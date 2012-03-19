События недели: Save Festival, Крис Маркер в MMOMA, фильмы Уильяма Кляйна, фестиваль Francophonie Звезды лейбла Raster-Noton и вечеринка из Berghain, новые выставки Фотобиеннале, ретроспективы кинолент Криса Маркера и Уильяма Кляйна, франкоязычные фильмы и спектакли, а также поэзия в «Политеатре».
КОНЦЕРТЫ
BAJINDA BEHIND THE ENEMY LINES
Бодрая самарская группа, долго ходившая в статусе «почти что русских Kasabian», выступала на Пикнике «Афиши», ставила на уши клубы и почти исчезла с радаров, когда из команды ушел харизматичный солист, составлявший 70 процентов ее обаяния. Передохнув пару лет и найдя ему достойную замену, «Бажинда» едет заново брать штурмом Москву — с новыми песнями, новой EP и новым фронтменом.
ВЕЧЕРИНКИ
SAVE FESTIVAL
Мощнейший электронный и мультимедийный фестиваль: в течение одной ночи на сцену «Армы» будут выходить артисты один краше другого (в основном из Германии и со значительной историей). Signal — звезды и костяк лейбла Raster-Noton, берлинский минимал-техно дуэт Monolake (создатели которого придумали программу Ableton) и, главное, филиал вечеринки одного из главных клубов мира, радикального и безумного Berghain. Плюс проекции, зацикленная поэзия и фотовыставка.
RBMA CLUB NIGHT: GOLD PANDA
На очередную вечеринку, проходящую под патронажем Red Bull Music Academy, едет англичанин Дервин Шлекер, выступающий под именем Gold Panda. Шлекера причисляют к последней формации IDM, что в его случае обозначает в прямом смысле «умную электронику»: его сеты, как и пластинки, — плавильный котел из жанров, материал и для головы, и для ног. Его репутацию подтверждает Pitchfork и тот факт, что недавно у Gold Panda вышла компиляция в легендарной серии DJ Kicks.
ВЫСТАВКИ
КРИС МАРКЕР. ФИЛЬМЫ И ФОТОГРАФИИ
Ретроспектива выдающегося французского режиссера, фотографа и философа. Маркер стоял у истоков культового журнала Cahiers du cinéma и придумал жанр, который Андре Базен назвал «киноэссе». В ММОМА, кроме его фоторабот, покажут и несколько киноопытов, в том числе единственный художественный фильм Маркера «Взлетная полоса» (фантастическую антиутопию про путешествия во времени) и документальный эксперимент «Без солнца» — исследование природы человеческой памяти.
ПИТЕР ХЬЮГО. «ГИЕНА И ДРУГИЕ ЛЮДИ»
Фотограф-документалист из ЮАР, снимавший серии о Нолливуде, памятниках геноцида в Руанде, гуманитарной катастрофе в Гане и обитателях свалки отходов с Запада. Голая земля, портреты смурных африканцев, тощих коров, жженого пластика и груды полиэтилена — такой видит Африку Питер Хьюго. «Гиена» — фотоистория труппы бродячих дрессировщиков, целой династии людей и прирученных диких животных.
МИКАЭЛЬ СУБОТСКИ «БОФОРТ УЭСТ»
Один из самых молодых и перспективных членов легендарного агентства Magnum. На Фотобиеннале привезли его самую известную серию о небольшом городе, стоящем на шоссе между Йоханнесбургом и Кейптауном, где главная достопримечательность — тюрьма. В конечном счете Бофорт Уэст с нищим населением, стариками, детьми и заключенными — история не об Африке, а о заповедном месте, где застыло время и нет никаких перспектив и где никто не живет по своей воле.
ТАЙО ОНОРАТО, НИКО КРЕБС. «ВЕЛИКОЕ НЕРЕАЛЬНОЕ»
Два относительно молодых (чуть за тридцать) швейцарских фотографа, очарованные американской традицией роуд-мувиз и путевыми фотографиями Роберта Франка, отправились в собственное путешествие с фотокамерой по США. Будничные и растиражированные образы художники трансформируют на стадии постпродакшена: дорожное полотно закольцовано посреди пустыни, придорожный мотель мистически светится во тьме.
СПЕКТАКЛИ
«ЮВЕЛИРИКА»
Очередная премьера на сцене только что открывшегося «Политеатра» — новой театральной площадки под руководством Эдуарда Боякова. Вслед за «Волнами» по рассказам Владимира Сорокина, здесь покажут «Ювелирику», где опять будет главенствовать текст. Это поэтический спектакль одного актера: поэта, драматурга Олега Груза, которому не привыкать к большой аудитории: в свое время он был резидентом «Газгольдера», где выступал перед сотнями зрителей.
«ИГРА ЛЮБВИ И СЛУЧАЯ»
В рамках франкофонной недели в театральный центр «На Страстном», еще одну смелую и новаторскую театральную площадку Москвы, приезжает французская постановка Мариво. Парижская труппа Saudade Compagnie под управлением режиссера Филиппа Кальварио представляет свой взгляд на комедию о любви — под музыку Сержа Генсбура.
КИНОПОКАЗЫ
ФЕСТИВАЛЬ FRANCOPHONIE
В «35 мм» стартует традиционный смотр недавних франкоязычных фильмов из Бельгии, Канады, Швейцарии и Франции. Здесь, кстати, тоже покажут постановку «Игры любви и случая» Мариво, снятую швейцарцами. А также комедию пожилого француза Паскаля Тома, франко-бельгийскую драму «Глаза его матери» с Катрин Денев и Жаном-Марком Барром и документальную реставрацию экстравагантной поездки великих французов по СССР «Злоключения господина Сартра и госпожи Де Бовуар по дороге на Кавказ».
РЕТРОСПЕКТИВА УИЛЬЯМА КЛЯЙНА
Кроме легендарной серии Уильяма Кляйна про Нью-Йорк 1950-х, на Фотобиеннале в качестве прекрасного бонуса привезли ретроспективу его фильмов. В том числе кинодебют «Кто вы, Полли Магу?» про супермодель (с героиней глянцевых обложек 1960-х Дороти Макгоуэн в главной роли), документалку про Мохаммеда Али и сатирический «Мистер Фридом» с камео Генсбура про американского супергероя, приехавшего во Францию бороться с коммунизмом, агентами Китая и Сталина.
ЛЕКЦИИ
«НОВЫЕ ЛЕВЫЕ». ДИСКУССИЯ И КОНЦЕРТ
На «Платформе» Кирилла Серебренникова решили обсудить левацкие взгляды, столь популярные в среде богемы и интеллектуалов не первый десяток лет, и их роль в искусстве. Дискуссию будет модерировать будущий куратор театрального направления «Платформы» Марина Давыдова. После нее прозвучат революционные песни разных народов в исполнении «Кабаре безумного Пьеро» и специально собранной по такому поводу команды Юры Лобикова — студента Серебренникова и автора мюзикла «Охота на Снарка».
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