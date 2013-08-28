Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса
И как будут выглядеть театры, когда их разрешат открыть
«Практика» объявила даты показа спектаклей, где пьесы, актеров и режиссеров выбрали зрители
От «Урожая» до карантинного «Гамлета»
«Практика» объявила даты показа спектаклей, где пьесы, актеров и режиссеров выбрали зрители От «Урожая» до карантинного «Гамлета»
В Москве откроется фестиваль-мастерская имени Дмитрия Брусникина
В программе — спектакли «Транссиб», «Это тоже я. Вербатим» и «Москва. Дословно»
В Москве откроется фестиваль-мастерская имени Дмитрия Брусникина В программе — спектакли «Транссиб», «Это тоже я. Вербатим» и «Москва. Дословно»
В районе Патриарших пройдет первый «Театральный weekend» с аудиопроменадом и лекциями
Бесплатный фестиваль продлится с 24 по 26 мая
В районе Патриарших пройдет первый «Театральный weekend» с аудиопроменадом и лекциями Бесплатный фестиваль продлится с 24 по 26 мая
Театр «Практика» приглашает на первый концерт своего музыкального направления
Гости услышат произведения Стива Райха и других современных композиторов
Театр «Практика» приглашает на первый концерт своего музыкального направления Гости услышат произведения Стива Райха и других современных композиторов
Новым худруком театра «Практика» стала Марина Брусникина
Должность пустовала с августа после смерти Дмитрия Брусникина
Новым худруком театра «Практика» стала Марина Брусникина Должность пустовала с августа после смерти Дмитрия Брусникина
Чем важен новый хит театра «Практика»На спектакль «Человек из Подольска Сережа очень тупой» еще до показов скупают все билеты — почему?
Чем важен новый хит театра «Практика» На спектакль «Человек из Подольска Сережа очень тупой» еще до показов скупают все билеты — почему?
В Москве пройдет юбилейный фестиваль спектаклей из Европы NET
Спектакли продлятся с 30 ноября по 20 декабря
В Москве пройдет юбилейный фестиваль спектаклей из Европы NET Спектакли продлятся с 30 ноября по 20 декабря
Умер театральный режиссер Дмитрий Брусникин
Художественный руководитель театра «Практика» скончался на 61-м году жизни
Умер театральный режиссер Дмитрий Брусникин Художественный руководитель театра «Практика» скончался на 61-м году жизни
Театр «Практика» возглавил Борис Мездрич, уволенный из Новосибирской оперы из-за «Тангейзера»
Дмитрий Брусникин стал художественным руководителем театра
Театр «Практика» возглавил Борис Мездрич, уволенный из Новосибирской оперы из-за «Тангейзера» Дмитрий Брусникин стал художественным руководителем театра
Театральные критики выбирают главные спектакли сезона в Москве «Чапаев и пустота» в «Практике», моноспектакль Дени Лавана и постановка по Вуди Аллену в МХТ
Москва театральная: 5 маршрутов для культурных велосипедистов Вся история театра — от прошлых столетий до будущих фестивалей — в пяти велосипедных маршрутах
Дмитрий Брусникин — о новом сезоне в «Практике» и депрессии 20-летнихЧто готовят брусникинцы в их первой постоянной резиденции и зачем москвичи ходят в театр?
Дмитрий Брусникин — о новом сезоне в «Практике» и депрессии 20-летних Что готовят брусникинцы в их первой постоянной резиденции и зачем москвичи ходят в театр?
Иван Вырыпаев — о причинах своего ухода из театра «Практика» И судьбе «Иллюзий», «Невыносимо долгих объятий» и других постановок
Один день стилиста, певца и музыкального менджера Как проводят время в городе те, кто создает прекрасное
Театральный режиссёр Павел Артемьев — о том, на какой спектакль вести маму, бабушку, девушку The Village выясняет, какие спектакли в московских театрах подойдут для первого свидания, для родительского вечера и куда не стыдно сводить свою бабушку
На Дне молодёжи в театре «Практика» устроят небольшой фуд-корт
Во дворе театра «Практика» в эту пятницу будут готовить Onigiri Man, Camera Obscura и Crabs are Coming