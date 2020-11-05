17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Марка шоколада Patrick Roger запустила интернет-магазин в России
5 ноября 2020

Марка шоколада Patrick Roger запустила интернет-магазин в России

В Москве открылся бутик французской марки шоколада Patrick Roger
20 октября 2020

В Москве открылся бутик французской марки шоколада Patrick Roger

обновлено26 августа 2020

ФАС возбудила дело против Lindt из-за различий шоколада в России и Европе. Компания проблемы с качеством отрицает