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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Московский бар Simach приедет с шоукейсом в Петербург
22 августа 2021

Московский бар Simach приедет с шоукейсом в Петербург

Команда бара «Симачев» проведет вечеринку, как раньше

Мероприятие пройдет вместе с adidas 19 декабря

Команда бара «Симачев» проведет вечеринку, как раньше

Здание бывшего «Симачева» без фирменной хохломы

Посмотрите, что скрывалось под плитами

Здание бывшего «Симачева» без фирменной хохломы

«Спасибо за счастливое детство»: Как Москва прощалась с баром «Симачев»
«Спасибо за счастливое детство»: Как Москва прощалась с баром «Симачев» Собрали самые яркие фотографии с последней вечеринки
«Спасибо за счастливое детство»: Как Москва прощалась с баром «Симачев»

«Спасибо за счастливое детство»: Как Москва прощалась с баром «Симачев»
Собрали самые яркие фотографии с последней вечеринки

Возложить шоты у Denis Simachev в день его закрытия

«Выпьем, улыбнемся, разойдемся!»

Возложить шоты у Denis Simachev в день его закрытия

«У нас нет таких денег»: Арт-директор «Симачева» — о закрытии бара
«У нас нет таких денег»: Арт-директор «Симачева» — о закрытии бара Сергей Плешаков (он же диджей Оранж) рассказал, почему нового «Симачева» не будет
«У нас нет таких денег»: Арт-директор «Симачева» — о закрытии бара

«У нас нет таких денег»: Арт-директор «Симачева» — о закрытии бара
Сергей Плешаков (он же диджей Оранж) рассказал, почему нового «Симачева» не будет

Shop & Bar Denis Simachev объявил о закрытии

Заведение проработает еще месяц

Shop & Bar Denis Simachev объявил о закрытии

Лето в городе: Первые веранды Москвы
Лето в городе: Первые веранды Москвы Где пить и есть на воздухе уже сейчас
Лето в городе: Первые веранды Москвы

Лето в городе: Первые веранды Москвы
Где пить и есть на воздухе уже сейчас

Керамические пончики на ярмарке современного искусства, вечеринка в бургер-баре и Red Axes
Керамические пончики на ярмарке современного искусства, вечеринка в бургер-баре и Red Axes Как хорошо провести выходные в Москве
Керамические пончики на ярмарке современного искусства, вечеринка в бургер-баре и Red Axes

Керамические пончики на ярмарке современного искусства, вечеринка в бургер-баре и Red Axes
Как хорошо провести выходные в Москве

Shop & Bar Denis Simachev запускает доставку

Блюда обещают привезти в течение 45 минут

Shop & Bar Denis Simachev запускает доставку

Чем заняться на вторых майских в Москве: Лекции, выставки и вечеринки
Чем заняться на вторых майских в Москве: Лекции, выставки и вечеринки Диджей-сет от Privacy, лекция о советских синтезаторах и «Взлет. Выставка-прогноз» на ВДНХ
Чем заняться на вторых майских в Москве: Лекции, выставки и вечеринки

Чем заняться на вторых майских в Москве: Лекции, выставки и вечеринки
Диджей-сет от Privacy, лекция о советских синтезаторах и «Взлет. Выставка-прогноз» на ВДНХ

Чем заняться на майских праздниках в Москве: Лучшие лектории, выставки и вечеринки
Чем заняться на майских праздниках в Москве: Лучшие лектории, выставки и вечеринки Лекция о Бродском и Евтушенко, «Присвоение супрематизма» и живые выступления на «Рабах „Рабицы“»
Чем заняться на майских праздниках в Москве: Лучшие лектории, выставки и вечеринки

Чем заняться на майских праздниках в Москве: Лучшие лектории, выставки и вечеринки
Лекция о Бродском и Евтушенко, «Присвоение супрематизма» и живые выступления на «Рабах „Рабицы“»

Концерт Хаски, выставка Уно Моралеса и «Ламбада-маркет»
Концерт Хаски, выставка Уно Моралеса и «Ламбада-маркет» Главные события наступающих выходных
Концерт Хаски, выставка Уно Моралеса и «Ламбада-маркет»

Концерт Хаски, выставка Уно Моралеса и «Ламбада-маркет»
Главные события наступающих выходных

Экс-повар Shop & Bar Denis Simachev возглавил кухню бара «Луч»

Меню бара полностью изменилось, а с 1 декабря в «Луче» начнёт действовать обновлённая барная карта

Экс-повар Shop & Bar Denis Simachev возглавил кухню бара «Луч»

Самые популярные блюда Москвы

Самые популярные блюда МосквыПончик «Оригинальный», блин «Цезарь», бургер «Брянский парень» и голубцы с раковыми шейками — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов

Самые популярные блюда Москвы

Самые популярные блюда Москвы
Пончик «Оригинальный», блин «Цезарь», бургер «Брянский парень» и голубцы с раковыми шейками — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов

