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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Служба времени» в «Гараже»: 40 способов взломать себя, пространство и время
«Служба времени» в «Гараже»: 40 способов взломать себя, пространство и время 1) Уплыть в море 2) Сделать обрезание 3) Превратиться в улитку 4) ...
«Служба времени» в «Гараже»: 40 способов взломать себя, пространство и время

«Служба времени» в «Гараже»: 40 способов взломать себя, пространство и время
1) Уплыть в море 2) Сделать обрезание 3) Превратиться в улитку 4) ...

Песто из ботвы: Как рестораны переходят на безотходное производство
Песто из ботвы: Как рестораны переходят на безотходное производство Что готовят из остатков продуктов и как еще сокращают отходы
Песто из ботвы: Как рестораны переходят на безотходное производство

Песто из ботвы: Как рестораны переходят на безотходное производство
Что готовят из остатков продуктов и как еще сокращают отходы

11 выставок (и одна ярмарка) осени

11 выставок (и одна ярмарка) осениИлья и Эмилия Кабаковы, Cosmoscow, советская античность, Баухаус и работы из Центра Помпиду

11 выставок (и одна ярмарка) осени

11 выставок (и одна ярмарка) осени
Илья и Эмилия Кабаковы, Cosmoscow, советская античность, Баухаус и работы из Центра Помпиду

«Гараж» откроет кафедру современного искусства в Высшей школе экономики

С ее помощью студенты узнают об актуальных художественных процессах, кураторстве и арт-менеджменте

«Гараж» откроет кафедру современного искусства в Высшей школе экономики

Лучшие советские мозаики в Москве

Лучшие советские мозаики в МосквеThe Village рассказывает о неочевидных местах, где сохранилось художественное наследие страны

Лучшие советские мозаики в Москве

Лучшие советские мозаики в Москве
The Village рассказывает о неочевидных местах, где сохранилось художественное наследие страны

В парке Горького появится вход со стороны Ленинского проспекта

Это упростит доступ к музею «Гараж» и создаст новое городское пространство

В парке Горького появится вход со стороны Ленинского проспекта

Вход на закрытие выставки Мураками в «Гараже» сделают свободным

Чтобы бесплатно посетить экспозицию, нужно пройти регистрацию

Вход на закрытие выставки Мураками в «Гараже» сделают свободным

5 самых дорогих лотов с советской выставки Sotheby’s в «Гараже»
5 самых дорогих лотов с советской выставки Sotheby’s в «Гараже» «Русский авангард» — от Александра Родченко до Гриши Брускина
5 самых дорогих лотов с советской выставки Sotheby’s в «Гараже»

5 самых дорогих лотов с советской выставки Sotheby’s в «Гараже»
«Русский авангард» — от Александра Родченко до Гриши Брускина

ЦДК и Музей Москвы проведут фестиваль документального кино о городской культуре

Мероприятие состоится на нескольких площадках Москвы и Санкт-Петербурга

ЦДК и Музей Москвы проведут фестиваль документального кино о городской культуре

«Мой папа — птиц», пикник на «Городской ферме» и фестиваль Японии в «Гараже»

The Village рассказывает, чем заняться с детьми в выходные

«Мой папа — птиц», пикник на «Городской ферме» и фестиваль Японии в «Гараже»

Джазовый концерт, гончарная мастерская, три спектакля и «Зеленый день»

Детские спектакли, экскурсии и концерты на выходные

Джазовый концерт, гончарная мастерская, три спектакля и «Зеленый день»

В музее «Гараж» откроется издательская школа

Занятия пройдут при поддержке Франкфуртской книжной ярмарки

В музее «Гараж» откроется издательская школа

15 самых важных московских выставок весны
15 самых важных московских выставок весны Метафизическая живопись Джорджо де Кирико, персональная выставка Дэмиена Хёрста, Триеннале от «Гаража» и послевоенное искусство Европы
15 самых важных московских выставок весны

15 самых важных московских выставок весны
Метафизическая живопись Джорджо де Кирико, персональная выставка Дэмиена Хёрста, Триеннале от «Гаража» и послевоенное искусство Европы

«Гараж» назвал участников первой Триеннале российского современного искусства

Она пройдет с 10 марта по 14 мая

«Гараж» назвал участников первой Триеннале российского современного искусства

«Гараж» рассказал о планах на 2017 год

В Москве пройдет первая выставка-ретроспектива Такаси Мураками

«Гараж» рассказал о планах на 2017 год

Чем занять ребенка осенью
Чем занять ребенка осенью Интересные курсы, мастер-классы и занятия для детей разных возрастов
Чем занять ребенка осенью

Чем занять ребенка осенью
Интересные курсы, мастер-классы и занятия для детей разных возрастов

