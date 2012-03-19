

«Мультимедиа Арт Музей»

Остоженка, 16

22 марта — 15 апреля

150 – 300 руб.



МИКАЭЛЬ СУБОТСКИ «БОФОРТ УЭСТ» Один из самых молодых и перспективных членов легендарного агентства Magnum. На Фотобиеннале привезли его самую известную серию о небольшом городе, стоящем на шоссе между Йоханнесбургом и Кейптауном, где главная достопримечательность — тюрьма. В конечном счете Бофорт Уэст с нищим населением, стариками, детьми и заключенными — история не об Африке, а о заповедном месте, где застыло время и нет никаких перспектив и где никто не живет по своей воле.