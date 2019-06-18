Глава дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский ушел в отставку после турнира по FIFA, на который потратили 37,5 миллиона рублей.

При этом сам чиновник никак не объяснил свое увольнение. Moscow Cyber Cup прошел 15 июня на стадионе «ЦСКА»: на турнир пришло примерно 10–15 человек, а трансляцию на YouTube на пике посещаемости посмотрели 136 человек.

Мероприятие организовали департаменты спорта и информационных технологий Москвы. За несколько дней до начала его статус сменили с международного на российский, а призовой фонд сократили с миллиона рублей до 160 тысяч. Турнир почти не рекламировали, даже на страницах организаторов в соцсетях, а некоторые артисты и ведущие, заявленные в тендере, сообщали, что ничего не слышали о кубке.

Ранее с Александром Полинским пообщалось издание Sports.ru. Чиновник объяснил, что ему поставили задачу провести турнир и он выполнял госзадание. Он добавил, что не знает, в чем смысл проведения кубка за такую цену.