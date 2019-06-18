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Новости18 июня 2019

Глава дирекции зрелищных мероприятий уволился после турнира по FIFA за 37 миллионов рублей На кубок, который проходил на стадионе «ЦСКА», пришли десять человек

РедакторАлена Дергачева

Глава дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский ушел в отставку после турнира по FIFA, на который потратили 37,5 миллиона рублей.

При этом сам чиновник никак не объяснил свое увольнение. Moscow Cyber Cup прошел 15 июня на стадионе «ЦСКА»: на турнир пришло примерно 10–15 человек, а трансляцию на YouTube на пике посещаемости посмотрели 136 человек.

Мероприятие организовали департаменты спорта и информационных технологий Москвы. За несколько дней до начала его статус сменили с международного на российский, а призовой фонд сократили с миллиона рублей до 160 тысяч. Турнир почти не рекламировали, даже на страницах организаторов в соцсетях, а некоторые артисты и ведущие, заявленные в тендере, сообщали, что ничего не слышали о кубке.

Ранее с Александром Полинским пообщалось издание Sports.ru. Чиновник объяснил, что ему поставили задачу провести турнир и он выполнял госзадание. Он добавил, что не знает, в чем смысл проведения кубка за такую цену.

Источник: РИА «Новости»

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