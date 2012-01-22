В такую сумму оценили риелторы самую дорогую квартиру в Москве, выставленную на продажу. Точный адрес не называется, однако известно, что это пентхаус площадью 600 кв. метров и расположен он в одном из жилых комплексов в центре столицы.

3 миллиона рублей — минимальная цена квартиры в столице. За эти деньги недавно предлагали купить однушку в 14 кв. метров недалеко от станции «Авиамоторная».

2 300 000 рублей стоит самая дешевая комната в центре Москвы площадью 12,3 кв. метров. Расположена она в трехкомнатной квартире в Мещанском районе.

28 200 рублей — средняя месячная стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице. За двухкомнатную придется платить в среднем 38 600 рублей в месяц, а за трехкомнатную — 53 400 рублей.

Средняя стоимость квадратного метра жилья в столице.

13 % квартиросъемщиков удается снизить цену аренды при заключении договора.

Парковочное место в новостройке в ЦАО стоит примерно 250 тысяч долларов. За эти деньги на юго-востоке Москвы можно купить трехкомнатную квартиру экономкласса.

50 % продаваемого в Москве вторичного жилья приходится на панельные дома.

111 500 семей в Москве стоят сейчас в очереди на жилье, этот показатель — самый маленький за последние тридцать лет.

20 096 ипотечных кредитов было выдано в Москве в прошлом году.