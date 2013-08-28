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Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса
Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса И как будут выглядеть театры, когда их разрешат открыть
Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса

Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса
И как будут выглядеть театры, когда их разрешат открыть

«Практика» объявила даты показа спектаклей, где пьесы, актеров и режиссеров выбрали зрители

От «Урожая» до карантинного «Гамлета»

«Практика» объявила даты показа спектаклей, где пьесы, актеров и режиссеров выбрали зрители
От «Урожая» до карантинного «Гамлета»

В Москве откроется фестиваль-мастерская имени Дмитрия Брусникина

В программе — спектакли «Транссиб», «Это тоже я. Вербатим» и «Москва. Дословно»

В Москве откроется фестиваль-мастерская имени Дмитрия Брусникина
В программе — спектакли «Транссиб», «Это тоже я. Вербатим» и «Москва. Дословно»

В районе Патриарших пройдет первый «Театральный weekend» с аудиопроменадом и лекциями

Бесплатный фестиваль продлится с 24 по 26 мая

В районе Патриарших пройдет первый «Театральный weekend» с аудиопроменадом и лекциями
Бесплатный фестиваль продлится с 24 по 26 мая

Театр «Практика» приглашает на первый концерт своего музыкального направления

Гости услышат произведения Стива Райха и других современных композиторов

Театр «Практика» приглашает на первый концерт своего музыкального направления
Гости услышат произведения Стива Райха и других современных композиторов

Новым худруком театра «Практика» стала Марина Брусникина

Должность пустовала с августа после смерти Дмитрия Брусникина

Новым худруком театра «Практика» стала Марина Брусникина
Должность пустовала с августа после смерти Дмитрия Брусникина

Чем важен новый хит театра «Практика»

Чем важен новый хит театра «Практика»На спектакль «Человек из Подольска Сережа очень тупой» еще до показов скупают все билеты — почему?

Чем важен новый хит театра «Практика»

Чем важен новый хит театра «Практика»
На спектакль «Человек из Подольска Сережа очень тупой» еще до показов скупают все билеты — почему?

В Москве пройдет юбилейный фестиваль спектаклей из Европы NET

Спектакли продлятся с 30 ноября по 20 декабря

В Москве пройдет юбилейный фестиваль спектаклей из Европы NET
Спектакли продлятся с 30 ноября по 20 декабря

Умер театральный режиссер Дмитрий Брусникин

Художественный руководитель театра «Практика» скончался на 61-м году жизни

Умер театральный режиссер Дмитрий Брусникин
Художественный руководитель театра «Практика» скончался на 61-м году жизни

Театр «Практика» возглавил Борис Мездрич, уволенный из Новосибирской оперы из-за «Тангейзера»

Дмитрий Брусникин стал художественным руководителем театра

Театр «Практика» возглавил Борис Мездрич, уволенный из Новосибирской оперы из-за «Тангейзера»
Дмитрий Брусникин стал художественным руководителем театра

7 причин сходить на Московский культурный форум
ПРОМО
7 причин сходить на Московский культурный форум Подробная программа мероприятий
7 причин сходить на Московский культурный форум
ПРОМО

7 причин сходить на Московский культурный форум
Подробная программа мероприятий

Театральные критики выбирают главные спектакли сезона в Москве
Театральные критики выбирают главные спектакли сезона в Москве «Чапаев и пустота» в «Практике», моноспектакль Дени Лавана и постановка по Вуди Аллену в МХТ
Театральные критики выбирают главные спектакли сезона в Москве

Театральные критики выбирают главные спектакли сезона в Москве
«Чапаев и пустота» в «Практике», моноспектакль Дени Лавана и постановка по Вуди Аллену в МХТ

Москва театральная: 5 маршрутов для культурных велосипедистов
Москва театральная: 5 маршрутов для культурных велосипедистов Вся история театра — от прошлых столетий до будущих фестивалей — в пяти велосипедных маршрутах
Москва театральная: 5 маршрутов для культурных велосипедистов

Москва театральная: 5 маршрутов для культурных велосипедистов
Вся история театра — от прошлых столетий до будущих фестивалей — в пяти велосипедных маршрутах

Дмитрий Брусникин — о новом сезоне в «Практике» и депрессии 20-летних

Дмитрий Брусникин — о новом сезоне в «Практике» и депрессии 20-летнихЧто готовят брусникинцы в их первой постоянной резиденции и зачем москвичи ходят в театр?

Дмитрий Брусникин — о новом сезоне в «Практике» и депрессии 20-летних

Дмитрий Брусникин — о новом сезоне в «Практике» и депрессии 20-летних
Что готовят брусникинцы в их первой постоянной резиденции и зачем москвичи ходят в театр?

Иван Вырыпаев — о причинах своего ухода из театра «Практика»
Иван Вырыпаев — о причинах своего ухода из театра «Практика» И судьбе «Иллюзий», «Невыносимо долгих объятий» и других постановок
Иван Вырыпаев — о причинах своего ухода из театра «Практика»

Иван Вырыпаев — о причинах своего ухода из театра «Практика»
И судьбе «Иллюзий», «Невыносимо долгих объятий» и других постановок

Иван Вырыпаев покидает театр «Практика»

Режиссёр поставит оперу в Польше

Иван Вырыпаев покидает театр «Практика»
Режиссёр поставит оперу в Польше

Один день стилиста, певца и музыкального менджера
Один день стилиста, певца и музыкального менджера Как проводят время в городе те, кто создает прекрасное
Один день стилиста, певца и музыкального менджера

Один день стилиста, певца и музыкального менджера
Как проводят время в городе те, кто создает прекрасное

Театральный режиссёр Павел Артемьев — о том, на какой спектакль вести маму, бабушку, девушку
Театральный режиссёр Павел Артемьев — о том, на какой спектакль вести маму, бабушку, девушку The Village выясняет, какие спектакли в московских театрах подойдут для первого свидания, для родительского вечера и куда не стыдно сводить свою бабушку
Театральный режиссёр Павел Артемьев — о том, на какой спектакль вести маму, бабушку, девушку

Театральный режиссёр Павел Артемьев — о том, на какой спектакль вести маму, бабушку, девушку
The Village выясняет, какие спектакли в московских театрах подойдут для первого свидания, для родительского вечера и куда не стыдно сводить свою бабушку

На Дне молодёжи в театре «Практика» устроят небольшой фуд-корт

Во дворе театра «Практика» в эту пятницу будут готовить Onigiri Man, Camera Obscura и Crabs are Coming

На Дне молодёжи в театре «Практика» устроят небольшой фуд-корт
Во дворе театра «Практика» в эту пятницу будут готовить Onigiri Man, Camera Obscura и Crabs are Coming

Иван Вырыпаев и Юрий Квятковский: Что творится в театре? Руководитель театра «Практика» и режиссер «Копов в огне» обсудили, что вдохновляет и удивляет их в современном театре.

Иван Вырыпаев и Юрий Квятковский: Что творится в театре?
Руководитель театра «Практика» и режиссер «Копов в огне» обсудили, что вдохновляет и удивляет их в современном театре.

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