Политех проведёт в «Гараже» Polytech.Science.Art Week

Фестиваль пройдёт с 7 по 13 декабря

Политех проведёт в «Гараже» Polytech.Science.Art Week

Открытие года: Новый «Гараж» Рема Колхаса в парке Горького

Открытие года: Новый «Гараж» Рема Колхаса в парке Горького The Village побывал в новом здании музея и объясняет, как в Москве появилась мировая достопримечательность

Открытие года: Новый «Гараж» Рема Колхаса в парке Горького

Открытие года: Новый «Гараж» Рема Колхаса в парке Горького
The Village побывал в новом здании музея и объясняет, как в Москве появилась мировая достопримечательность

Покрашено: Как город разрешил стрит-арт
Покрашено: Как город разрешил стрит-арт Комментарии активиста, культуролога и уличного художника
Покрашено: Как город разрешил стрит-арт

Покрашено: Как город разрешил стрит-арт
Комментарии активиста, культуролога и уличного художника

Ни почём: Где и чему бесплатно учиться в Москве
Ни почём: Где и чему бесплатно учиться в Москве Египтология, сценарное дело, кураторство, навыки оказания первой помощи — The Village отобрал самые заманчивые бесплатные образовательные курсы в Москве
Ни почём: Где и чему бесплатно учиться в Москве

Ни почём: Где и чему бесплатно учиться в Москве
Египтология, сценарное дело, кураторство, навыки оказания первой помощи — The Village отобрал самые заманчивые бесплатные образовательные курсы в Москве

Новая площадка «Гаража», 50 лет Национальному театру и умные остановки
Новая площадка «Гаража», 50 лет Национальному театру и умные остановки Концерты Blue Hawaii и Waka Flocka, спектакли с Хелен Миррен и Мэгги Смит и ещё несколько событий из календаря The Village.
Новая площадка «Гаража», 50 лет Национальному театру и умные остановки

Новая площадка «Гаража», 50 лет Национальному театру и умные остановки
Концерты Blue Hawaii и Waka Flocka, спектакли с Хелен Миррен и Мэгги Смит и ещё несколько событий из календаря The Village.

Планы на выходные: 31 января — 2 февраля
Планы на выходные: 31 января — 2 февраля Конец выставки Хёрста и начало — Пепперштейна, старт сезона в Gipsy и Arma17, бесплатное кино в «Художественном» и день открытых дверей в «Гараже» среди заметных событий выходных.
Планы на выходные: 31 января — 2 февраля

Планы на выходные: 31 января — 2 февраля
Конец выставки Хёрста и начало — Пепперштейна, старт сезона в Gipsy и Arma17, бесплатное кино в «Художественном» и день открытых дверей в «Гараже» среди заметных событий выходных.

Планы на каникулы: 3–8 января
Планы на каникулы: 3–8 января Ожившие полотна Ван Гога, «Арт-эксперимент» в «Гараже», уличная еда, прямые трансляции из Королевского национального театра и ещё несколько причин выбраться из дома во время новогодних праздников.
Планы на каникулы: 3–8 января

Планы на каникулы: 3–8 января
Ожившие полотна Ван Гога, «Арт-эксперимент» в «Гараже», уличная еда, прямые трансляции из Королевского национального театра и ещё несколько причин выбраться из дома во время новогодних праздников.

Анна Дюльгерова о кафе при центре «Гараж»
Анна Дюльгерова о кафе при центре «Гараж» Директор по коммуникациям универмага «Цветной» Анна Дюльгерова рассказала The Village о кафе с красивым архитектурным решением и приятной едой.
Анна Дюльгерова о кафе при центре «Гараж»

Анна Дюльгерова о кафе при центре «Гараж»
Директор по коммуникациям универмага «Цветной» Анна Дюльгерова рассказала The Village о кафе с красивым архитектурным решением и приятной едой.

V Московская биеннале современного искусства в снимках Instagram Мировые звезды, русская матерщина, обнаженка, звери, смерть и Путин — что фотографируют москвичи на биеннале современного искусства.

V Московская биеннале современного искусства в снимках Instagram

«Гараж» открыл летнюю веранду

Посетители кафе культурного центра «Гараж» смогут поесть на свежем воздухе.

«Гараж» открыл летнюю веранду

События недели: Золото инков в Пушкинском, концерты Бликсы Баргельда и The Correspondents
События недели: Золото инков в Пушкинском, концерты Бликсы Баргельда и The Correspondents Дайджест городских событий этой недели: выставка Мартина Парра, фестиваль ирландского инди-рока и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Золото инков в Пушкинском, концерты Бликсы Баргельда и The Correspondents

События недели: Золото инков в Пушкинском, концерты Бликсы Баргельда и The Correspondents
Дайджест городских событий этой недели: выставка Мартина Парра, фестиваль ирландского инди-рока и ещё несколько событий из календаря The Village.

