«Служба времени» в «Гараже»: 40 способов взломать себя, пространство и время 1) Уплыть в море 2) Сделать обрезание 3) Превратиться в улитку 4) ...
Песто из ботвы: Как рестораны переходят на безотходное производство Что готовят из остатков продуктов и как еще сокращают отходы
11 выставок (и одна ярмарка) осениИлья и Эмилия Кабаковы, Cosmoscow, советская античность, Баухаус и работы из Центра Помпиду
11 выставок (и одна ярмарка) осени Илья и Эмилия Кабаковы, Cosmoscow, советская античность, Баухаус и работы из Центра Помпиду
«Гараж» откроет кафедру современного искусства в Высшей школе экономики
С ее помощью студенты узнают об актуальных художественных процессах, кураторстве и арт-менеджменте
Лучшие советские мозаики в МосквеThe Village рассказывает о неочевидных местах, где сохранилось художественное наследие страны
Лучшие советские мозаики в Москве The Village рассказывает о неочевидных местах, где сохранилось художественное наследие страны
В парке Горького появится вход со стороны Ленинского проспекта
Это упростит доступ к музею «Гараж» и создаст новое городское пространство
Вход на закрытие выставки Мураками в «Гараже» сделают свободным
Чтобы бесплатно посетить экспозицию, нужно пройти регистрацию
5 самых дорогих лотов с советской выставки Sotheby’s в «Гараже»
«Русский авангард» — от Александра Родченко до Гриши Брускина
ЦДК и Музей Москвы проведут фестиваль документального кино о городской культуре
Мероприятие состоится на нескольких площадках Москвы и Санкт-Петербурга
«Мой папа — птиц», пикник на «Городской ферме» и фестиваль Японии в «Гараже»
The Village рассказывает, чем заняться с детьми в выходные
Джазовый концерт, гончарная мастерская, три спектакля и «Зеленый день»
Детские спектакли, экскурсии и концерты на выходные
В музее «Гараж» откроется издательская школа
Занятия пройдут при поддержке Франкфуртской книжной ярмарки
15 самых важных московских выставок весны
Метафизическая живопись Джорджо де Кирико, персональная выставка Дэмиена Хёрста, Триеннале от «Гаража» и послевоенное искусство Европы
«Гараж» назвал участников первой Триеннале российского современного искусства
Она пройдет с 10 марта по 14 мая
«Гараж» рассказал о планах на 2017 год
В Москве пройдет первая выставка-ретроспектива Такаси Мураками
Чем занять ребенка осенью Интересные курсы, мастер-классы и занятия для детей разных возрастов
Политех проведёт в «Гараже» Polytech.Science.Art Week
Фестиваль пройдёт с 7 по 13 декабря
Открытие года: Новый «Гараж» Рема Колхаса в парке Горького The Village побывал в новом здании музея и объясняет, как в Москве появилась мировая достопримечательность
Открытие года: Новый «Гараж» Рема Колхаса в парке Горького
The Village побывал в новом здании музея и объясняет, как в Москве появилась мировая достопримечательность
Покрашено: Как город разрешил стрит-арт Комментарии активиста, культуролога и уличного художника
Ни почём: Где и чему бесплатно учиться в Москве Египтология, сценарное дело, кураторство, навыки оказания первой помощи — The Village отобрал самые заманчивые бесплатные образовательные курсы в Москве
Новая площадка «Гаража», 50 лет Национальному театру и умные остановки Концерты Blue Hawaii и Waka Flocka, спектакли с Хелен Миррен и Мэгги Смит и ещё несколько событий из календаря The Village.
Планы на выходные: 31 января — 2 февраля Конец выставки Хёрста и начало — Пепперштейна, старт сезона в Gipsy и Arma17, бесплатное кино в «Художественном» и день открытых дверей в «Гараже» среди заметных событий выходных.
Планы на каникулы: 3–8 января Ожившие полотна Ван Гога, «Арт-эксперимент» в «Гараже», уличная еда, прямые трансляции из Королевского национального театра и ещё несколько причин выбраться из дома во время новогодних праздников.
Анна Дюльгерова о кафе при центре «Гараж» Директор по коммуникациям универмага «Цветной» Анна Дюльгерова рассказала The Village о кафе с красивым архитектурным решением и приятной едой.
«Гараж» открыл летнюю веранду
Посетители кафе культурного центра «Гараж» смогут поесть на свежем воздухе.