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2020-11-05T18:29:27.000+03:00
5 ноября 2020
Марка шоколада Patrick Roger запустила интернет-магазин в России
2020-10-20T16:34:28.000+03:00
20 октября 2020
В Москве открылся бутик французской марки шоколада Patrick Roger
2020-08-25T14:50:38.000+03:00
обновлено
26 августа 2020
ФАС возбудила дело против Lindt из-за различий шоколада в России и Европе. Компания проблемы с качеством отрицает
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