Как делают шоколад Mojo Cacao Без молока, сахара и даже заявленного в названии печенья
KitKat придумал новый розовый шоколад Он мраморный!
На Новой Риге откроется первый в России бутик элитного шоколада Patrick Roger
Дорогой шоколад от именитого французского кондитера в люксовом аутлете
На Новой Риге откроется первый в России бутик элитного шоколада Patrick Roger Дорогой шоколад от именитого французского кондитера в люксовом аутлете
ФАС: Шоколад Lindt и порошки Ariel и Persil в России не такие, как в Европе
Компании должны исправить это в течение 30 дней или ввести спецмаркировку
ФАС: Шоколад Lindt и порошки Ariel и Persil в России не такие, как в Европе Компании должны исправить это в течение 30 дней или ввести спецмаркировку
Сколько сладкого съедают россияне за год В прошлом году они побили новый рекорд
В России появился KitKat с зеленым чаем матча
Глазурь состоит из чайного порошка и белого шоколада
В России появился KitKat с зеленым чаем матча Глазурь состоит из чайного порошка и белого шоколада
Розовый шоколад KitKat начнут продавать в России
При производстве не используют красители и вкусовые добавки
Розовый шоколад KitKat начнут продавать в России При производстве не используют красители и вкусовые добавки
В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы
Занятия продлятся весь февраль, в их стоимость включен ужин в лофте
В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы Занятия продлятся весь февраль, в их стоимость включен ужин в лофте
Bloomberg предсказал дефицит какао в мире из-за любви россиян к шоколаду
Российский рынок шоколада растет значительно быстрее, чем в других странах
Bloomberg предсказал дефицит какао в мире из-за любви россиян к шоколаду Российский рынок шоколада растет значительно быстрее, чем в других странах
Москвичка пожаловалась на «любовь» в составе шоколада
Девушка потребовала объяснений от производителя о происхождении ингредиента и наличии противопоказаний для детей
Москвичка пожаловалась на «любовь» в составе шоколада Девушка потребовала объяснений от производителя о происхождении ингредиента и наличии противопоказаний для детей
Не называть сыр «Российским», если он не соответствует ГОСТу
Инициатива касается всех продуктов, названия которых не соответствуют требованиям стандарта
Не называть сыр «Российским», если он не соответствует ГОСТу Инициатива касается всех продуктов, названия которых не соответствуют требованиям стандарта
Mojo Cacao: Кто и зачем делает традиционный шоколад без сахара Создательница шоколадного бренда — о диабете, Париже и поисках своего моджо
Роспотребнадзор проверит шоколад после видео с его горением
Авторы роликов утверждают, что шоколад должен не гореть, а плавиться
Роспотребнадзор проверит шоколад после видео с его горением Авторы роликов утверждают, что шоколад должен не гореть, а плавиться
Как вино и шоколад помогают бороться с вирусами
Ученые доказали, что в винограде и какао содержится природный антиоксидант
Как вино и шоколад помогают бороться с вирусами Ученые доказали, что в винограде и какао содержится природный антиоксидант
Производитель шоколада Lindt откроет первый бутик в России
Он разместится в торговом центре «Мега Химки»
Производитель шоколада Lindt откроет первый бутик в России Он разместится в торговом центре «Мега Химки»
Кондитерская фабрика «Победа» запустила онлайн-магазин
Доставка заказов осуществляется по всей России
Кондитерская фабрика «Победа» запустила онлайн-магазин Доставка заказов осуществляется по всей России
Как делают шоколад и конфетыThe Village съездил на фабрику «Победа», чтобы узнать, как и из чего делают сладости
Как делают шоколад и конфеты The Village съездил на фабрику «Победа», чтобы узнать, как и из чего делают сладости
В Москве открылся кондитерский супермаркет «Алёнка»
В магазине продаётся продукция компаний «Красный октябрь», «Бабаевский» и «РотФронт»