События недели: Peaches, «Новое кино Австрии» и выставка Филиппа Паррено
События недели: Peaches, «Новое кино Австрии» и выставка Филиппа Паррено Дайджест городских событий этой недели: Yiddish Fest, выставка Сейду Кейты и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Peaches, «Новое кино Австрии» и выставка Филиппа Паррено

События недели: Peaches, «Новое кино Австрии» и выставка Филиппа Паррено
Дайджест городских событий этой недели: Yiddish Fest, выставка Сейду Кейты и ещё несколько событий из календаря The Village.

Гости столицы: Марина Абрамович о смерти, снах и Леди Гаге
Гости столицы: Марина Абрамович о смерти, снах и Леди Гаге Всемирно известный мастер перформансов художница Марина Абрамович приехала в Москву на симпозиум Brainstorms и встретилась с шеф-редактором The Village Милославом Чемодановым.
Гости столицы: Марина Абрамович о смерти, снах и Леди Гаге

Гости столицы: Марина Абрамович о смерти, снах и Леди Гаге
Всемирно известный мастер перформансов художница Марина Абрамович приехала в Москву на симпозиум Brainstorms и встретилась с шеф-редактором The Village Милославом Чемодановым.

Журнал Monocle стали продавать в Москве

Британский журнал Monocle теперь можно купить в Москве.

Журнал Monocle стали продавать в Москве

События недели: «Леди на велосипеде», ретроспектива Брассая и Тель-Авив в Москве Дайджест городских событий этой недели: лекция Wallpaper на «Стрелке», велопарад «Леди на велосипеде», музыкальная программа в «Гараже» и ещё четыре мероприятия из календаря The Village.

События недели: «Леди на велосипеде», ретроспектива Брассая и Тель-Авив в Москве

В Бахметьевском гараже осенью откроется Музей толерантности The Village узнал, что будет на месте Центра современного искусства «Гараж» и вспомнил главные вехи в истории этого памятника конструктивизма.

В Бахметьевском гараже осенью откроется Музей толерантности

Риторический опрос: Посетители «Гаража» о современном искусстве
Риторический опрос: Посетители «Гаража» о современном искусстве The Village побывал на последнем событии в Бахметьевском гараже «Арт-эксперимент 2011» и узнал у посетителей, детей и взрослых, что такое современное искусство.
Риторический опрос: Посетители «Гаража» о современном искусстве

Риторический опрос: Посетители «Гаража» о современном искусстве
The Village побывал на последнем событии в Бахметьевском гараже «Арт-эксперимент 2011» и узнал у посетителей, детей и взрослых, что такое современное искусство.

События недели: Suede на «Бластфесте», Пол Маккартни, кинофестиваль BRICK, «Арт-эксперимент» Нашествие англичан на Москву: Suede, Пол Маккартни, Kosheen, фотограф Magnum Мартин Парр и фестиваль британского кино 1970-х. А также современный танец из Нидерландов и фото Кирилла Серебренникова

События недели: Suede на «Бластфесте», Пол Маккартни, кинофестиваль BRICK, «Арт-эксперимент»

В «Гараже» открывается выставка «Алексей Бродович: от Дягилева до Harper's Bazaar» Первая в России персональная выставка легендарного арт-директора американского Harper's Bazaar, отца модного глянца, дизайнера и фотографа Алексея Бродовича.

В «Гараже» открывается выставка «Алексей Бродович: от Дягилева до Harper's Bazaar»

В «Гараже» пройдёт лекция композитора Майкла Наймана 28 сентября в Москве можно будет увидеть отрывки из нового фильма Майкла Наймана Cine Opera и послушать его лекцию о синтетическом искусстве.

В «Гараже» пройдёт лекция композитора Майкла Наймана

Даша Жукова запускает собственный журнал о культуре Первый выпуск журнала о моде и искусстве «Гараж» выйдет в сентябре.

Даша Жукова запускает собственный журнал о культуре

В «Гараже» покажут цикл фильмов о Нью-Йорке и богеме Центр современной культуры «Гараж» запускает программу кинопоказов Garage SCREEN. Первым циклом станет «Нью-Йорк: Даунтаун», приуроченный к выставке New York Minute

В «Гараже» покажут цикл фильмов о Нью-Йорке и богеме

Creative Clusters
Creative Clusters Что такое творческие кластеры и нужны ли они Москве. Серия репортажей от сайта Look At Me.
Creative Clusters

Creative Clusters
Что такое творческие кластеры и нужны ли они Москве. Серия репортажей от сайта Look At Me.