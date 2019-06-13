Два генерала полиции лишились постов из-за дела Ивана Голунова Указ об увольнении подписал Владимир Путин
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении двух генерал-майоров полиции — начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова и главы управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД Юрия Девяткина.
Ранее уволить их попросил глава МВД Владимир Колокольцев, после того, как журналиста «Медузы» Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста и сняли с него все обвинения, так как не смогли доказать его вину.
Проверку по делу журналиста начали прокуратура и служба собственной безопасности МВД, откуда документы направили в Следственный комитет — там оценят законность действий сотрудников УВД по Западному округу Москвы, задержавших Голунова.
Ивана Голунова задержали днем 6 июня, его обвиняли в намерении продать наркотики. The Village писал, какие нарушения допустила полиция. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские, на заседании он связал свое преследование с расследованием о похоронном бизнесе. Голунова отпустили спустя пять дней с момента задержания.
Источник: Президент России
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После сотрудники начали экстренно удалять формулировку из протоколов