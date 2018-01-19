Однокурсница Путина стала единственным кандидатом на пост главы экономколлегии Верховного суда
У претендентки нет никакого опыта работы в арбитражных судах
Однокурсница Путина стала единственным кандидатом на пост главы экономколлегии Верховного суда У претендентки нет никакого опыта работы в арбитражных судах
За год в России сократилось число приговоров за наркотики и экстремизм
После частичной декриминализации статьи 282 и дела Голунова
За год в России сократилось число приговоров за наркотики и экстремизм После частичной декриминализации статьи 282 и дела Голунова
Минюст заявил, что «За права человека» не сможет работать. Пономарев хочет расширить движение
У организации, как говорит правозащитник, не будет юрлица
Минюст заявил, что «За права человека» не сможет работать. Пономарев хочет расширить движение У организации, как говорит правозащитник, не будет юрлица
«Диссернет» и «Агора» попросили Верховный суд признать новый состав ВАК незаконным
По правилам в комиссии можно состоять не более двух сроков
«Диссернет» и «Агора» попросили Верховный суд признать новый состав ВАК незаконным По правилам в комиссии можно состоять не более двух сроков
Москвич впервые в России через суд получил доступ к делу нереабилитированного родственника
С доводами защиты согласилось МВД
Москвич впервые в России через суд получил доступ к делу нереабилитированного родственника С доводами защиты согласилось МВД
Верховный суд признал незаконным референдум о свалке «Шиес»
Туда собираются сводить Московский мусор
Верховный суд признал незаконным референдум о свалке «Шиес» Туда собираются сводить Московский мусор
За какие взятки чаще всего судят в России
Всего за мелкие взятки в 2018 году осудили около 3,7 тысячи человек
За какие взятки чаще всего судят в России Всего за мелкие взятки в 2018 году осудили около 3,7 тысячи человек
Верховный суд отклонил жалобу жителей Кунцева на снос пятиэтажек
Суд отклонил жалобу 42 жителей района
Верховный суд отклонил жалобу жителей Кунцева на снос пятиэтажек Суд отклонил жалобу 42 жителей района
Число уголовных дел за репосты в России выросло в пять раз
Но глава Верховного суда России все равно считает, что дел немного
Число уголовных дел за репосты в России выросло в пять раз Но глава Верховного суда России все равно считает, что дел немного
Верховный суд призвал наказывать только за умышленный экстремизм при репостах
Сам факт лайка или публикации не может быть основанием для уголовной ответственности, считает Пленум ВС
Верховный суд призвал наказывать только за умышленный экстремизм при репостах Сам факт лайка или публикации не может быть основанием для уголовной ответственности, считает Пленум ВС
Верховный суд запретит властям немотивированно переносить или отменять митинги
Проект постановления направлен на защиту конституционных прав граждан
Верховный суд запретит властям немотивированно переносить или отменять митинги Проект постановления направлен на защиту конституционных прав граждан
ЕСПЧ принял жалобу от российских общин «Свидетелей Иеговы»
Суд рассмотрит заявления верующих в приоритетном порядке
ЕСПЧ принял жалобу от российских общин «Свидетелей Иеговы» Суд рассмотрит заявления верующих в приоритетном порядке
«Победа» попросила Верховный суд уточнить правила перевозки ручной клади
Компания считает, что Минтранс возложил на перевозчиков взаимоисключающие обязанности
«Победа» попросила Верховный суд уточнить правила перевозки ручной клади Компания считает, что Минтранс возложил на перевозчиков взаимоисключающие обязанности
Верховный суд запретил блокировать сайты через суд без участия владельцев
Ранее их могли не приглашать на заседание
Верховный суд запретил блокировать сайты через суд без участия владельцев Ранее их могли не приглашать на заседание
От Верховного суда потребовали освободить Олега Навального
Решение ЕСПЧ вступило в силу еще 5 марта
От Верховного суда потребовали освободить Олега Навального Решение ЕСПЧ вступило в силу еще 5 марта
Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ
Суд не стал отменять приказ ФСБ о предоставлении ключей от переписки в мессенджерах
Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ Суд не стал отменять приказ ФСБ о предоставлении ключей от переписки в мессенджерах
Сколько обвиняемых суды оправдали в 2017 году
Уголовное наказание грозило почти миллиону человек
Сколько обвиняемых суды оправдали в 2017 году Уголовное наказание грозило почти миллиону человек
Сколько штрафов оплачивают россияне
Штрафы на 100 миллиардов рублей выписали только административным правонарушителям
Сколько штрафов оплачивают россияне Штрафы на 100 миллиардов рублей выписали только административным правонарушителям
Верховный суд отменил решение о выдворении Али Феруза Дело журналиста пересмотрят еще раз
Верховный суд поставил точку в споре об «адыгейском сыре»
Ранее Минсельхоз запретил выпускать продукцию под брендом «Сыр адыгейский» за пределами Республики Адыгея и Краснодарского края