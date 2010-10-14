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Грустный праздник: 10 важных текстов о сегодняшней России
Грустный праздник: 10 важных текстов о сегодняшней России
Грустный праздник: 10 важных текстов о сегодняшней России

Грустный праздник: 10 важных текстов о сегодняшней России

Лучшие фильмы, сериалы и актеры года по версии «Кинопоиска»

Победителей выбирали по рейтингу

Лучшие фильмы, сериалы и актеры года по версии «Кинопоиска»
Победителей выбирали по рейтингу

Фетишисты, верующие и продюсеры — лучшие «Люди в городе»
Фетишисты, верующие и продюсеры — лучшие «Люди в городе» Кем нам запомнился 2018-й
Фетишисты, верующие и продюсеры — лучшие «Люди в городе»

Фетишисты, верующие и продюсеры — лучшие «Люди в городе»
Кем нам запомнился 2018-й

Самые популярные фильмы и сериалы 2018 года

«Яндекс» представил топы запросов в различных категориях

Самые популярные фильмы и сериалы 2018 года
«Яндекс» представил топы запросов в различных категориях

Большая деревня: 7 лучших постов от франшиз The Village
Большая деревня: 7 лучших постов от франшиз The Village Что интересного публиковали редакции — от Киева до Владивостока
Большая деревня: 7 лучших постов от франшиз The Village

Большая деревня: 7 лучших постов от франшиз The Village
Что интересного публиковали редакции — от Киева до Владивостока

От Трампа до Шурыгиной: 35 важных фильмов по главным темам года
От Трампа до Шурыгиной: 35 важных фильмов по главным темам года Харассмент, депрессия, виктимблейминг, коррупция и другие вехи
От Трампа до Шурыгиной: 35 важных фильмов по главным темам года

От Трампа до Шурыгиной: 35 важных фильмов по главным темам года
Харассмент, депрессия, виктимблейминг, коррупция и другие вехи

30 лучших клипов 2017 года
30 лучших клипов 2017 года От Паши Техника и «Пасош» до Бьорк и Migos
30 лучших клипов 2017 года

30 лучших клипов 2017 года
От Паши Техника и «Пасош» до Бьорк и Migos

Митинг против коррупции: количество задержанных, численность и фото (обновлено)

На акции в Москве задержали более 1200 человек, в Петербурге — 131, в Екатеринбурге — 12

Митинг против коррупции: количество задержанных, численность и фото (обновлено)
На акции в Москве задержали более 1200 человек, в Петербурге — 131, в Екатеринбурге — 12

События 2011 года: Октябрь, ноябрь, декабрь
События 2011 года: Октябрь, ноябрь, декабрь The Village вспоминает главные события уходящего года. В последнем выпуске: смерть Стива Джобса, открытие Большого театра, митинги «За честные выборы» и другие события октября, ноября и декабря.
События 2011 года: Октябрь, ноябрь, декабрь

События 2011 года: Октябрь, ноябрь, декабрь
The Village вспоминает главные события уходящего года. В последнем выпуске: смерть Стива Джобса, открытие Большого театра, митинги «За честные выборы» и другие события октября, ноября и декабря.

Итоги 2011: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 2)
Итоги 2011: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 2) Хинкали по свэгу, оулинг в парке, скарлетйохансонинг дома, твиттер-революция собирает мимимитинг — The Village публикует вторую часть словаря горожанина 2011.
Итоги 2011: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 2)

Итоги 2011: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 2)
Хинкали по свэгу, оулинг в парке, скарлетйохансонинг дома, твиттер-революция собирает мимимитинг — The Village публикует вторую часть словаря горожанина 2011.

События года: Июль, август, сентябрь
События года: Июль, август, сентябрь The Village вспоминает главные события уходящего года. В третьем выпуске: теракт в Норвегии и беспорядки в Лондоне, трагедия «Булгарии», плитка в Москве и другие события июля, августа и сентября.
События года: Июль, август, сентябрь

События года: Июль, август, сентябрь
The Village вспоминает главные события уходящего года. В третьем выпуске: теракт в Норвегии и беспорядки в Лондоне, трагедия «Булгарии», плитка в Москве и другие события июля, августа и сентября.

Итоги 2011: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1)
Итоги 2011: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1) За что благодарили Путина, история кофаундера и Зойча, Гослинг как нарицательное — The Village собрал первую часть словаря горожанина 2011 года.
Итоги 2011: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1)

Итоги 2011: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1)
За что благодарили Путина, история кофаундера и Зойча, Гослинг как нарицательное — The Village собрал первую часть словаря горожанина 2011 года.

Составные части: Cэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В четвертом выпуске — сэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина».

Составные части: Cэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина»
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В четвертом выпуске — сэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина».

Ресторанные тренды 2010: Эко-еда, вегетарианский фастфуд, бранчи и еще 6 трендов года The Village выбрал главные ресторанные тренды 2010 года

Ресторанные тренды 2010: Эко-еда, вегетарианский фастфуд, бранчи и еще 6 трендов года
The Village выбрал главные ресторанные тренды 2010 года

Составлен рейтинг самых популярных книг десятилетия Книжный магазин «Москва» составил рейтинг самых популярных книг и авторов десятилетия

Составлен рейтинг самых популярных книг десятилетия
Книжный магазин «Москва» составил рейтинг самых популярных книг и авторов десятилетия

День в цифрах: Глобальный день действий в Москве 10 октября в Москве прошел Международный день действий, The Village подсчитал итоги акции

День в цифрах: Глобальный день действий в Москве
10 октября в Москве прошел Международный день действий, The Village подсчитал итоги акции