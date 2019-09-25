Можно ли уволить сотрудника за посты в соцсетях? И как отстаивать свои права любителям провокационных твитов и фотографий
«Мне повезло, что я остался без работы» Когда вслед за увольнением в пандемию пришли новые возможности
Шеф-редактор «МБХ медиа» заявил об увольнении после обвинений в домогательствах
Вчерашний твиттерский тред задел все медиакомьюнити
Шеф-редактор «МБХ медиа» заявил об увольнении после обвинений в домогательствах Вчерашний твиттерский тред задел все медиакомьюнити
В Москве уволили главу УИК из-за подмены членов комиссии
Это уже второй случай увольнения главы участка после голосования по поправкам в Конституцию
В Москве уволили главу УИК из-за подмены членов комиссии Это уже второй случай увольнения главы участка после голосования по поправкам в Конституцию
В Москве уволили главу избирательного участка после вброса бюллетеней
Дальнейшее разбирательство будут вести уже правоохранительные органы
В Москве уволили главу избирательного участка после вброса бюллетеней Дальнейшее разбирательство будут вести уже правоохранительные органы
Доцента ВШЭ сняли с должности из-за поста в фейсбуке о сокращениях в вузе (обновлено)
Первым пострадает факультет гуманитарных наук
Доцента ВШЭ сняли с должности из-за поста в фейсбуке о сокращениях в вузе (обновлено) Первым пострадает факультет гуманитарных наук
Демографа Алексея Ракшу уволили из Росстата. Он сомневался в статистике смертей от COVID-19
Он давал комментарии для расследований «Медузы» и The New York Times
Демографа Алексея Ракшу уволили из Росстата. Он сомневался в статистике смертей от COVID-19 Он давал комментарии для расследований «Медузы» и The New York Times
Сотрудники «Острова Мечты» пожаловались на невыплату зарплаты
«Вам не нравится, а мне нравится»
Сотрудники «Острова Мечты» пожаловались на невыплату зарплаты «Вам не нравится, а мне нравится»
Жители Москвы массово уезжают из города
Сотовые операторы находят своих абонентов в других регионах
Жители Москвы массово уезжают из города Сотовые операторы находят своих абонентов в других регионах
Самые невостребованные и популярные профессии на время эпидемии Все хотят стать курьерами
Полицейского, уволенного после статьи The Village об отравителе на Чистых прудах, восстановили
Замначальника отдела полиции по Басманному району теперь выплатят зарплату за полгода
Полицейского, уволенного после статьи The Village об отравителе на Чистых прудах, восстановили Замначальника отдела полиции по Басманному району теперь выплатят зарплату за полгода
В Москве сотрудницу полиции уволили за подписку на Навального в инстаграме
По мнению девушки, это был формальной повод
В Москве сотрудницу полиции уволили за подписку на Навального в инстаграме По мнению девушки, это был формальной повод
Уволившиеся полицейские. Есть ли жизнь после ментовки? Эшник, патрульная, борец с коррупцией и конвоир
Уволившиеся полицейские. Есть ли жизнь после ментовки?
Эшник, патрульная, борец с коррупцией и конвоир
Московские врачи рассказали о попытке властей зачистить гинекологическую больницу (обновлено)
Медики считают, что мэрия хочет забрать здание себе
Московские врачи рассказали о попытке властей зачистить гинекологическую больницу (обновлено) Медики считают, что мэрия хочет забрать здание себе
Из онкоцентра имени Блохина уволились девять человек. Врачи жаловались на руководство (обновлено)
В НИИ утверждают, что работают в штатном режиме
Из онкоцентра имени Блохина уволились девять человек. Врачи жаловались на руководство (обновлено) В НИИ утверждают, что работают в штатном режиме
Профессор Менткевич: Проверку в онкоцентре имени Блохина провели люди, назначившие нового директора
Об этом врачи рассказали на своей пресс-конференции
Профессор Менткевич: Проверку в онкоцентре имени Блохина провели люди, назначившие нового директора Об этом врачи рассказали на своей пресс-конференции
Из лицея «Вышки» уволился преподаватель, которого обвинили в растлении подростков
Вуз полтора месяца проводил проверку учителя
Из лицея «Вышки» уволился преподаватель, которого обвинили в растлении подростков Вуз полтора месяца проводил проверку учителя
Baza: Следователь по делу Павла Устинова решил уволиться
По данным телеграм-канала, он написал рапорт об отставке, потому что «устал быть крайним»