Зов улиц: 46 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличным видом на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше четырёх десятков веранд и террас в городе

Зов улиц: 46 открытых веранд и террас

Планы на выходные: 13−15 декабря
Планы на выходные: 13−15 декабря Земфира в «Лужниках», выставка Эшера в ММСИ, последний концерт Azari & III, карнавал на катке в парке Горького, детский бал Midwinter и распродажа в «Солянке» среди заметных событий выходных.
Планы на выходные: 13−15 декабря

Планы на выходные: 13−15 декабря
Земфира в «Лужниках», выставка Эшера в ММСИ, последний концерт Azari & III, карнавал на катке в парке Горького, детский бал Midwinter и распродажа в «Солянке» среди заметных событий выходных.

Denis Simachёv Shop & Bar снова открывается

Denis Simachёv Shop & Bar вновь откроется для посетителей в ближайшее время.

Denis Simachёv Shop & Bar снова открывается

Зов улиц: 36 открытых веранд и террас
Зов улиц: 36 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличными видами на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше трёх десятков веранд и террас в городе.
Зов улиц: 36 открытых веранд и террас

Зов улиц: 36 открытых веранд и террас
Круглосуточные, с отличными видами на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше трёх десятков веранд и террас в городе.

На «Красном Октябре» открывается проект WT4.

На месте «Арт Академии» открывается новый проект Ильи Лихтенфельда и Марии Вдовиной, который будет включать в себя и клуб, и кафе, и магазин, и киноклуб, и выставочное пространство.

На «Красном Октябре» открывается проект WT4.

Любимое место: Алексей Малыбаев о Shop & Bar Denis Simachev
Любимое место: Алексей Малыбаев о Shop & Bar Denis Simachev Креативный директор и партнёр агентства Firma рассказал о своих хитах в любимых ресторанах города и о том, что со сменой шефа место рискует потерять преданную аудиторию.
Любимое место: Алексей Малыбаев о Shop & Bar Denis Simachev

Любимое место: Алексей Малыбаев о Shop & Bar Denis Simachev
Креативный директор и партнёр агентства Firma рассказал о своих хитах в любимых ресторанах города и о том, что со сменой шефа место рискует потерять преданную аудиторию.

Пока ты спал: Ранние завтраки в Москве
Пока ты спал: Ранние завтраки в Москве Где сытно поесть, если в 9:00 уже нужно быть в офисе? The Village собрал ранние завтраки Москвы и познакомился с меню.
Пока ты спал: Ранние завтраки в Москве

Пока ты спал: Ранние завтраки в Москве
Где сытно поесть, если в 9:00 уже нужно быть в офисе? The Village собрал ранние завтраки Москвы и познакомился с меню.

Под градусом: самые алкогольные места Москвы, часть 3 The Village выяснил, что и сколько пьют москвичи в столичных ночных заведениях, и поговорил с бар-менеджерами об алкогольных тенденциях.

Под градусом: самые алкогольные места Москвы, часть 3

6 поздних завтраков в Москве The Village прошелся по кафе и ресторанам Москвы, чтобы выяснить, где в будние дни завтраки подают после полудня, сколько это стоит и из чего они состоят.

6 поздних завтраков в Москве

Новое место: Бар Strelka
Новое место: Бар Strelka Еще одно открытие на этой неделе — бар Strelka
Новое место: Бар Strelka

Новое место: Бар Strelka
Еще одно открытие на этой неделе — бар Strelka

Летние веранды
Летние веранды В связи с приходом теплой погоды, в ресторанах выставили стулья и столы на улицу и открыли летние веранды. The Village подготовил большой материал о столичных верандах. Сегодня — первая часть.
Летние веранды

Летние веранды
В связи с приходом теплой погоды, в ресторанах выставили стулья и столы на улицу и открыли летние веранды. The Village подготовил большой материал о столичных верандах. Сегодня — первая часть.

Бюро находок: вещи в ночных клубах
Бюро находок: вещи в ночных клубах The Village обошел шесть известных московских клубов, проверил, что забывают там посетители и сфотографировал оставленные вещи.
Бюро находок: вещи в ночных клубах

Бюро находок: вещи в ночных клубах
The Village обошел шесть известных московских клубов, проверил, что забывают там посетители и сфотографировал оставленные вещи.

Три года Shop & Bar Denis Simachev
Три года Shop & Bar Denis Simachev Семнадцатого апреля Shop & Bar Denis Simachev празднует свой третий день рождения. По этому поводу команда бренда устраивает вечеринку и дарит футболки.&nbsp;
Три года Shop & Bar Denis Simachev

Три года Shop & Bar Denis Simachev
Семнадцатого апреля Shop & Bar Denis Simachev празднует свой третий день рождения. По этому поводу команда бренда устраивает вечеринку и дарит футболки.&nbsp;