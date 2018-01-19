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Новости

Однокурсница Путина стала единственным кандидатом на пост главы экономколлегии Верховного суда

У претендентки нет никакого опыта работы в арбитражных судах

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Однокурсница Путина стала единственным кандидатом на пост главы экономколлегии Верховного суда У претендентки нет никакого опыта работы в арбитражных судах

Новости

За год в России сократилось число приговоров за наркотики и экстремизм

После частичной декриминализации статьи 282 и дела Голунова

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Новости

За год в России сократилось число приговоров за наркотики и экстремизм После частичной декриминализации статьи 282 и дела Голунова

Новости

Минюст заявил, что «За права человека» не сможет работать. Пономарев хочет расширить движение

У организации, как говорит правозащитник, не будет юрлица

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Минюст заявил, что «За права человека» не сможет работать. Пономарев хочет расширить движение У организации, как говорит правозащитник, не будет юрлица

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«Диссернет» и «Агора» попросили Верховный суд признать новый состав ВАК незаконным

По правилам в комиссии можно состоять не более двух сроков

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«Диссернет» и «Агора» попросили Верховный суд признать новый состав ВАК незаконным По правилам в комиссии можно состоять не более двух сроков

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Москвич впервые в России через суд получил доступ к делу нереабилитированного родственника

С доводами защиты согласилось МВД

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Москвич впервые в России через суд получил доступ к делу нереабилитированного родственника С доводами защиты согласилось МВД

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Верховный суд признал незаконным референдум о свалке «Шиес»

Туда собираются сводить Московский мусор

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Верховный суд признал незаконным референдум о свалке «Шиес» Туда собираются сводить Московский мусор

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За какие взятки чаще всего судят в России

Всего за мелкие взятки в 2018 году осудили около 3,7 тысячи человек

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За какие взятки чаще всего судят в России Всего за мелкие взятки в 2018 году осудили около 3,7 тысячи человек

Новости

Верховный суд отклонил жалобу жителей Кунцева на снос пятиэтажек

Суд отклонил жалобу 42 жителей района

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Новости

Верховный суд отклонил жалобу жителей Кунцева на снос пятиэтажек Суд отклонил жалобу 42 жителей района

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Число уголовных дел за репосты в России выросло в пять раз

Но глава Верховного суда России все равно считает, что дел немного

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Число уголовных дел за репосты в России выросло в пять раз Но глава Верховного суда России все равно считает, что дел немного

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Верховный суд призвал наказывать только за умышленный экстремизм при репостах

Сам факт лайка или публикации не может быть основанием для уголовной ответственности, считает Пленум ВС

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Верховный суд призвал наказывать только за умышленный экстремизм при репостах Сам факт лайка или публикации не может быть основанием для уголовной ответственности, считает Пленум ВС

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Верховный суд запретит властям немотивированно переносить или отменять митинги

Проект постановления направлен на защиту конституционных прав граждан

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Верховный суд запретит властям немотивированно переносить или отменять митинги Проект постановления направлен на защиту конституционных прав граждан

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ЕСПЧ принял жалобу от российских общин «Свидетелей Иеговы»

Суд рассмотрит заявления верующих в приоритетном порядке

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ЕСПЧ принял жалобу от российских общин «Свидетелей Иеговы» Суд рассмотрит заявления верующих в приоритетном порядке

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«Победа» попросила Верховный суд уточнить правила перевозки ручной клади

Компания считает, что Минтранс возложил на перевозчиков взаимоисключающие обязанности

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«Победа» попросила Верховный суд уточнить правила перевозки ручной клади Компания считает, что Минтранс возложил на перевозчиков взаимоисключающие обязанности

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Верховный суд запретил блокировать сайты через суд без участия владельцев

Ранее их могли не приглашать на заседание

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Верховный суд запретил блокировать сайты через суд без участия владельцев Ранее их могли не приглашать на заседание

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От Верховного суда потребовали освободить Олега Навального

Решение ЕСПЧ вступило в силу еще 5 марта

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От Верховного суда потребовали освободить Олега Навального Решение ЕСПЧ вступило в силу еще 5 марта

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Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ

Суд не стал отменять приказ ФСБ о предоставлении ключей от переписки в мессенджерах

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Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ Суд не стал отменять приказ ФСБ о предоставлении ключей от переписки в мессенджерах

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Сколько обвиняемых суды оправдали в 2017 году

Уголовное наказание грозило почти миллиону человек

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Сколько обвиняемых суды оправдали в 2017 году Уголовное наказание грозило почти миллиону человек

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Сколько штрафов оплачивают россияне

Штрафы на 100 миллиардов рублей выписали только административным правонарушителям

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Сколько штрафов оплачивают россияне Штрафы на 100 миллиардов рублей выписали только административным правонарушителям

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Верховный суд отменил решение о выдворении Али Феруза

Дело журналиста пересмотрят еще раз

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Верховный суд отменил решение о выдворении Али Феруза Дело журналиста пересмотрят еще раз

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Верховный суд поставил точку в споре об «адыгейском сыре»

Ранее ​Минсельхоз запретил выпускать продукцию под брендом «Сыр адыгейский» за пределами Республики Адыгея и Краснодарского края

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Верховный суд поставил точку в споре об «адыгейском сыре» Ранее ​Минсельхоз запретил выпускать продукцию под брендом «Сыр адыгейский» за пределами Республики Адыгея и Краснодарского края

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