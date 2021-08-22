Команда бара «Симачев» проведет вечеринку, как раньше
Мероприятие пройдет вместе с adidas 19 декабря
«Спасибо за счастливое детство»: Как Москва прощалась с баром «Симачев» Собрали самые яркие фотографии с последней вечеринки
«Спасибо за счастливое детство»: Как Москва прощалась с баром «Симачев» Собрали самые яркие фотографии с последней вечеринки
«У нас нет таких денег»: Арт-директор «Симачева» — о закрытии бара Сергей Плешаков (он же диджей Оранж) рассказал, почему нового «Симачева» не будет
«У нас нет таких денег»: Арт-директор «Симачева» — о закрытии бара Сергей Плешаков (он же диджей Оранж) рассказал, почему нового «Симачева» не будет
Керамические пончики на ярмарке современного искусства, вечеринка в бургер-баре и Red Axes Как хорошо провести выходные в Москве
Керамические пончики на ярмарке современного искусства, вечеринка в бургер-баре и Red Axes Как хорошо провести выходные в Москве
Чем заняться на вторых майских в Москве: Лекции, выставки и вечеринки Диджей-сет от Privacy, лекция о советских синтезаторах и «Взлет. Выставка-прогноз» на ВДНХ
Чем заняться на вторых майских в Москве: Лекции, выставки и вечеринки Диджей-сет от Privacy, лекция о советских синтезаторах и «Взлет. Выставка-прогноз» на ВДНХ
Чем заняться на майских праздниках в Москве: Лучшие лектории, выставки и вечеринки Лекция о Бродском и Евтушенко, «Присвоение супрематизма» и живые выступления на «Рабах „Рабицы“»
Чем заняться на майских праздниках в Москве: Лучшие лектории, выставки и вечеринки Лекция о Бродском и Евтушенко, «Присвоение супрематизма» и живые выступления на «Рабах „Рабицы“»
Концерт Хаски, выставка Уно Моралеса и «Ламбада-маркет» Главные события наступающих выходных
Концерт Хаски, выставка Уно Моралеса и «Ламбада-маркет» Главные события наступающих выходных
Экс-повар Shop & Bar Denis Simachev возглавил кухню бара «Луч»
Меню бара полностью изменилось, а с 1 декабря в «Луче» начнёт действовать обновлённая барная карта
Самые популярные блюда МосквыПончик «Оригинальный», блин «Цезарь», бургер «Брянский парень» и голубцы с раковыми шейками — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов
Самые популярные блюда Москвы Пончик «Оригинальный», блин «Цезарь», бургер «Брянский парень» и голубцы с раковыми шейками — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов
Зов улиц: 46 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличным видом на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше четырёх десятков веранд и террас в городе
Планы на выходные: 13−15 декабря Земфира в «Лужниках», выставка Эшера в ММСИ, последний концерт Azari & III, карнавал на катке в парке Горького, детский бал Midwinter и распродажа в «Солянке» среди заметных событий выходных.
Планы на выходные: 13−15 декабря Земфира в «Лужниках», выставка Эшера в ММСИ, последний концерт Azari & III, карнавал на катке в парке Горького, детский бал Midwinter и распродажа в «Солянке» среди заметных событий выходных.
Denis Simachёv Shop & Bar снова открывается
Denis Simachёv Shop & Bar вновь откроется для посетителей в ближайшее время.
Зов улиц: 36 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличными видами на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше трёх десятков веранд и террас в городе.
Зов улиц: 36 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличными видами на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше трёх десятков веранд и террас в городе.
На «Красном Октябре» открывается проект WT4.
На месте «Арт Академии» открывается новый проект Ильи Лихтенфельда и Марии Вдовиной, который будет включать в себя и клуб, и кафе, и магазин, и киноклуб, и выставочное пространство.
Любимое место: Алексей Малыбаев о Shop & Bar Denis Simachev Креативный директор и партнёр агентства Firma рассказал о своих хитах в любимых ресторанах города и о том, что со сменой шефа место рискует потерять преданную аудиторию.
Любимое место: Алексей Малыбаев о Shop & Bar Denis Simachev Креативный директор и партнёр агентства Firma рассказал о своих хитах в любимых ресторанах города и о том, что со сменой шефа место рискует потерять преданную аудиторию.
Пока ты спал: Ранние завтраки в Москве Где сытно поесть, если в 9:00 уже нужно быть в офисе? The Village собрал ранние завтраки Москвы и познакомился с меню.
Пока ты спал: Ранние завтраки в Москве Где сытно поесть, если в 9:00 уже нужно быть в офисе? The Village собрал ранние завтраки Москвы и познакомился с меню.
Под градусом: самые алкогольные места Москвы, часть 3 The Village выяснил, что и сколько пьют москвичи в столичных ночных заведениях, и поговорил с бар-менеджерами об алкогольных тенденциях.
6 поздних завтраков в Москве The Village прошелся по кафе и ресторанам Москвы, чтобы выяснить, где в будние дни завтраки подают после полудня, сколько это стоит и из чего они состоят.
Летние веранды В связи с приходом теплой погоды, в ресторанах выставили стулья и столы на улицу и открыли летние веранды. The Village подготовил большой материал о столичных верандах. Сегодня — первая часть.
Летние веранды В связи с приходом теплой погоды, в ресторанах выставили стулья и столы на улицу и открыли летние веранды. The Village подготовил большой материал о столичных верандах. Сегодня — первая часть.
Бюро находок: вещи в ночных клубах The Village обошел шесть известных московских клубов, проверил, что забывают там посетители и сфотографировал оставленные вещи.
Бюро находок: вещи в ночных клубах The Village обошел шесть известных московских клубов, проверил, что забывают там посетители и сфотографировал оставленные вещи.
Три года Shop & Bar Denis Simachev Семнадцатого апреля Shop & Bar Denis Simachev празднует свой третий день рождения. По этому поводу команда бренда устраивает вечеринку и дарит футболки.