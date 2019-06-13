Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении двух генерал-майоров полиции — начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова и главы управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД Юрия Девяткина.

Ранее уволить их попросил глава МВД Владимир Колокольцев, после того, как журналиста «Медузы» Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста и сняли с него все обвинения, так как не смогли доказать его вину.

Проверку по делу журналиста начали прокуратура и служба собственной безопасности МВД, откуда документы направили в Следственный комитет — там оценят законность действий сотрудников УВД по Западному округу Москвы, задержавших Голунова.