само направление достаточно молодое. В России первые попытки делать такой продукт начались в 2011 году, и сейчас отрасль потихоньку развивается. Обычно производителями являются небольшие ручные производства. По всей стране их около 20–30. По словам Анастасии, бум на такой крафтовый шоколад еще не случился, но рост заметен последние пару лет. Это объясняется тем, что люди начинают более осознанно относиться к тому, что они едят и пьют, из чего это сделано. И шоколад bean-to-bar как раз отвечает запросам таких потребителей. Из российских брендов стоит обратить внимание на Eywa, Amazing Cacao, MaRussia, Vento d’Oro, а из зарубежных — на Domori, Chocolat Madagascar или Zotter — это хорошие бренды, которые можно найти в России.
Углубиться и изучить шоколадный мир можно на дегустациях, где вас научат понимать, любить и разбираться в темном шоколаде. Например, на такой мастер-класс можно попасть к Анастасии, записавшись в директе инстаграма.
Горький шоколад — еда для гениев?
В шоколаде, естественно ферментированном продукте, содержится много флаванолов (разновидность полифенола — мощного антиоксиданта, который помогает бороться с повреждениями клеток, которые им наносят свободные радикалы). Исследование показало, что флаванолы в какао помогают в борьбе с симптомами когнитивного старения и улучшают чувствительность к инсулину, работу сосудистой системы, мозговое кровообращение и даже результаты в спорте. А еще шоколад — один из самых богатых естественных источников магния, который участвует в передаче нервно-мышечных импульсов, регулирует метаболизм мышечных, сердечных и нервных тканей.
Шоколад под угрозой?
К сожалению, да, и не только он. Из- заклиматических изменений температура нашей планеты повышается. Последнее десятилетие и вовсе оказалось самым теплым за 125 тысяч лет. Средняя глобальная температура с 2015 по 2019 год повысилась на 1,1 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом и на 0,2 градуса по сравнению с предыдущими пятью годами. Это значит не только то, что в России зимы будут теплее, но и то, что в жарких странах, где растут какао-бобы, климат станет еще жарче и суше. Какао может расти только в пределах примерно 20 градусов к северу и югу от экватора. Ведущими мировыми производителями являются Кот-д’Ивуар, Гана и Индонезия, где к 2050 году произойдет повышение температуры на 2,1 градуса и заметно сократятся подходящие посевные площади. Но дело не только в жаре, а еще и в недостатке влажности. Высокие температуры усиливают стресс, вызванный малым количеством осадков. Это критически сказывается на деревьях какао.
При наступлении худшего сценария у ученых есть идеи по спасению какао-бобов. Одной из стратегий адаптации деревьев является предоставление производителям какао семян селекционного разведения, обладающих превосходной устойчивостью к засухе. По факту ДНК растений могут изменить с помощью технологии редактирования генов. Новые саженцы смогут приспособиться к более жаркому и сухому климату. Однако, несмотря на развитие технологий и возможностей ученых, факт остается фактом: антропогенное воздействие губит нашу планету. Угроза для экосистем — угроза для человечества. Мы на пороге продовольственного кризиса и вынуждены уповать на решение подобных проблем искусственными методами.
Шоколадный чек-лист
- При выборе шоколада проверьте упаковку: на ней не должно быть написано, что какао обработано щелочью (обычно эта информация указана в списке ингредиентов сразу после слова «какао»). Это голландская технология, подобная обработка сильно уменьшает содержание в какао фитонутриентов, заменяя полезные питательные вещества пустыми калориями.
- Если вы хотите получить максимальную пользу от шоколада, то выбирайте горький шоколад минимум с 70 % содержания какао. Количество сахара в магазинном шоколаде бывает разным. В данном случае лучше унести с собой плитку, где минимум сахара и много какао. Молочный и белый шоколад оставьте на случай острого желания чего-то очень сладкого, ведь там крайне много сахара.
- По возможности выбирайте шоколад с сертификацией Organic или Fair Trade. Это практически всегда гарантирует, что какао было выращено этичными методами.
- Ешьте шоколад как можно более свежим. Чем он свежее, тем он вкуснее. Именно в недавно произведенном шоколаде в полной мере раскрываются его ароматические и вкусовые свойства.
- Шоколад можно сделать дома. Это поможет избежать неподходящих вам ингредиентов и использовать только то, что хотите вы.
Готовим шоколад дома
Темный шоколад с вишней и лепестками миндаля по рецепту нутрициолога и соосновательницы бренда Kick Анны Берсеневой
Ингредиенты
Какао-масло — 100 г
Какао-порошок — 90 г
Кокосовый сахар — 20 г
Молотая или жидкая ваниль — 1 ч. л.
Морская или розовая соль — 1 щепотка
Вяленая вишня (можно использовать другие сушеные или вяленые ягоды) — 50 г
Лепестки миндаля — 35 г
Приготовление
Промойте ягоды и залейте их горячей водой минимум на 20 минут. Промойте еще раз и хорошо просушите. В шоколад не должна попасть вода.
Растопите какао-масло на водяной бане (предварительно разрежьте какао-масло на небольшие кусочки или натрите на крупной терке).
Измельчите кокосовый сахар в пудру в кофемолке.
Добавьте к растопленному какао-маслу пудру из кокосового сахара, щепотку соли, какао-порошок и ваниль и тщательно перемешайте венчиком или вилкой до однородной текстуры. В полученной массе не должно остаться комочков.
Добавьте лепестки миндаля и вишню и еще раз перемешайте.
Разлейте шоколадную массу в силиконовые формы. Можно использовать любые формы или обычную посуду (сделать круглый шоколад в тарелочке), застелив ее пищевой пленкой.
Дайте шоколаду остыть при комнатной температуре минимум 10 минут. Отправьте шоколад охлаждаться в холодильник на несколько часов.
Алкогольный горячий шоколад по рецепту шеф-бармена бара-бистро «Менталитет» Миши Ткачевского
Ингредиенты
Белый шоколад Callebaut — 50 г
Кокосовые сливки Aroy-D — 100 мл
Миндальный оржат (домашний сироп) — 10 мл
Джин — 20 мл
Апельсиновый биттер — 1 мл
Ингредиенты для миндального сиропа:
Миндаль — 125 г
Вода — 500 мл
Сахар — 150 г
Коньяк или амаретто — 30 мл (по желанию)
Приготовление сиропа
Замочите миндаль в 250 миллилитрах воды, через 30 минут слейте воду и залейте новую. Дать постоять час и пробейте в блендере, добавьте 300 граммов сахара. По желанию можно добавить коньяк или амаретто для полноты вкуса.
Приготовление горячего шоколада
Все безалкогольные ингредиенты растопите, хорошо размешайте и нагрейте до 80–90 градусов, влейте в джин с биттером.
Фотографии: обложка - beats_ - stock.adobe.com, 1 - aedkafl - stock.adobe.com, 2 - mavoimages - stock.adobe.com, 3 - Patrick Roger